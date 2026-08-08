Modelul în vârstă de 33 de ani a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online imagini spectaculoase din timpul zborului, recunoscând că a fost o premieră absolută pentru ea.

Gabriela Prisăcariu: „33 de ani mai târziu, am bifat și eu primul meu parasailing”

Cu zâmbetul pe buze și extrem de entuziasmată de experiență, Gabriela a ținut să sublinieze amuzată că fiul lor s-a dovedit a fi mult mai curajos și a bifat această activitate la o vârstă foarte fragedă.

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„33 de ani mai târziu, am bifat și eu primul meu parasailing. Tiago? L-a bifat la 5 ani”, a scris vedeta pe rețelele de socializare, glumind pe seama faptului că fiul ei a fost mult mai rapid în a încerca sporturile la înălțime.

În fotografiile publicate din stațiunea turcească Antalya, întreaga familie apare echipată corespunzător cu veste de salvare și hamuri de siguranță, bucurându-se din plin de priveliștea deasupra mării. Zâmbetele largi ale lui Dani Oțil și ale Gabrielei, dar și încântarea vizibilă a micuțului Tiago arată că aventura din vacanța din Turcia a fost un adevărat succes și o amintire de neuitat pentru întreaga familie.

Ce plan are Gabriela Oțil cu vila din Corbeanca, după ce s-a mutat cu familia în București

Gabriela și Dani Oțil au făcut o schimbare radicală în acest an, când au decis să renunțe la viața la vilă în Corbeancă în favoarea unui apartament în București. Cei doi s-au adaptat rapid la noile condiții și sunt încântați că nu mai pierd mult timp în trafic. Soția prezentatorul TV a spus ce plan are cu casa din apropierea orașului, după ce locuiesc de luni bune în Capitală. Intenționează să o vândă?

„Deocamdată nu! Am păstrat-o, mai mergem în weekend, își ține copilul jucăriile acolo. Dar nu cred că o să mai locuim acolo. O s-o scoatem la vânzare, la un moment dat”, a spus Gabriela Oțil pentru Click.

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