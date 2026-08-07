Amenda și despăgubirile pentru scandal în aer

Pe lângă amenda impusă de instanță, pasagerul a fost obligat să achite și 580 de euro drept despăgubire unui membru al echipajului afectat de comportamentul său. Reprezentanții companiei aeriene Ryanair au salutat hotărârea instanței, subliniind politica de toleranță zero față de comportamentul inadecvat al pasagerilor.

„Salutăm decizia Tribunalului Districtual pentru Poznań-Grunwald și Jeżyce de a condamna acest pasager turbulent și de a-l obliga să plătească o amendă de 700 de euro către instanță, precum și o despăgubire de 580 de euro membrului echipajului afectat. Aceasta demonstrează doar una dintre numeroasele consecințe (inclusiv interdicții de zbor și amenzi pentru debarcare) pe care le vor suporta pasagerii care perturbă zborurile. Sperăm că această condamnare va descuraja comportamentele disruptive, astfel încât atât pasagerii, cât și echipajul să poată călători într-un mediu confortabil și lipsit de stres”, a declarat Jade Kirwan, reprezentantă Ryanair.

Creșterea incidentelor în timpul zborurilor

Compania aeriană a subliniat că, deși majoritatea pasagerilor călătoresc fără probleme, va continua să colaboreze cu autoritățile legale pentru a acționa împotriva „numărului mic de pasageri turbulenți” care compromit confortul și siguranța zborurilor.

Acest incident vine pe fondul unei creșteri a cazurilor de comportament turbulent pe zborurile din Europa. Într-un alt caz recent, un zbor easyJet de pe ruta Londra Gatwick – Tenerife a fost afectat de 12 pasageri indisciplinați, forțând piloții să solicite intervenția autorităților înainte de aterizare, potrivit Express.

Incidentul s-a intensificat rapid, astfel încât controlorii de trafic aerian au fost nevoiți să prioritizeze o coborâre directă la Aeroportul Tenerife Sud pentru a pune capăt situației cât mai repede posibil.

Reacția easyJet

Poliția a urcat imediat la bordul aeronavei după aterizare pentru a identifica și sancționa grupul problematic. Un purtător de cuvânt al easyJet a confirmat că zborul a fost întâmpinat de forțele de ordine din cauza comportamentului disruptiv al pasagerilor și a subliniat că echipajul este instruit să gestioneze rapid astfel de situații pentru a asigura siguranța tuturor.

„Zborul EZY8035 de la Londra Gatwick la Tenerife a fost întâmpinat ieri de poliție la sosire, din cauza unui grup de pasageri care s-au comportat disruptiv la bord. Echipajul nostru este instruit să evalueze toate situațiile și să acționeze rapid și corespunzător pentru a se asigura că siguranța zborului și a celorlalți pasageri nu este compromisă în niciun moment. Luăm aceste incidente foarte în serios și nu tolerăm comportamentul disruptiv la bord”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Siguranța și bunăstarea pasagerilor și echipajelor rămân priorități pentru companiile aeriene, care fac eforturi să prevină și să sancționeze incidentele care pun în pericol zborurile.

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