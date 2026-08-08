Cazare gratuită într-o vilă din Toscana, la doar câteva minute de plajă: care sunt condițiile și ce trebuie să faci

„Căutăm persoane cărora le place să îngrijească plante și legume”

O familie care locuiește în sudul Toscanei, în regiunea Maremma, caută voluntari care să supravegheze proprietatea în perioadele în care membrii familiei sunt plecați și să ajute la întreținerea grădinii și a casei.

Potrivit anunțului publicat pe platforma Workaway, proprietara este producătoare de vin și este de naționalitate italiană, iar soțul ei este scoțian. Cei doi au trei copii care lucrează sau studiază în străinătate, dar care revin periodic în Italia sau sunt vizitați de părinți.

„Căutăm voluntari care să aibă grijă de proprietate în timp ce călătorim și să ne ajute în grădină și în grădina de legume, iar în schimb vom oferi cazare într-un apartament confortabil și separat, situat în apropierea casei noastre”, transmit proprietarii.

Imagine generată cu AI

Familia spune că își propune să devină aproape complet autosuficientă și să dezvolte o grădină destinată producerii de alimente într-un mod prietenos cu mediul. Produsele obținute vor fi împărțite cu voluntarii, fără niciun cost. Printre activitățile menționate se numără lucrările în grădină, proiectele de tip „do it yourself”, îngrijirea animalelor, ajutorul în gospodărie, lucrările ușoare de întreținere, precum și supravegherea casei și a animalelor de companie.

Voluntarii vor avea în principal responsabilitatea de a avea grijă de locuință, de plante și de culturile din grădină. „În mod ideal, căutăm persoane cărora le place să îngrijească plante și legume. De asemenea, ar trebui să știe să folosească unelte precum mașina de tuns iarba sau motocoasa”, precizează familia.

Este necesară o ședere de cel puțin patru luni

Persoanele interesate trebuie să dețină permis de conducere și să aibă propriul autoturism.

Familia caută voluntari dispuși să rămână cel puțin patru luni, însă precizează că o perioadă mai lungă ar fi de preferat.

Oferta este destinată atât persoanelor care călătoresc singure, cât și cuplurilor. Cazarea este asigurată într-un apartament separat, dotat cu bucătărie și baie proprie, potrivit telegraf.rs.

Vila este situată într-o zonă rurală din Toscana, aproape de mare

Proprietatea este amplasată pe un deal din regiunea Maremma, într-o zonă înconjurată de podgorii și cu vedere panoramică.

„Este o zonă rurală frumoasă din Toscana, situată pe un deal cu o priveliște superbă și înconjurată de podgorii, dar suficient de aproape de plajă, la care se ajunge în aproximativ 20 de minute, și de o stațiune de schi aflată la circa 40 de minute, astfel încât oferă câte puțin din toate”, spun proprietarii.

Vila se află la aproximativ 15 minute de orașul Grosseto și la puțin peste o oră și jumătate de mers cu mașina de aeroporturile din Pisa și Roma.

Familia precizează că zona beneficiază și de conexiuni bune cu transportul feroviar, iar orașe precum Siena, Florența și Lucca sunt la mai puțin de două ore distanță.

Pe lângă cazarea gratuită, proprietarii spun că voluntarii vor avea ocazia să învețe limba italiană și să descopere stilul de viață local.

„Voluntarii vor putea învăța limba italiană și vor avea parte de o experiență autentică de imersiune în cultura italiană, fiind înconjurați de italieni și beneficiind de poziția ideală a proprietății, aproape de mare, de un oraș și nu departe de marile orașe ale Italiei”, afirmă familia.

Cei care vor locui acolo vor putea învăța, de asemenea, mai multe despre întreținerea unei grădini și cultivarea legumelor. Proprietara vorbește fluent italiana și engleza și are cunoștințe de bază de franceză. Ea spune că îi poate ajuta pe voluntarii vorbitori de limba engleză care doresc să învețe italiana.

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