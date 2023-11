Fiecare săptămână începe cu ziua de luni, utilizând același ciclu de 7 zile din calendarul Gregorian. Însă, câte săptămâni formează un an și câte zile? Vezi mai jos explicația pentru fiecare în parte.

Câte zile are un an

Durata anului calendaristic este de 365 de zile, în anii normali, și de 366 de zile în anii bisecți. Un an bisect este o dată la patru ani.

Câte săptămâni are un an

Știm că fiecare săptămână are 7 zile, respectiv: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică.

Calculul săptămânilor dintr-un an se face astfel: Se împarte numărul de zile ale unui an (365 de zile), la numărul de zile ale unei săptămâni (7 zile). Astfel: 365 împărțit la 7 = 52,143. Astfel că, într-un an sunt 52 de săptămâni și o zi, iar în anii bisecți, care sunt o dată la patru ani, vor fi 52 de săptămâni și două zile.

Ce este un an bisect

Ziua de 29 februarie apare în calendar o dată la patru ani, acel an fiind denumit și „bisect”. Anii bisecţi sunt cei care au o zi în plus adăugată pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic sau cu cel sezonier.

Descoperă și zile libere 2024

Cum calculezi că un an este bisect

Algoritmul pentru un an bisect este simplu și trebuie să respecte trei condiții:

Recomandări „Există șanse să spargem frontul”. Un important expert militar de la Kiev explică pentru Libertatea de ce contraofensiva Ucrainei nu trebuie măsurată în kilometri pătrați

anul să fie divizibil cu 4;

anul să nu fie divizibil cu 100;

anul să fie divizibil cu 400.

Anul 2020 a fost ultimul an bisect, când luna februarie a avut 29 de zile. Anul 2024 urmează să fie an bisect.

Cum a apărut anul bisect

În calendarul gregorian, fiecare an bisect are 366 de zile în loc de 365, prin prelungirea lunii februarie cu încă o zi, astfel ea având 29 de zile în loc de 28. La fel, în calendarul ebraic lunisolar, se adaugă luna Adâr Aleph, a 13-a lună, de şapte ori într-o perioadă de 19 ani, la cele douăsprezece luni din anii obişnuiţi pentru a evita deplasarea anului în raport cu anotimpurile.

În calendarul gregorian, o zi fixă din an avansează de la an la an cu o zi în săptămână, dar zilele de după 29 februarie dintr-un an bisect şi cele de până la 28 februarie din anul următor vor avansa cu două zile din cauza zilei de 29 februarie. (De exemplu, Crăciunul lui 2001 a fost într-o zi de marţi, în 2002 miercuri, în 2003 joi, iar în 2004 a fost într-o sâmbătă.)

În calendarul gregorian, calendar standard actualmente în aproape toată lumea, majoritatea anilor multipli de 4 sunt bisecţi. În fiecare an bisect, luna februarie are 29 de zile în loc de 28.

Adăugarea unei zile suplimentare la fiecare an compensează faptul că perioada de 365 de zile este mai scurtă decât un an tropic cu aproape 6 ore. Acest calendar a fost utilizat pentru prima oară în 1582. Toate celelalte luni din calendarul iulian au 30 sau 31 de zile, dar februarie le-a pierdut din cauza ego-ului împăratului roman Cezar Augustus.

Recomandări România are doar un acord verbal de la Bruxelles pentru creșterea deficitului la 5,5%. Ce spune Comisia Europeană despre pachetul fiscal: „Direcția bună, dar nu pare suficient”

În timpul predecesorului său, Iulius Cezar, februarie a avut 30 de zile, iar luna care-i poartă numele – iulie – a avut 31. August avea doar 29 de zile. Atunci când Caesar Augustus a devenit împărat, a adăugat două zile la luna „lui” pentru a egala august cu iulie. Aşa că februarie a pierdut în bătălia cu august cele două zile suplimentare.



De ce luna februarie are 28 de zile

De ce luna februarie este mai scurtă: un an obișnuit nu are 366 de zile fix, ci are 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde. Aceasta este durata Pământului să facă o rotație completă în jurul Soarelui.

Pentru că acele 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde se adună în fiecare an, o dată la 4 ani se mai adaugă o zi în plus.

Câte zile vor avea următorii ani

2024: 52 saptamani si 2 zile (an bisect);

2025: 52 saptamani si 1 zi;

2026: 52 saptamani si 1 zi;

2027: 52 saptamani si 1 zi;

2028: 52 saptamani si 2 zile (an bisect);

2029: 52 saptamani si 1 zi;

2030: 52 saptamani si 1 zi;

2031: 52 saptamani si 1 zi;

2032: 52 saptamani si 2 zile (an bisect);

2033: 52 saptamani si 1 zi;

2034: 52 saptamani si 1 zi;

2035: 52 saptamani si 1 zi;

2036: 52 saptamani si 2 zile (an bisect);

2037: 52 saptamani si 1 zi;

2038: 52 saptamani si 1 zi;

2039: 52 saptamani si 1 zi;

2040: 52 saptamani si 2 zile (an bisect);

2041: 52 saptamani si 1 zi.

Recomandări UCISĂ DUPĂ CE A CERUT AJUTORUL LA 112. Polițiștii care trebuiau să intervină, dar nu au făcut nimic au scăpat de judecată prin prescriere. Unul dintre agenți s-a apărat spunând că nu a ajuns la urgență pentru că era la toaletă

Sărbătorile legale dintr-un an, în România

Zile libere legal în anul 2023

1 ianuarie, 2 ianuarie – Anul Nou;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

14 – 17 aprilie – Paște ortodox 2023;

1 mai – Ziua Muncii;

1 iunie – Ziua Copilului;

4 iunie (duminică) – Rusalii, 5 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 decembrie, 26 decembrie – Crăciunul.

Zile libere legal în anul 2024

1 ianuarie – Anul Nou;

2 ianuarie – Anul Nou;

6 ianuarie – Bobotează;

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

1 mai – Ziua Muncii;

3 mai – Vinerea Mare a Paștelui;

5 mai – prima zi de Paște ortodox 2024;

6 mai – a doua zi de Paște ortodox 2024;

1 iunie – Ziua Copilului;

23 iunie- Rusalii;

24 iunie – A două zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 decembrie – prima de Crăciun;

26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

Citește și: Curiozități despre București

Sursă foto: 123rf.com