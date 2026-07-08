Ucraina a doborât două avioane rusești A-50U cu ajutorul Poloniei

În primele luni ale anului 2024, două avioane rusești de tip A-50U AWACS, considerate esențiale pentru operațiunile militare rusești, au fost doborâte de forțele ucrainene.



Aceste aeronave, extrem de valoroase pentru Rusia, au fost distruse împreună cu echipajele lor, un eveniment care a afectat semnificativ capacitățile de supraveghere aeriană ale Moscovei. După doi ani, noi informații declasificate confirmă rolul crucial al Poloniei în furnizarea de armament Ucrainei, inclusiv a sistemelor sovietice S-200.

Cum a reușit Ucraina să doboare cele două avioane „de neînlocuit”

Potrivit unei declarații recente a ministrului Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonia a transferat către Ucraina baterii antiaeriene S-200, un sistem sovietic modernizat care s-a dovedit esențial în doborârea avioanelor rusești.



Declarația oficială confirmă speculațiile vehiculate încă din 2024, conform cărora Polonia a sprijinit Ucraina cu acest tip de armament, a relatat portalul de știri Defenseromania.ro.



Acest sprijin vine în contextul în care, în 2024, Polonia a refuzat să transfere sisteme moderne de apărare aeriană Patriot către Ucraina, invocând diverse motive logistice. În schimb, Polonia a livrat sistemele S-200, care, deși mai vechi, au fost modernizate înainte de a fi utilizate de forțele ucrainene.

Ce spun oficialii despre cele două avioane rusești distruse de Ucraina

Conform lui Ivan Kyrychevsky, membru al Regimentului 413 „Reid” și expert al Defense Express, „informația e importantă deoarece clarifică, la nivel oficial, de unde a avut Ucraina sisteme S-200 suplimentare care au fost folosite pentru a doborî avioane rusești A-50 (AWACS) sau bombardiere strategice Tu-22M3 în 2024”.



De asemenea, fostul șef al Direcției Principale de Informații din Ucraina (GUR), Kirilo Budanov, a confirmat într-un interviu acordat în aprilie 2024 că sistemele S-200 au fost folosite pentru doborârea a două avioane A-50U și a unui bombardier strategic Tu-22M3.



Budanov a precizat că aceste sisteme au fost modernizate înainte de a fi utilizate, ceea ce le-a sporit considerabil eficiența.

Cât de importante sunt avioanele A-50U pentru Rusia

Avioanele A-50U, cunoscute pentru capacitățile lor avansate de avertizare timpurie și control, sunt extrem de importante pentru coordonarea operațiunilor militare ale Rusiei.



Înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, Rusia dispunea de șapte astfel de avioane moderne, completate de alte trei modele mai vechi, A-50. Pierderea a două dintre acestea în 2024 a reprezentat o lovitură majoră pentru strategia militară a Moscovei, în special în contextul în care aceste avioane sunt considerate de neînlocuit.

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