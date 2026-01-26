Visele: ce sunt și cum se formează

Termenul de „vis” se referă la acele manifestări spontane ale activității mentale în timpul somnului, când creierul combină informații din subconștient cu amintiri, emoții și experiențe acumulate de-a lungul vieții. Ele pot fi înțelese atât ca un fenomen biologic natural, cât și ca o expresie psihologică a subconștientului. Lumea onirică este alcătuită dintr-un amestec de imagini, sunete, senzații și emoții care apar în diferite etape ale somnului. Cele mai intense și vii vise sunt cele din faza REM (Rapid Eye Movement), atunci când activitatea cerebrală este mai intensă. În această fază, creierul procesează informațiile cu un nivel ridicat de activitate, ceea ce sprijină consolidarea memoriei, în timp ce gândirea logică și controlul conștient sunt mult reduse.

Potrivit experților de la Cleveland Clinic, visele pot părea foarte reale, chiar dacă luciditatea este limitată. Psihologia modernă tratează visarea ca un domeniu de cercetare de sine stătător, considerând că visele nu sunt doar rezultatul pasiv al unui creier aflat în repaus, ci și expresia simbolică a dorințelor, temerilor, nevoilor interioare sau a conflictelor nerezolvate. Din punct de vedere neurologic, visarea implică activarea spontană a unor zone cerebrale, în special a sistemului limbic, responsabil pentru procesarea emoțiilor, în timp ce regiunile implicate în raționamentul logic sunt mai puțin active.

Ce se întâmplă în mintea noastră când visăm

Oamenii de știință au încercat de-a lungul timpului să dezlege mecanismele care stau la baza viselor, formulând mai multe teorii și ipoteze. Unele dintre acestea consideră visarea un efect secundar al activității cerebrale din timpul somnului, în timp ce altele îi acordă un rol psihologic semnificativ. Psihologii susțin că, pe parcursul nopții, creierul sortează și procesează informațiile acumulate în timpul zilei și scoate la suprafață dorințe sau conflicte ascunse.

Visarea poate fi interpretată și ca un mecanism natural de reglare emoțională, contribuind la reorganizarea și reinterpretarea experiențelor. Studiile de specialitate arată că visele au multiple funcții. În primul rând, ajută la consolidarea memoriei, apoi permit simularea unor situații dificile pentru a pregăti reacții viitoare și, nu în ultimul rând, stimulează activitatea cognitivă prin activarea unor rețele neuronale similare celor folosite în starea de veghe. În plus, ele creează o formă specială de conștiință, în care se împletesc trecutul, prezentul și anticipările viitoare, conform Medical News Today. Frecvența viselor poate crește în perioadele de stres sau de anxietate, deoarece faza REM devine mai lungă și mai intensă.

De câte feluri sunt visele. Semnificațiile lor

Visele se pot clasifica după conținut și după gradul de conștientizare al persoanei care visează. Cele mai cunoscute sunt visele lucide, în care persoana își dă seama că visează și, uneori, poate influența desfășurarea evenimentelor, având un nivel ridicat de claritate mentală și control. Apoi, sunt visele recurente, care se repetă periodic și reflectă, de obicei, temeri sau conflicte nerezolvate.

Coșmarurile sunt cele mai neplăcute vise, deoarece implică frică, anxietate sau stres și sunt adesea legate de anumite traume, boli sau momente dificile din viață. Visele de falsă trezire creează impresia că ne-am trezit, deși visul continuă, provocând confuzie, și pot apărea combinate cu visele lucide, notează Healthline.com.

Visele premonitorii sau precognitive par să anticipeze evenimente viitoare și, deși sunt greu de studiat din punct de vedere științific, explicarea lor poate fi legată de probabilitate, memorie selectivă și anticipări inconștiente. În schimb, în unele culturi, le sunt atribuite semnificații spirituale.

