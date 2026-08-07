Zbor special deasupra Spaniei

Avionul, cu numărul de zbor IB1473, va decola de pe Aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas la ora 18.45 și va survola provincia Palencia înainte de a reveni în capitala Spaniei. Ruta a fost atent planificată pentru a traversa „calea totalității”, regiunea unde eclipsa va fi completă.

Aeronava va atinge altitudinea de 10.000 de metri pentru a reduce efectele norilor și ale atmosferei, conform informațiilor furnizate de Travel Tomorrow.

Pe lângă pasagerii care vor avea oportunitatea să admire fenomenul, zborul va găzdui și cercetători ai proiectului Shelios, coordonat de astronomul Miquel Serra-Ricart, director științific al Light Bridges și cercetător la Instituto de Astrofísica de Canarias. Echipa de oameni de știință va studia coroana solară, stratul exterior al atmosferei Soarelui, care în mod normal este ascuns de luminozitatea acestuia.

„Este o oportunitate unică de a observa și analiza acest fenomen rar într-un mediu ideal, deasupra norilor”, a declarat Serra-Ricart.

Transmisiune live din avion

Pentru cei care nu vor fi pe zborul special, Iberia va transmite eclipsa live pe canalele sale de social media, folosind tehnologia Starlink. Aceasta va permite publicului din întreaga lume să se bucure de imagini clare ale evenimentului, fără interferențele atmosferice care pot afecta vizibilitatea de la sol.

Iberia nu este singura companie aeriană care oferă o astfel de experiență. Brussels Airlines a anunțat, de asemenea, un zbor special pentru această eclipsă, însă în Belgia fenomenul va fi vizibil doar parțial, cu o acoperire de aproximativ 96%.

Ce este o eclipsă totală de soare?

O eclipsă totală de soare are loc atunci când Luna se aliniază perfect între Soare și Pământ, blocând complet lumina solară. Conform Time Out, acest fenomen este posibil datorită unei coincidențe cosmice: Soarele este de aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, dar și de 400 de ori mai departe de Pământ. Acest echilibru perfect face ca Luna să poată acoperi complet discul solar, oferind un spectacol de neuitat pentru cei care îl privesc.

Eclipsa de pe 12 august marchează un moment istoric pentru Peninsula Iberică, fiind prima vizibilă complet din această regiune din 1912.

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