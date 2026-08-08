Cod galben de caniculă în Banat, Oltenia, Dobrogea și Muntenia

Valul de căldură persistă sâmbătă, 8 august, în mai multe regiuni din România. ANM a emis o atenționare meteorologică cod galben, valabilă în intervalul 8 august, ora 10.00 – 8 august, ora 21.00.

Zonele vizate sunt Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

„Sâmbătă (8 august) valul de căldură va persista în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități”, transmit meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

Vânt puternic în Moldova, estul Munteniei și nordul Dobrogei

O a doua atenționare cod galben este valabilă sâmbătă, 8 august, în intervalul 10.00 – 23.00 și vizează intensificările vântului.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei. În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, iar la rafală se vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor fi local și în vestul și sud-vestul teritoriului, unde la rafală se vor atinge viteze de 40-45 km/h și izolat de peste 50-55 km/h.

Furtuni în Muntenia, Oltenia și Transilvania

Începând de la ora 12.00, o nouă atenționare cod galben intră în vigoare pentru instabilitate atmosferică. Aceasta este valabilă până la ora 22.00 și vizează jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local zonele montane. În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, de peste 80 km/h.

De asemenea, sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri. „În intervale scurte de timp (1-3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30-50 l/mp”, precizează ANM. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.

Cum va fi vremea în București

Pentru București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 8 august, de la ora 10.00 până la 21.00.

Capitala se află sub cod galben de caniculă. Valul de căldură va persista, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat.

Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. În timpul vijeliilor, vitezele vântului vor ajunge la 40-55 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 2-8 l/mp și izolat de peste 10-15 l/mp.

Pentru municipiul București, atenționarea meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent și caniculă este valabilă în intervalul 8 august, ora 10.00 – 8 august, ora 21.00.

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