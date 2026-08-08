Cum va fi vremea în București în weekendul 8-9 august 2026: ANM anunță caniculă, dar și vijelii și ploi torențiale

„Valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius, iar cea minimă, de 17… 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 50-70 km/h), averse (10-20 l/mp și izolat peste 30 l/mp) și descărcări electrice”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

De asemenea, în intervalul 8 august, ora 10.00 – 8 august, ora 21.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic ridicat.

În intervalul 8 august, ora 12.00 – 8 august, ora 22.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben pentru sâmbătă, 8 august. În Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei persistă canicula, cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius, în timp ce în alte regiuni sunt prognozate vijelii, averse și grindină.



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