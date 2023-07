Ce este filet mignon

Filet mignon – nume care derivă din franceză și care înseamnă file „delicat” este cea mai fragedă parte a mușchiului de vită. Alte bucăți de carne apreciate din mușchiul de vită includ chateaubriand și T-bone.

Deoarece cele două file mignon pe care le poți obține de la un animal cântăresc doar aproximativ 400 de grame fiecare, acestea tind să fie costisitoare, mai ales dacă sunt de calitate superioară. Partea mai mare a vertebrelor lombare în formă de T este o friptură T Bone, iar partea mai mică este filet mignon.

Filet mignon este fraged și are o aromă delicată, subtilă. Poate fi friptă, învelită cu o fâșie de slănină, care conferă aroma de friptură și o împiedică să se usuce în timpul gătirii. Dacă este prăjit, filet mignon-ul este de obicei gătit în unt sau ulei de măsline în același scop. Unii bucătari combină tehnici, prăjind carnea într-o tigaie și apoi terminând-o la cuptor. În general, este gătit rare până la medium rare, deoarece gătirea dincolo de aceste etape va avea ca rezultat o întărire a ceea ce altfel ar fi o bucată de carne fragedă. Friptura este adesea servită cu un sos de ierburi, hrean sau unt pentru a-i spori aroma.

Ce gust are filet-mignon

Filet mignon

Deoarece muschiul este ”ascuns” sub coastele și lângă coloana vertebrală a vacii, musculatura are o greutate mică și conține țesut conjunctiv minim, păstrând carnea moale și fragedă. Filet-ul este apreciat pentru textura sa minunată – practic se topește în gură- și pentru aroma delicată.

Filet mignon este o bucată de friptură care este cunoscută pentru că este delicioasă topită în gură.

Deși tăietura este consistentă, diferitele rase de vite din care provine filet mignon produc distincții subtile. Acestea fiind spuse, mulți oameni descriu gustul ca fiind delicat consistent, suculent și ușor dulce.

O alegere foarte populară pentru iubitorii de friptură, filet mignon este considerat a fi cea mai bună bucată de friptură de vită și are o ușoară aromă de unt.

Cum se gătește filet mignon

Chiar dacă să comanzi un filet mignon într-un restaurant ar putea fi destul de costisitoare, pregătirea ei acasă poate fi considerabil mai rezonabilă ca preț. Pentru economii și mai mari, puteți să cumpărați un muschi complet.

Fiind o bucată perfectă de carne pentru o ocazie specială sau un răsfăț delicios, există multe rețete diferite de filet mignon. Cel mai important, însă, este să nu-l gătiți prea mult. Gătirea excesivă a file-ului mignon îl va face dur și uscat. Filet mignon este cel mai bine să fie gătit rare sau medium-rare.

Scoateți carnea din frigider cu 30 de minute înainte de gătire, astfel încât să aibă timp să ajungă la temperatura camerei. Friptura la temperatura camerei asigură o gătire mai uniformă.

Când gătiți filet mignon, este important să utilizați un condiment de friptură de înaltă calitate. Acest lucru va ajuta la îmbunătățirea aromei cărnii. Puteți găti file mignon pe grătar, într-o tigaie sau la cuptor – atâta timp cât metoda este uscată și la foc mare. Indiferent de metoda pe care o alegeți, evitați să verificați progresul fripturii tăind-o, deoarece așa se pierd sucuri valoroase. În schimb, utilizați un termometru instant pentru carne pentru a vă asigura că friptura este gătită la temperatura perfectă de 48-50 de grade.

Acoperiți cu folie și lăsați friptura să se odihnească aproximativ cinci minute. În acest timp, temperatura interioară generală va crește ușor, în timp ce umiditatea se va răspândi uniform.

Care este diferența dintre chateaubriand și filet mignon

Filet mignon ca și chateaubriand este denumirea franţuzească a preparatului ce are la bază extremitatea mai subţire, conică, a muşchiuleţului de vită. E o bucată de carne în mod natural fragedă, ce poate deveni suculentă şi extrem de gustoasă. În timp ce ambele bucăți bogate de carne de vită provin din aceeași parte a corpului animalului, ele diferă în moduri importante.

