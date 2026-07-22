Consumul de cafea, până la cinci cești pe zi, este considerat sigur pentru majoritatea adulților și poate aduce beneficii cardiovasculare, conform unei analize recente. Studiul stabilit de Asociația Americană a Inimii indică un prag de 400 mg de cofeină zilnic, asociat cu un risc redus de afecțiuni precum insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral, relatează Euronews.

„Echivalentul a până la cinci cești de cafea cu cofeină pe zi, fără adaos de zaharuri sau ingrediente de umplutură, este sigur și nu crește riscul cardiovascular”, susține Gregory M. Marcus, profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco.

Beneficiile cafelei sunt evidente la un consum moderat, între două și patru cești pe zi, nivel la care riscurile de mortalitate par să fie cele mai reduse. Totuși, cercetătorii atrag atenția că reacțiile la cofeină sunt influențate de factori precum genetica, vârsta și metabolismul fiecărei persoane.

În timp ce cafeaua rămâne principala sursă de cofeină, alte produse precum ceaiul, ciocolata sau băuturile energizante contribuie la aportul zilnic. Cu toate acestea, efectele cofeinei din surse alternative, în special în concentrații mari, necesită studii suplimentare.

Procesarea cofeinei variază de la individ la individ. „Ceea ce ar putea fi o cantitate rezonabilă pentru o persoană ar putea provoca efecte nedorite, cum ar fi palpitații, anxietate sau tulburări de somn, la alta”, avertizează Marcus, subliniind importanța monitorizării personale.

Totodată, cercetătorii au descoperit că metoda de preparare a cafelei și ingredientele adăugate pot influența beneficiile pentru sănătate. Zahărul, siropurile aromate și produsele lactate pot crește semnificativ aportul caloric, contracarând efectele pozitive ale cafelei.

Cercetările recente au evidențiat beneficiile consumului moderat de cafea și ceai, arătând o reducere a riscului de boli cardiometabolice, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet. Un studiu britanic din 2024 a constatat că trei cești de cafea pe zi au redus riscul acestor afecțiuni cu 48%, iar un alt studiu a asociat consumul de cafea dimineața cu o scădere a mortalității premature.

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