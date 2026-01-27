Ce este phubbing

„Phubbing” este un termen cu care cei mai mulți oameni s-ar putea să nu fie familiarizați, dar acțiunea este cu siguranță una pe care o recunoaștem cu toții. Adesea am fost fizic în prezența cuiva, dar am simțit că acea persoană nu este acolo din punct de vedere emoțional pentru că este de-a dreptul absorbită de telefonul său. Sau poate chiar noi suntem cei care ne pierdem în ecranul telefonului, în loc să petrecem timp de calitate cu cei dragi.

Termenul „Phubbing” a fost inventat în 2012 și provine din îmbinarea cuvintelor phone (telefon) și snubbing (a ignora, a trata cu indiferență). Phubbing desemnează situația în care o persoană își ignoră interlocutorul pentru a-și verifica telefonul. Deși este adesea perceput ca un gest banal, phubbing-ul transmite un mesaj puternic persoanei din fața noastră, acela că este mai puțin importantă decât ecranul.

Când apare phubbing-ul

Phubbing-ul într-o relație apare atunci când un partener alege să acorde prioritate utilizării telefonului în detrimentul interacțiunii active cu partenerul său. S-a demonstrat că acest comportament are consecințe negative, cum ar fi deconectarea emoțională și conflictul.

Totuși, sfera de aplicare a phubbing-ului nu se limitează la relațiile romantice. Poate apărea în orice context social, de la reuniunile de familie la întâlnirile profesionale. Comportamentul de phubbing este determinat de o varietate de factori, inclusiv dependența de smartphone, teama de a rata ceva (FOMO) și omniprezența rețelelor sociale.

Cauzele principale

Rețelele sociale

Rețelele sociale și aplicațiile sunt construite pentru a menține utilizatorul conectat cât mai mult timp. Fiecare notificare, sunet sau vibrație stimulează sistemul de recompensă al creierului, generând o dependență subtilă.

Teama de a pierde ceva important (FOMO)

Mulți oameni se simt anxioși când nu sunt conectați, având impresia că vor rata informații, oportunități sau interacțiuni semnificative.

Evitarea disconfortului emoțional

Atunci când o conversație devine dificilă sau inconfortabilă, telefonul devine o „ieșire de urgență” pentru din ce în ce mai multe persoane.

Normalizarea socială

Pentru că este practicat la scară largă, phubbing-ul nu mai este perceput ca lipsă de respect, ci ca un comportament firesc. Totuși, acest lucru nu înseamnă că impactul său este de neglijat.

Efectele phubbing-ului asupra relațiilor

Phubbing-ul poate părea doar un obicei aparent inofensiv, dar este un comportament care poate avea consecințe negative relațiilor. Atunci când o persoană își îndreaptă atenția spre telefon în timpul unei interacțiuni față în față, mesajul transmis nu este doar unul de neatenție, ci de respingere subtilă. În timp, acest tip de comportament repetitiv slăbește legăturile emoționale, afectează comunicarea și creează distanță între oameni, chiar și atunci când aceștia sunt fizic împreună. Studiile arată că efectele phubbing-ului nu sunt deloc de neglijat.

Distanțare emoțională și sentiment de respingere

Una dintre cele mai imediate consecințe ale phubbing-ului este apariția sentimentului de respingere. Persoana ignorată percepe comportamentul ca pe o lipsă de interes, ceea ce îi poate afecta stima de sine și încrederea în relație. Chiar și momentele scurte de neatenție pot transmite ideea că nu este suficient de importantă pentru a primi atenție deplină. În timp, această senzație se transformă în frustrare, tristețe și resentimente.

Afectarea calității comunicării

Comunicarea este fundamentul oricărei relații sănătoase. Phubbing-ul fragmentează conversațiile, întrerupe fluxul natural al dialogului și reduce capacitatea de a asculta cu adevărat. Când atenția este împărțită între interlocutor și ecran, empatia scade, iar mesajele emoționale sunt adesea ratate. Relațiile devin mai superficiale, iar profunzimea discuțiilor este înlocuită de schimburi rapide de replici, lipsite de conexiune reală.

Afectarea intimității în cuplu

În relațiile de cuplu, efectele sunt și mai vizibile. Phubbing-ul repetat creează un climat de nemulțumire și insecuritate. Partenerul care se simte ignorat poate dezvolta un sentiment de singurătate, de nesiguranță, uneori suspiciune sau chiar gelozie. Lipsa de atenție afectează apropierea emoțională, iar conflictele devin mai frecvente. În timp, se instalează o stare de singurătate chiar și atunci când ambii parteneri sunt împreună, ceea ce erodează relația.

Creșterea conflictelor și a tensiunilor

Phubbing-ul este adesea perceput ca un gest de lipsă de respect. Acest lucru poate declanșa certuri, reproșuri și tensiuni constante. De multe ori, discuțiile nu se referă doar la telefon, ci la nevoile umane de bază, acelea de a fi văzut, auzit și valorizat. Astfel, un comportament aparent banal poate deveni sursa unor conflicte majore.