Filet Mignon are 185 de calorii per porție, în timp ce Chateaubriand oferă doar 135 de calorii într-o porție similară. Ambele sunt relativ slabe, Chateaubriand având 6 grame de grăsime totală, iar Filet Mignon având 9 grame de grăsime totală per porție. Ambele sunt slabe și niciuna nu este foarte marmorată. Cu toate acestea, Filet Mignon tinde să aibă puțin mai multă grăsime intramusculară decât Chateaubriand. Chateaubriand este o bucată mai mare de carne, uneori tăiată pentru a crea o friptură care poate avea peste 300 de grame.

Unele cântăresc mai multe kilograme și au cinci până la șase porții. În schimb, Filetul este o bucată mai mică și mai rotundă, deoarece provine din partea îngustă a mușchiului. De asemenea, tinde să cântărească mult mai puțin, cu o greutate medie de maxim 200 de grame. Cu toate acestea, când compari aroma, majoritatea oamenilor consideră că Chateaubriand are un avantaj. Este bogat aromat pentru că face parte din muschiul moale.

Ce beneficii are mușchiul de vită

În general, carnea de vită are un conținut mediu de grăsime, dar cu diferențe mari între diferitele bucăți. Filet mignon, de exemplu, este foarte slab, iar chateaubriand chiar și mai slab. . Vârsta animalului este, de asemenea, importantă.

Carnea animalelor tinere hrănite exclusiv cu lapte este mai ușor de mestecat și digerat. Cu toate acestea, furnizează mai puțin fier și mai puține vitamine, dar este lipsită de grăsimi și colesterol. Prin urmare, este potrivită pentru persoanele care suferă de digestie dificilă, hipercolesterolemie și supraponderabilitate. Vitele mari conțin mai multe grăsimi și colesterol, dar carnea lor este mai bogată în proteine, fier și vitamine.

Filet mignon- rețete

Filet mignon – rețeta clasică

Ingrediente

2 linguri ulei de măsline extra virgin

200 grema efile mignon

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

4 linguri unt

1 lingura rozmarin tocat grosier

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 200 de grade. Într-o tigaie mare, la foc mediu-mare, încălziți uleiul. Asezonați friptura cu sare și piper pe ambele părți. Când uleiul este încins, adăugați friptura. Gătiți până se prăjește foarte bine, aproximativ 4-5 minute, apoi întoarceți și adăugați untul și rozmarinul. Ungeți cu unt și gătiți încă 3 până la 5 minute.

Transferați tigaia la cuptor și gătiți până când sunt gătite după bunul plac, aproximativ 5 minute pentru mediu. Dacă vreți o friptură perfectă, verificați temperatura cărnii înainte de a o transfera la cuptor pentru a vedea cât de departe sunteți de temperatura dorită.

Scoateți din tavă și lăsați să se odihnească 5 minute înainte de a tăia felii.

Filet mignon cu sos

Ingrediente

Un file de muşchi de vită întreg, legat la distanţă de 7 centimetri şi înnodat în partea inferioară

2 linguri de sare grunjoasă

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 linguri de piper negru boabe pisat mare

Pentru sos

Supă de vită – simplă, făcută în casă

1 cană de vin roşu

1 linguriţă de piper negru, pisat mare

1 crenguţă de rozmarin proaspăt

1 lingură de brandy sau coniac

¼ cană de haşme, tăiate mărunt

4 linguri de unt nesărat, tăiat.

Mod de preparare:

Presăraţi sare peste toată carnea. Puneţi carnea pe un grilaj peste care aţi pus o foaie de hârtie de gătit. Lăsaţi-o descoperită la frigider timp de 24-36 ore.

