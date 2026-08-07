Italia continuă controalele la frontieră pentru călătorii din Spania

Italia a anunțat că va menține controalele la graniță pentru călătorii din Spania cel puțin până pe 15 august. „Italia nu acceptă ultimatumuri sau cereri din străinătate cu privire la securitatea națională și controlul frontierelor”, a declarat biroul premierului Giorgia Meloni. Măsura, instituită pe 1 august, a fost justificată de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, ca fiind „o alegere necesară pentru a proteja securitatea cetățenilor noștri și a apăra granițele europene” după invazia migranților marocani în Ceuta.

Spania cere revenirea la libera circulație

Guvernul spaniol a reacționat vehement, calificând decizia Italiei drept „nedreaptă, contrară intereselor UE și discriminatorie față de populația spaniolă”. Madridul a solicitat revenirea la libera circulație în cadrul Spațiului Schengen, criticând Roma nu doar pentru perturbarea traficului turistic din sezonul estival, ci și pentru atitudinea ipocrită în gestionarea crizei migrației.

„Italia este statul membru al UE care a înregistrat cel mai mare număr de traversări ilegale în ultimii ani, iar Spania nu a introdus niciodată controale pentru călătorii din Italia”, a subliniat guvernul spaniol.

Madridul amenință Roma cu măsuri de retorsiune

Spania a transmis Italiei un ultimatum până pe 9 august pentru a înceta controalele la frontieră, avertizând cu măsuri de retorsiune „proporționale” în cazul în care cererea nu este respectată. „Guvernele ar trebui să promoveze înțelegerea între țări și să servească interesele generale ale populației, nu să creeze diviziuni și conflicte inutile alimentate de considerații electorale interne”, a subliniat guvernul spaniol.

În replică, Italia a anunțat că măsura va rămâne în vigoare până ce riscurile de securitate și terorism vor putea fi complet excluse. „Doar atunci când va exista certitudinea că nu vor exista noi valuri de migrație și că nu există migranți ilegali îndreptându-se spre teritoriul european, se va putea reconsidera decizia luată”, se menționează în comunicatul autorităților italiene.

Migranți așteaptă pe plajă, lângă centrul CETI (Centrul de Ședere Temporară pentru Imigranți), la 2 august 2026, în Ceuta, SpaniaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Contre la Bruxelles după criza din Ceuta

Reuniunea extraordinară a miniștrilor de Interne din Uniunea Europeană, desfășurată online pe 4 august, a expus o falie adâncă în politica de azil a continentului. Întâlnirea, convocată de urgență, a avut rolul de a calma spiritele după criticile europene aduse premierului spaniol Pedro Sánchez, a cărui politică de migrație a stârnit controverse. Cu toate acestea, deși public s-a afișat o solidaritate formală cu Madridul, dezbaterile au scos la iveală nemulțumiri majore privind modul în care Spania își gestionează granițele.

Planul Spaniei de regularizare a migranților este criticat dur de mai multe țări UE

Mărul discordiei îl reprezintă decizia Madridului de a acorda permise de ședere pentru o jumătate de milion de migranți fără acte, măsură ce a atras deja 1,2 milioane de cereri. Diplomații europeni consideră că această regularizare acționează ca un magnet pentru migrația ilegală, creând un periculos „efect de atracție”.

22 de state membre, în frunte cu Italia și Danemarca, au semnat o scrisoare comună prin care critică dur măsura. Ca reacție de forță, Italia a suspendat temporar acordul Schengen cu Spania, reintroducând controalele la graniță, o decizie dublată de critici severe venite de la Washington.

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