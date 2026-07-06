Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții

În timpul verilor toride, cei mai mulți oameni apelează al aerul condiționat pentru a-și răci casele. Canicula aduce însă și nopțile tropicale, iar mulți dintre proprietarii de locuințe se întreabă cât ar costa și ce consum de energie s-ar întregistra dacă ai dormi cu aerul condiționat pornit.

Portalul francez de știri Selectra.info a făcut un calcul detaliat, iar rezultatele s-ar putea să ne surprindă: lăsând un aparat modern să funcționeze pe timpul nopții, costurile pot ajunge la aproximativ 1 euro pentru 8 ore de utilizare, uneori chiar mai puțin. Totuși, există câteva condiții de respectat.

Analiza realizată de publicația franceză arată că un aparat de aer condiționat modern, dotat cu tehnologie inverter, consumă mai puțină energie decât ai putea crede. Aceste dispozitive reglează automat intensitatea funcționării odată ce temperatura dorită este atinsă. În timpul nopții, când aerul de afară este mai răcoros, un aparat setat la 26 °C consumă doar câteva sute de wați pe oră, ceea ce menține consumul energetic redus.

Cât te costă să dormi opt ore noaptea cu aerul condiționat pornit

Costul unei nopți întregi de 8 ore cu aer condiționat pornit este sub 1 euro, mai exact între 0,50 și 0,65 euro pentru un aparat modern de tip split cu tehnologie inverter. În schimb, aerul condiționat mobil, fără funcție de modulare, ajunge să consume mai mult, costând aproximativ 1,71 euro pe noapte.

Calculul a fost realizat pe baza tarifului reglementat din Franța, actualizat pentru iulie 2026 (0,194 €/kWh).

Care ar fi consumul de energie electrică pe noapte, în funcție de tipul de apartament

Pentru a înțelege mai bine diferențele, iată o comparație a consumului pe 8 ore de utilizare, realizată de sursa citată anterior:

Ventilator (50 W): 0,08 €/noapte

Aer condiționat split cu inverter (2,5-3,2 kWh): 0,50-0,65 €/noapte

Aer condiționat mobil (8,8 kWh): 1,71 €/noapte

Aceste calcule sunt realizate pe baza tarifului reglementat de 0,194 €/kWh din Franța. Diferențele devin evidente, mai ales dacă utilizarea aparatelor se face pe o perioadă mai lungă, cum ar fi întreaga durată a verii.

Cât ar putea plăti românii ca să lase aerul condiționat pornit noaptea

Pentru a înțelege exact impactul asupra buzunarelor noastre, am adaptat aceste calcule la realitatea pieței de energie din România din această vară. Analiza ofertelor disponibile arată că prețurile finale se situează, în funcție de furnizor, oferta contractuală și zona de distribuție, între aproximativ 1,06 lei/kWh în cazul celor mai avantajoase oferte de pe piața concurențială, precum cea a Hidroelectrica, și aproximativ 1,45 lei/kWh pentru unii clienți aflați în regim de serviciu universal la mari furnizori.

Dacă aplicăm cel mai mic tarif disponibil în România, de 1,06 lei pe kWh, costul pentru o noapte întreagă de somn la temperatură controlată se situează între 2,65 lei și 3,40 lei. Chiar și în cazul unui tarif mai ridicat, de 1,45 lei pe kWh, prețul unei nopți răcoroase ajunge la maximum 4,64 lei. În ambele scenarii, costul rămâne sub pragul de 1 euro pe noapte.

Reamintim că plafonarea la energie electrică în România a picat de la 1 iulie 2026, astfel că românii plătesc prețuri noi începând din această lună.

Este mai bine să oprești aerul condiționat noaptea?

Deși ar putea părea logic să oprești aerul condiționat înainte de culcare pentru a economisi energie, experții de la Selectra.info spun că acest lucru poate avea efectul opus.

„Odată ce temperatura dorită este atinsă, un aparat cu tehnologie inverter funcționează la o intensitate redusă pentru a o menține. Dacă opriți aparatul și camera se încălzește din nou, acesta va consuma mai multă energie pentru a răci din nou spațiul”, explică Emma Cousinier, expertă în energie la Selectra.

Astfel, ceea ce contează cel mai mult pe durata unei nopți nu este puterea maximă a aparatului, ci consumul său mediu. În acest context, un aparat de aer condiționat split bine reglat poate costa în jur de 50 de cenți pentru o noapte, în timp ce un aparat mobil va consuma de peste trei ori mai mult.

Cum să optimizezi consumul de energie al aerului condiționat?

Dacă nu vrei ca factura la energie să fie mare când pornești aerul condiționat noaptea, specialiștii francezi spun că ar fi bine să urmezi câteva reguli simple, dar importante:

Setează temperatura la 25 sau 26 °C. Fiecare grad mai jos crește semnificativ consumul energetic.

Închide ferestrele și jaluzelele pe timpul zilei. Astfel, camera va rămâne mai răcoroasă și aparatul va consuma mai puțin pentru a ajunge la temperatura dorită.

Curăță filtrele aparatului periodic. Un aparat murdar consumă mai mult curent electric.

Izolează corespunzător locuința. Fără o izolație eficientă, aerul rece se va pierde rapid, determinând aparatul să lucreze mai mult.

De asemenea, dacă folosești un aer condiționat mobil, este recomandat să utilizezi un temporizator pentru a programa oprirea aparatului după două ore de funcționare, imediat după ce adormi.

Merită să ții aerul condiționat pornit toată noaptea?

Deși o noapte răcoroasă la un cost de aproximativ 1 euro poate părea accesibilă, aceste cheltuieli se pot acumula rapid pe parcursul verii.

De exemplu, un aparat de aer condiționat mobil care funcționează continuu poate genera o factură lunară de până la 154 de euro, comparativ cu doar câțiva euro pe lună dacă folosești un ventilator. În plus, suma totală depinde de tariful contractului tău de energie electrică, care poate varia semnificativ. Înainte de a începe o perioadă de caniculă, cum este cea anunțată pentru această săptămână, este recomandat să compari ofertele de energie disponibile pe piață, sugerează Selectra.info.

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