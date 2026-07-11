Forțele armate ale Ucrainei şi-au intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia, țintind în special 13 din cele 14 mari rafinării în încercarea de a afecta capacitatea regimului de la Moscova de a obține surse de finanțare a agresiunii militare.

Potrivit surselor citate de Reuters, producţia zilnică de benzină este cu 40.000 – 45.000 de tone sub necesarul acestei perioade a anului, adică echivalentul unui deficit de aproximativ 35%. În iunie, deficitul era estimat la 25%.

Consumul zilnic de benzină în Rusia este estimat la 115.000 – 120.000 de tone în perioada de vârf a verii, pe fondul creşterii traficului rutier.

Printre rafinăriile afectate se află în special NORSI şi Omsk, cei mai mari producători de benzină din Rusia.

Deficitul de carburanţi a dus la formarea unor cozi imense la benzinării în mai multe regiuni din Rusia. În unele zone, cum ar fi staţiunea Anapa de la Marea Neagră, membri ai organizaţiilor de cazaci au fost mobilizaţi pentru a ajuta la menţinerea ordinii la benzinării.

Regimul de la Moscova încearcă să limiteze efectele crizei prin interzicerea exporturilor de motorină, benzină şi combustibil pentru aviaţie, dar şi prin creşterea importurilor, în general din Belarus și India. Belarusul livrează în prezent până la 6.000 de tone de benzină pe zi către Rusia. În paralel, autorităţile ruse utilizează şi rezervele strategice de combustibili.

Surse din industrie cred că piaţa s-ar putea stabiliza în a doua jumătate a lunii iulie, dacă nu vor avea loc noi atacuri asupra rafinăriilor.