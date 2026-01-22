Republica Moldova ar beneficia de o securitate sporită dacă ar fi „sub protecția României”

„Ceea ce-mi doresc cel mai mult pentru Republica Moldova este, așa cum am spus mai devreme, să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul regional și internațional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României”, a afirmat Maia Sandu, potrivit NewsMaker.md.

Și Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a spus că ar fi de acord cu un referendum pe tema unirii cu România.

Alexandru Munteanu este premierul Republicii Moldova din noiembrie 2025
Alexandru Munteanu este premierul Republicii Moldova din noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Majoritatea moldovenilor susțin unirea cu România

De asemenea, președinta a precizat că majoritatea cetățenilor moldoveni susțin obiectivul aderării la Uniunea Europeană, spre deosebire de ideea unirii cu România. „Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a declarat ea, reiterând că autoritățile vor respecta voința populară.

În septembrie 2025, un sondaj al Barometrului Opiniei Publice a arătat că doar 33,4% dintre cetățenii moldoveni ar susține unirea cu România, în timp ce 45,7% ar vota împotrivă, iar 16,7% rămân indeciși. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.117 persoane, fără a include cetățenii din regiunea transnistreană, și are o marjă de eroare de ±2,9%.

Maia Sandu ar vota pentru unirea celor două țări

Tematica unirii a stârnit recent discuții atât în Republica Moldova, cât și în România. Maia Sandu a declarat anterior că, în cazul unui referendum, ar vota pentru unirea celor două țări, considerând că acest pas ar crește reziliența Republicii Moldova, mai ales în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Premierul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii Cristian Jardan și deputatul Vasile Costiuc, cunoscut pentru pozițiile unioniste, au anunțat că susțin ideea unirii, Costiuc propunând chiar organizarea unui referendum pe acest subiect în Parlament.

Maia Sandu la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sandu, intr-un palton caramiziu, lung, merge alaturi de un preot
Maia Sandu la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Reacții de la București privind tema unirii cu Republica Moldova

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat că orice român de bună-credință privește unirea ca pe un proces firesc, subliniind că „România este gata să discute despre un asemenea scenariu, dacă cetățenii Republicii Moldova își doresc acest lucru”. De-a lungul timpului, și președintele României, Nicușor Dan, și-a exprimat sprijinul pentru unire, afirmând în iunie 2025, la Chișinău, că „România va fi pregătită” pentru acest pas, dacă moldovenii vor decide astfel.

În 2018, cu ocazia centenarului unirii Basarabiei cu România, Parlamentul României a adoptat o declarație prin care și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini un astfel de demers, în cazul în care cetățenii Republicii Moldova vor dori reunificarea cu România.

Serghei Lavrov Foto: Hepta
Serghei Lavrov Foto: Hepta

Reacția Rusiei, după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unirea Moldovei cu România

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile vehiculate de președinta Republicii Moldova privind organizarea unui referendum pentru reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei, potrivit Reuters.

