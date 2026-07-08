Modificările aduse drumurilor expres

În configurația veche, acostamentul îngust obliga șoferii cu probleme tehnice să oprească parțial pe prima bandă, provocând accidente tragice, în special pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Pentru a opri aceste tragedii, Ministerul Transporturilor a semnat ordinul de modificare a normativului tehnic, informația fiind precizată de secretarul de stat Horațiu Cosma încă din luna iunie 2026.

Autoritățile au decis lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri. Această extindere de un metru și jumătate va permite amenajarea unei benzi de urgență veritabile, de 2,5 metri pe fiecare sens, similară cu cea de pe autostrăzi. Totodată, toate podurile, pasajele și viaductele noi vor fi redimensionate de la zero pentru a respecta noile cote.

Proiectele noi primesc bandă de urgență direct din „fașă”

Implementarea acestei măsuri împarte însă proiectele din țară în două tabere distincte: proiectele viitoare și șoselele pe care circulăm deja sau care sunt aproape gata.

Foto: Horațiu Cosma/Facebook

Pentru șantierele care nu au început încă, dar se află în faza de proiectare, cum sunt secțiunile Arad – Oradea sau Suceava – Siret, noile reguli vor fi integrate direct în planurile constructorilor. Aceste drumuri vor fi construite direct la profilul extins de 23 de metri.

Compromisul pentru drumurile existente și „capcana” garanțiilor contractuale

Ce se întâmplă însă cu traseele afectate deja de vechiul normativ, precum DEx12 Craiova – Pitești sau DEx6 Brăila – Galați? Aici, soluția tehnică aleasă este construirea unor alveole de staționare cu o lungime de 145 de metri, amplasate la intervale de 1,5-3 km, exclusiv în zone cu vizibilitate perfectă.

Foto: Horațiu Cosma/Facebook

Totuși, șoferii nu vor vedea aceste refugii prea curând din motive strict contractuale și birocratice. Pe DEx12, tronsoanele deja deschise se află în perioada de garanție oferită de constructor, iar dacă statul ar interveni acum pentru a sparge marginile drumului, ar anula automat această garanție, preluând pe bugetul public costurile oricăror reparații ulterioare. Din acest motiv, alveolele vor fi executate abia în cadrul unor programe viitoare de modernizare, după expirarea termenelor contractuale.

De asemenea, pe DEx6 Brăila – Galați, proiectul este finalizat în proporție de peste 95%, iar drumul va fi deschis circulației pe configurația veche. Problema siguranței ar urma să fie remediată ulterior, fie prin adaptarea parcărilor prevăzute în proiect, fie prin lucrări post-inaugurare, pentru a nu amâna deschiderea traficului, programată în această toamnă.

Deși pentru drumurile finalizate soluția alveolelor este doar o reparație post-factum, trecerea oficială la profile mai late pentru toate proiectele viitoare aliniază, în sfârșit, drumurile expres din România la standardele de siguranță europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE