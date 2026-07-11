Navă de croazieră LGBTQ, refuzată în Turcia și Egipt

Nava „Scarlet Lady”, care transporta 1.860 de pasageri și 1.139 de membri ai echipajului, majoritatea dintre ei identificându-se ca făcând parte din comunitatea LGBTQ, a fost nevoită să își anuleze escalele din Kușadası și Alexandria din cauza restricțiilor impuse de autoritățile locale, potrivit publicației Welt. LGBTQ este o abreviere pentru persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgender și queer.

Nava a fost închiriată pentru o croazieră tematică de o lună de către turoperatorul american Atlantis Events. Escala planificată pentru joi, 9 iulie, în orașul egiptean Alexandria a trebuit să fie anulată, fără ca Guvernul egiptean să ofere o explicație oficială. În schimb, autoritățile turce și-au justificat decizia invocând „valorile morale” ale țării. În comunicatul oficial s-a precizat că nava a fost închiriată de un grup de oameni ale căror „comportamente nu se potrivesc cu structura societății noastre”.

Nava a fost primită în cele din urmă în Creta

Randy Slovacek, influencer și pasager pe navă, a scris ulterior pe blogul său că în istoria de 36 de ani a agenției „Atlantis” nu s-a mai întâmplat niciodată ca unei nave să îi fie refuzată acostarea. „Iar acum se întâmplă în două țări diferite, în aceeași săptămână”, a spus acesta.

„O să ne cheltuim banii în altă parte”, a mai spus influencerul, după ce nava în care se afla a primit interzis atât în Turcia, cât și în Egipt.

După tentativa de a acosta în Egipt, nava s-a îndreptat în cele din urmă, în afara programului inițial, către portul Souda de pe insula grecească Creta. După escala din Souda, nava „Scarlet Lady” își va continua călătoria conform planului către Muntenegru. Destinația finală a croazierei, care a început la Atena, este Veneția.

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