Cât din viață trăim în lumea viselor

Medicii spun că un somn sănătos durează, în medie, între șase și opt ore pe noapte, însă doar o mică parte din acest interval este dedicată visării. De obicei, o persoană experimentează între patru și șapte episoade de vis într-o noapte, care pot fi intense, emoționale sau confuze. În total, visele ocupă aproximativ două ore dintr-un somn obișnuit, fiind distribuite pe mai multe cicluri. Episoadele de somn REM încep cu durate scurte, de circa zece minute, și cresc treptat, ajungând ca dimineață să aibă în jur de o oră. Totuși, nu toate visele apar exclusiv în faza de somn REM, ci unele se produc și în fazele non-REM (NREM), atunci când activitatea cerebrală este mai redusă, relatează Sleep Foundation. Deși multe vise se uită rapid după trezite, ele reprezintă o prezență constantă în somn. De aceea, dacă ar fi să adunăm toate episoadele onirice dintr-o viață, ar rezulta că petrecem aproape șase ani în lumea onirică.

Cât durează, de fapt, un vis?

Somnul se desfășoară în cinci etape ciclice pe durata nopții, iar majoritatea viselor apar, așa cum spuneam, în faza REM, repetându-se la intervale de la 90 până la 120 de minute. Primul episod REM apare la circa o oră și jumătate după ce adormim și durează circa cinci minute, în timp ce episoadele ulterioare cresc progresiv, ajungând spre dimineață la aproximativ 30 de minute. Astfel, aproape un sfert dintr-un somn de opt ore este petrecut în această fază, în timp ce durata unui vis variază de la câteva secunde la circa 30 de minute, cu o medie cuprinsă între 5 și 20 de minute.

Pe măsură ce noaptea avansează, visele devin mai complexe, mai detaliate și mai coerente, potrivit Thensf.org. În același timp, visele din REM sunt mai bogate din punct de vedere emoțional și au o structură narativă clară, în timp ce visele din NREM sunt mai scurte, fragmentate și mai puțin organizate.

De ce par visele mai lungi decât sunt

Percepția timpului în vis este influențată de funcționarea specifică a creierului în faza de somn REM, atunci când temperatura cerebrală scade și evenimentele par să se desfășoare mai lent. Paralizia musculară contribuie, de asemenea, la această senzație. Practic, deși mușchii nu se mișcă, creierul simulează efortul necesar pentru acțiuni complexe, prelungind percepția duratei acestora. Cercetările recente asupra viselor lucide arată că mișcările complexe par mai îndelungate decât acțiunile simple, însă aceste rezultate necesită investigații suplimentare.

Semnificația generală a viselor cu omizi

Dacă visul tău implică apariția unei omizi, acest lucru înseamnă că visul este, în mare măsură, legat de atitudinea ta față de viață și de procesele vitale. Omizile sunt asociate cu metamorfoza și cu evoluția firească a vieții. Culorile din vise au o semnificație importantă, dar a vedea culorile unei omizi indică noi începuturi, iar interpretarea depinde de culoarea omizii. Spre exemplu, omizile galbene indică o energie interioară ce echivalează cu armonia. Deoarece omida reflectă atitudinea unei persoane față de viață, ea poate sugera că te înconjori de oameni buni și că relațiile tale sociale sunt importante pentru tine.

De asemenea, omida este asociată cu intelectul și dacă vezi o omidă cu nuanțe de roșu sugerează că pasiunea va avea un rol important în viața ta de acum înainte. O omidă albastră este legată de pace și echilibru interior, dar la fel de bine poate indica faptul că iarna va fi perioada ta favorabilă, momentul în care vei străluci.

O omidă neagră și portocalie este asociată cu tărâmul spiritual, fiind conectată cu dezvoltarea personală și cu direcția înainte, iar dacă visezi o omidă verde, aceasta poate sugera natura și o stare de armonie cu lumea înconjurătoare. O omidă maro indică posibile schimbări de mediu și chiar o mutare, iar dacă omida are mai multe culori, acesta este un semn bun, care anunță noi oportunități în viitor.

