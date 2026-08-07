Temperaturi sufocante în cabină

Bărbatul s-a prezentat la schimbul de dimineață îmbrăcat într-o fustă, o imagine care a stârnit rapid atenția colegilor de breaslă și uimirea pasagerilor care urcau în autobuz.

Miza gestului său a fost una practică, legată direct de condițiile dificile de muncă în zilele toride. Codul vestimentar al companiei stipula în mod clar că șoferii bărbați sunt obligați să poarte pantaloni lungi în timpul serviciului, interzicând cu desăvârșire pantalonii scurți.

„În cabine, temperatura depășește 30 de grade, iar șoferii petrec la volan chiar și 10 ore. În asemenea condiții, pot apărea ușor oboseala, problemele de concentrare și chiar stările de leșin”, scrie publicația Super Express, care a relatat povestea lui Dariusz, șofer din Varșovia.

În regulamentul companiei de transport se specifică faptul că șoferii bărbați trebuie să poarte cămașă și pantaloni, iar femeile cămașă și fustă. Pantalonii scurți nu sunt permiși.

„Mi s-a spus că sunt bărbat și că nu pot conduce în fustă”

În această situație, chinuit de căldură, Dariusz a decis să îmbrace o fustă și să conducă autobuzul astfel. Pasagerii nu au fost deranjați, însă regulamentul este de neclintit. Pasagerii îmi spun: «Nu mă interesează dacă conduceți în pantaloni scurți sau lungi. Vreau să ajung în siguranță din punctul A în punctul B». Când m-au văzut în fustă, au râs și au spus: «Domnule Darek, e grozav. Bine ați făcut»”, povestește șoferul.

Ghinionul a făcut ca Dariusz să fie controlat de reprezentanții Autorității de Transport Public din Varșovia. Ideea sa nu a fost pe placul acestora.

„Mi s-a spus că sunt bărbat și că nu pot conduce în fustă. Dar persoanele cu o altă identitate de gen? Nici ele nu pot veni așa la serviciu? Unde este celebra toleranță a Varșoviei?”, a povestit șoferul, vizibil surprins.

La solicitarea jurnaliștilor, compania ZTM a amintit că „șoferii trebuie să poarte o ținută de serviciu unitară, iar responsabilitatea pentru asigurarea acesteia și pentru respectarea regulilor revine operatorului”.

Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară. Potrivit modelelor meteorologice prezentate în analiza Severe Weather, un „dom de căldură” de mari dimensiuni instalat deasupra unei mari părți a continentului favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone.

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