Care sunt cele mai bune smoothie-uri pentru slăbit? Aceasta este o întrebare frecventă, iar răspunsul nu este mereu evident. „Woman’s World” a apelat la specialiști în nutriție pentru a afla rețeta perfectă.

Potrivit unui studiu citat de publicație, adulții care au consumat smoothie-uri timp de două luni au avut șanse mai mari să slăbească, în comparație cu cei care nu le-au inclus în dietă.

Consumul acestora a dus, de asemenea, la creșterea aportului de fructe și legume și la reducerea consumului de alimente procesate.

Smoothie-urile sănătoase, preparate corect, oferă senzația de sațietate, energie constantă și ajută la menținerea unui nivel stabil al insulinei. Acest lucru favorizează arderea grăsimilor în locul depozitării lor. Cheia constă în alegerea unor ingrediente sănătoase și echilibrate.

Ingrediente esențiale:

Baza lichidă: începeți cu 120-240 ml de lichid sănătos, precum lapte de migdale neîndulcit, apă, gheață sau ceai verde. Acestea au un conținut scăzut de calorii și zahăr, ceea ce previne creșterea nivelului de zahăr în sânge.

Dacă preferați laptele obișnuit și îl tolerați bine, este o alegere excelentă datorită conținutului ridicat de calciu, care crește senzația de sațietate și îmbunătățește metabolismul grăsimilor.

Proteine: adăugați 1-2 cupe de pudră proteică, asigurându-vă că includeți cel puțin 30 de grame de proteină. Proteinele ajută la menținerea masei musculare în timpul procesului de slăbire, accelerează metabolismul și reduc senzația de foame.

Studiile arată că un consum crescut de proteine poate reduce aportul caloric zilnic cu aproximativ 450 de calorii.

Grăsimi sănătoase: pentru o senzație mai îndelungată de sațietate, includeți ½ avocado sau o lingură de unt de migdale, semințe de cânepă sau ulei de cocos.

Deși este esențial să controlați porțiile pentru a evita excesul caloric, grăsimile sănătoase sunt cruciale pentru un smoothie echilibrat.

Fructe și legume: completați rețeta cu 2-3 mâini de legume fără amidon, precum spanac sau dovlecei congelați, și adăugați ½ cană de fructe. Aceste ingrediente aduc vitamine, minerale și antioxidanți puternici care stimulează arderea grăsimilor, în special cele din zona abdominală.

Fibre: o lingură de semințe de chia îmbunătățește digestia și reglează senzația de foame. Fibrele stimulează eliberarea unor acizi grași care reglează glicemia și reduc apetitul.

Pentru a amplifica beneficiile smoothie-ului, puteți să adăugați, opțional:

  • 5 g de creatină, utilă pentru funcția musculară și cerebrală;
  • o porție de colagen, benefic pentru piele, păr și articulații;
  • condimente precum scorțișoară, ghimbir sau turmeric, care susțin reducerea inflamațiilor și echilibrarea glicemiei.

„Experimentați cu diferite combinații până găsiți gustul preferat. Smoothie-urile pot deveni un aliat zilnic în drumul către un stil de viață sănătos”, recomandă specialiștii.

Scopul este de a crea o rețetă de smoothie pentru pierderea în greutate cu suficientă grăsime și alte ingrediente care taie foamea timp de cinci ore”, spune Coco Pierrel, nutriționist integrativ certificat și fondatoare a Eat Shed Glow. 

Construit corect, un smoothie te menține sătul, îți oferă energie constantă și menține nivelul de insulină constant, ceea ce ajută organismul să ardă grăsimile în loc să le stocheze.

În cazul în care alegi să urmezi o dietă, consultă un medic nutriționist.

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