O omidă cu o culoare sau o nuanță neobișnuită, ori cu marcaje pe care nu le întâlnești în viața de zi cu zi, este asociată cu ciclul vieții. Din perspectivă spirituală, acest lucru indică faptul că este necesară o etapă de creștere și maturizare. În sfârșit, omida este, într-o mare măsură, un „simbol social”, care arată dorința de a te integra mai bine printre ceilalți din punct de vedere emoțional, se precizează pe Auntyflo.com.

Ce înseamnă să visezi omizi

Omizile, ființe mici și aparent fragile, sunt purtătoare de mesaje complexe legate de transformare, anxietăți și procese interioare de creștere. Visele cu omizi pot fi neliniștitoare, iar aceste imagini onirice pot reflecta anumite sentimente ascunse, temeri interioare sau situații care te macină în viața de zi cu zi. Interpretarea lor poate varia în funcție de contextul visului și de emoțiile pe care le trezesc. Iată câteva scenarii și semnificația fiecăruia.

Visezi omizi care se târăsc pe tine

Acest vis poate indica stres sau o stare de anxietate. Omizile care se mișcă pe corp pot simboliza griji mărunte, dar persistente, care te afectează în plan emoțional sau psihic. De asemenea, poate fi un semnal că anumite aspecte din viață te fac să te simți incomod sau invadat, iar subconștientul încearcă să te avertizeze să iei măsuri.

Visezi omizi într-un copac sau pe frunze

Omizile pe frunze sau pe copaci simbolizează potențialul de creștere și de evoluție. Este un semn că te afli într-un moment în care lucrurile mici pe care le faci acum pot avea efecte semnificative pe termen lung. Aceste vise pot fi un mesaj să ai răbdare și să ai încredere în procesul de dezvoltare personală sau profesională.

Visezi omizi care se transformă în fluturi

Cea mai clară simbolistică a unui astfel de vis este transformarea personală și renașterea. Acest tip de vis apare adesea în perioadele în care o persoană depășește vechi obiceiuri, se maturizează emoțional sau învață lecții importante de viață. Este un semn pozitiv, care sugerează că munca interioară și efortul tău vor aduce rezultate frumoase.

Visezi omizi moarte

Dacă în vis apar omizi moarte, acest lucru poate indica sentimente de pierdere, stagnare sau de dezamăgire. Poate fi vorba despre proiecte abandonate, oportunități ratate sau frustrări acumulate. În plus, este un semnal că subconștientul tău simte nevoia de a face curățenie în viața ta și de a renunța la lucrurile care nu mai aduc valoare.

Visezi omizi care se transformă rapid

Dacă visezi omizi care se transformă rapid, aceasta poate simboliza adaptabilitate și capacitatea de schimbare. Totodată, este un semn că ești pregătit pentru noi provocări și că ai resursele interioare necesare pentru a face față tranzițiilor din viața reală.

Foto: Shutterstock.com

Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Exclusiv
Știri România 15:00
Primarul din Tulcea ține blocat de peste un deceniu postul de profesor titular fără să mai predea într-un liceu din județ
Tânăr desfigurat de adolescenții arestați pentru uciderea lui Mario Berinde. Victima și-a retras plângerea cu cinci zile înainte ca agresorii să comită crima de la Cenei: „L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor"
Știri România 15:00
Tânăr desfigurat de adolescenții arestați pentru uciderea lui Mario Berinde. Victima și-a retras plângerea cu cinci zile înainte ca agresorii să comită crima de la Cenei: „L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor”
Monden

Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Stiri Mondene 15:17
Amber Heard rupe tăcerea despre procesul cu Johnny Depp din 2022 și dezvăluie cum s-a simțit în centrul atenției mediatice
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși" este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 15:11
Povestea reală din spatele serialului momentului produs de PRO TV. „Cei Trimiși” este primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale: „Scenariștii vor Luna de pe cer”
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul"
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