Impactul asupra relațiilor cu copiii

În familie, phubbing-ul afectează legătura dintre părinți și copii. Copiii care sunt ignorați în favoarea telefonului pot dezvolta sentimente de nesiguranță și singurătate. Acest lucru poate duce la consecințe negative, le poate afecta stima de sine și chiar poate duce la anxietate.

Efectele phubbing-ului asupra sănătății mintale

Așa cum phubbing-ul dăunează relațiilor, el are un impact semnificativ și asupra sănătății mintale. Atunci când o persoană este ignorată în mod repetat în favoarea telefonului, nu este afectată doar interacțiunea socială, ci și echilibrul său emoțional.

Cercetările arată că phubbing-ul amenință unele dintre cele mai importante nevoi psihologice fundamentale ale omului, nevoia de apartenență, de validare și stima de sine. Atunci când suntem tratați ca fiind mai puțin importanți decât un ecran, apare sentimentul că nu contăm suficient, că nu suntem apreciați sau doriți. În timp, aceste trăiri se pot transforma în nesiguranță, tristețe și o imagine de sine negativă.

Frecvența cu care apare phubbing-ul face ca aceste nevoi emoționale să rămână constant nesatisfăcute. Astfel, în loc să ne simțim conectați și valoroși pentru cei din jur, ajungem să ne simțim respinși, abandonați și lipsiți de importanță. Această experiență repetată creează un efect de domino asupra sănătății mintale, contribuind la apariția stresului, anxietății și depresiei.

Deși phubbing-ul nu este benefic pentru nimeni, consecințele sunt mult mai grave pentru persoanele care sunt frecvent victime ale acestui comportament. Pentru ele, sentimentul de neglijare devine o constantă, iar nevoile lor emoționale rămân neîmplinite pe termen lung.

În mod paradoxal, în încercarea de a se simți mai conectați, mulți dintre cei afectați ajung să folosească și mai mult rețelele sociale și smartphone-ul. Această strategie, însă, nu face decât să amplifice problema, crescând riscul de anxietate, izolare și depresie și menținând un cerc vicios al phubbing-ului: cu cât oamenii se simt mai ignorați, cu atât caută mai mult validare în mediul digital, ceea ce duce la și mai multă deconectare reală.

Strategii de evitare a phubbing-ului

Phubbing-ul a devenit unul dintre cele mai frecvente comportamente distructive din relațiile moderne. De multe ori, nici cei care îl practică, nici cei care sunr victime nu sunt pe deplin conștienți de impactul său. Vestea bună este că phubbing-ul poate fi prevenit și redus prin strategii simple, dar consecvente, care încurajează prezența reală și respectul reciproc.

Conștientizarea

Concentrarea asupra propriului comportament și a momentelor în care apelăm automat la telefon poate fi una dintre cele mai eficiente metode de a reduce phubbing-ul. Psihologii subliniază faptul că, de multe ori, nu ne dăm seama când ne luăm dispozitivul în mână, pentru că acest gest a devenit un reflex. Tocmai de aceea, simpla conștientizare a acestui automatism poate reprezenta un pas important spre schimbare.

O strategie simplă, dar foarte eficientă, este aceea de a explica persoanei din fața noastră de ce folosim telefonul. De fiecare dată când simțim impulsul de a-l verifica, este recomandat să verbalizăm motivul și, după ce am terminat, să îl punem jos și să revenim la conversație. Acest mic gest transformă un obicei inconștient într-un act conștient și responsabil, arată specialiștii citați de BBC.

Deși poate părea un detaliu nesemnificativ, această abordare ajută la schimbarea comportamentului, deoarece ne obligă să ne oprim pentru o clipă și să ne gândim dacă utilizarea telefonului este cu adevărat necesară. În mod obișnuit, oamenii își verifică mesajele, derulează notificările sau caută rapid informații fără să realizeze că îi îndepărtează pe cei din jur.

Transparența este cheia. Atunci când apare un mesaj sau o situație care necesită atenția noastră, este mult mai respectuos să comunicăm acest lucru deschis și să oferim asigurarea că, imediat după, vom reveni cu toată atenția asupra persoanei cu care vorbim. Astfel, nu doar că reducem phubbing-ul, dar întărim și sentimentul de respect și conexiune în relațiile noastre.

Dezactivarea notificărilor neesențiale

Un alt pas important este dezactivarea notificărilor neesențiale. Majoritatea mesajelor și alertelor nu sunt urgente, dar ele ne întrerup constant atenția. Reducerea acestora scade tentația de a verifica telefonul. Este utilă și așezarea telefonului cu ecranul în jos sau într-un loc mai puțin accesibil în timpul conversațiilor. Acest gest simplu reduce impulsul de a-l lua în mână.

Stabilirea unor reguli comune privind utilizarea telefonului poate ajuta la crearea unui spațiu de respect. De asemenea, este benefic să se creeze ritualuri zilnice de conectare, precum cine fără telefon sau discuții de seară când telefonul este pe modul silent.

Sursă foto – Shutterstock.com

