Ilie Bolojan acuză formarea unei alianțe „ad-hoc” PSD-AUR

Într-o intervenție la RFI România, șeful Executivului a declarat că, deși o mare parte dintre jaloane au fost bifate din punct de vedere formal, conținutul unora dintre legi a fost grav afectat de o alianță conjuncturală formată din PSD și AUR. Amendamentele depuse și votate de aceștia riscă să creeze probleme majore de neconstituționalitate și să atragă penalități financiare din partea Comisiei Europene, avertizează premierul interimar.

„Cu bune, cu rele, în aceste două săptămâni o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu preţul mutilării, dacă pot să spun, a unora, pentru că s-a format o alianţă ad-hoc PSD-AUR care, cel puţin pentru două-trei din aceste proiecte, a venit cu nişte amendamente care riscă să ne creeze probleme de penalităţi, adică să nu fie recunoscute ca jaloane îndeplinite, sau sunt într-o zonă de neconstituţionalitate, ceea ce din nou riscă să ne ducă în situaţia de a nu avea jalon îndeplinit, doar din considerente de natură politică, de a genera imagine sau de a plăti poliţe politice”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a exemplificat prin situația legată de calendarul de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune. Deși Guvernul nu își propune oprirea imediată a grupurilor energetice din motive de siguranță națională și pentru a asigura încălzirea populației pe timpul iernii (cum este cazul termocentralei de la Craiova), modificările introduse de parlamentari încalcă direct angajamentele asumate în fața partenerilor europeni.

„Vom lua niște penalități în toamnă”

„Cu toate că Guvernul nu îşi mai pune problema să mai închide nicio centrală pe cărbune, pentru că nu putem face asta din considerente de echilibru energetic, sau de realităţi, (…) am primit o sumă de bani sub formă de ajutoare pe care aceste grupuri de cărbune să le primească şi au primit în fiecare an, per total, sute de milioane de euro, doar ca să funcţioneze până vor fi înlocuite. Am consumat aceşti bani, nu i-am folosit şi nu poţi să laşi un oraş, de exemplu, fără căldură iarna.

Dar pentru că nu putem face asta, vom lua nişte penalităţi în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm şi ce-au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăţi până corectăm acest lucru. Şi asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în mintea cetățenilor, care uneori nu înţeleg că între declaraţiile politice, între gargara politică şi realitate este o diferenţă foarte mare. Şi asta înseamnă modificări făcute cu iresponsabilitate, pentru că ne creează probleme în perioada următoare”, a mai declarat premierul interimar.

În ceea ce privește jalonul PNRR privind integritatea aleșilor locali și județeni, Ilie Bolojan este de părere că acesta nu este definitiv pierdut, însă subliniază că este nevoie de o evaluare atentă a Curții Constituționale. Referitor la legea salarizării unitare, șeful Guvernului susține că nu este prea târziu ca textul să fie corectat și votat în parametrii conveniți cu Comisia Europeană.

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