Luaţi o cratiţă mare şi puneţi-o la foc mediu. Topiţi untul în tigaie şi adăugaţi haşmele şi amestecaţi timp de 3 minute până se înmoaie. Completaţi cu rozmarin, piper negru şi cu coniac. Gătiţi timp de un minut sau până nu mai rămâne niciun pic de lichid. Adăugaţi vinul şi lăsaţi până fierbe. Adăugaţi şi supă şi fierbeţi timp de 20 de minute, sau până ce lichidul se reduce cantitatea de o cană şi jumătate. Scurgeţi totul într-o cratiţă de dimensiuni medii printr-o sită şi presaţi bucăţile solide pentru a scoate lichidul din ele pe cât posibil. Aruncaţi resturile din sită.

Lăsaţi carnea la temperatura camerei timp de o oră înainte de a o pregăti. Preîncălziţi cuptorul la 220 de grade Celsius şi puneţi grătarul cuptorului la nivelul mijlociu.

Frecaţi carnea cu ulei peste tot şi condimentaţi cu piper negru. Puneţi carnea pe grătar şi lăsaţi-o timp de 30 de minte. Scoateţi-o din cuptor şi aşteptaţi timp de alte 15 minute. Fierbeţi sosul. Amestecaţi apoi în el restul de unt şi asezonaţi-l cu sare şi piper după gust. Tăiaţi sfoara cu care aţi legat carnea şi crestaţi fileul din loc în loc. Aranjaţi-l pe un platou, adăugaţi sosul şi serviţi-l la masă.

Filet mignon cu sos espagnole

Ingrediente:

¼ cană + 1 lingură unt nesărat

1 morcov mare (tocat cubulețe)

½ ceapa roșie medie (tocată cubulețe)

1 cățel de usturoi (tocat)

5 linguri de făină

4 cești supă de vita sau de oase de vită

¼ cană piure de roșii

1 tulpină mare de țelină (tăiată cubulețe)

1 frunză de dafin

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

2 cartofi roșii mari tăiați în felii

3 linguri ulei de măsline

1 linguriță pătrunjel uscat

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru măcinat grosier

400 de g mușchi vită

¼ de cană de pătrunjel tocat grosier

1 lingură de cimbru proaspăt tocat grosier

½ linguriță de sare de mare

Descoperă ce este sosul espagnole și cum se prepară

Mod de preparare:

Pentru sosul Espagnole, topește ¼ de cană de unt la foc mediu. Adăugați morcovul și ceapa și căliți timp de 5 minute sau până se înmoaie. Se amestecă usturoiul și se călește timp de 1 minut. Adăugați făina și amestecați des timp de 8-9 minute. Când făina este maro deschis, adăugați supa, piureul de roșii, țelina și frunza de dafin. Aduceți la fierbere ușor, apoi reduceți focul la mediu-scăzut.

Se fierbe timp de 45 de minute, amestecând bine la fiecare 10 minute. Cand sosul s-a redus la jumatate, se ia de pe foc. Turnați sosul printr-o strecurătoare într-un castron. Aruncați solidele. Pentru cartofii cu ierburi, preîncălziți cuptorul la 250 de grade. Puneți o tavă de prăjituri cu foaie de pergament. Într-un castron mediu, amestecați cartofii cu 1 ½ linguriță ulei de măsline, 1 linguriță pătrunjel uscat și 1 linguriță piper. Întindeți-i într-un singur strat, în tavă. Coaceți cartofii timp de 10 minute, răsturnați și coaceți încă 5-7 minute sau până devin crocanți și pătrunși.

Pentru filet mignon, scoateți din frigider carnea cu aproximativ treizeci de minute înainte de gătit. Preîncălziți o tigaie mare din fontă timp de 3 minute la foc mediu. Când este fierbinte, topește 1 lingură de unt nesarat si 2 lingurite de ulei de masline.

Cand untul este topit, asezonam friptura pe ambele parti cu sare si piper. Puneți friptura în tigaie și prăjiți timp de 4 minute. Întoarceți și gătiți încă 5 minute. Amestecați ușor pătrunjelul, cimbrul, sarea fulgioasă și uleiul de măsline rămas.

Lăsați friptura să se odihnească pe amestecul de ierburi timp de 10 minute și acoperiți cu sucuri din tigaie. Pentru a servi, stropiți cartofii cu sos Espagnole, tăiați friptura de pe os, împărțiți cartofii și friptura în două farfurii și asta este tot.





