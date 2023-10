În orice atelier sau fabrică unde se folosește și se prelucrează lemnul se adună cantități însemnate de resturi lemnoase. Astfel, praful de lemn, rumegușul, bucățile de lemn, care sunt prea mici pentru a mai putea fi refolosite, ocupă din ce în ce mai mult spațiu, reducându-l pe cel care este dedicat lucrului. Unii dintre producătorii din industria lemnului și-au luat mașini pentru obținerea peleților sau colaborează cu producători de peleți. Însă, mai există unii care se întreabă ce altceva ar putea face cu acest tip de deșeuri. De aceea, îți vom spune în cele ce urmează tot ceea ce trebuie să știi despre rumeguș, despre întrebuințările pe care le are în gospodărie, dar și ce activități creative poți realiza folosind rumegușul.

Ce este rumegușul

Rumegușul este un deșeu sub formă de așchii mărunte, care este obținut în urma unor procese de prelucrare a lemnului, cum ar fi tăierea, rindeluirea, șlefuirea și frezarea, scrie Science Direct. Gestionarea anumitor deșeuri, așa cum este și rumegușul, precum și cercetarea privind transformarea acestuia în diferiți compuși pentru aplicații și obiective speciale au primit în ultimii ani o atenție deosebită. Ca deșeu biologic rezultat din industria lemnului sau chiar din agricultură, rumegușul are o mulțime de aplicații în zone vaste.

În același timp, rumegușul este un compus lignocelulozic relativ abundent și ieftin, care se găsește în cantități mari, ceea ce îl face greu de eliminat. În ultimele decenii, rumegușul a fost utilizat în principal în fermele de animale și în fabricile de hârtie, iar resturile au fost aruncate fără să fie tratate. Deși rumegușul poate părea la prima vedere un material simplu, compoziția sa poate varia în funcție de tipul de lemn din care este obținut, precum și în funcție de procesul de producție. El poate rezulta din lemn moale, cum ar fi pinul sau cedrul, sau din lemn tare, precum stejarul sau fagul. Culorile și textura rumegușului pot varia de la un galben deschis la o nunță de maro închis.

Structura și proprietățile rumegușului

Rumegușul sau deșeurile din lemn este compus în cea mai mare parte din celuloză (45–50%), lignină (23–30%), hemiceluloză (20–30%) și din diverse substanțe extractive precum acizi, zahăr solubil, rășini, ceară, ulei etc. (1,5–5%). Celuloza, lignina și hemiceluloza constau dintr-un lanț lung de molecule de glucoză, un polimer complex care conține unități de fenilpropan și polimeri ramificați de xiloză, galactoză, arabinoză, glucoză și manoză.

Totodată, rumegușul este, așa cum aminteam anterior, un material versatil, care are mai multe proprietăți ce îl fac potrivit pentru a avea diverse întrebuințări. Spre exemplu, rumegușul are o mare capacitate de a absorbi umiditatea, ceea ce îl face ideal pentru a menține mediul uscat în diverse aplicații. Datorită structurii sale fine, rumegușul poate fi folosit pentru izolarea termică și acustică în construcții sau în gospodărie. În plus, este și un material ignifug natural, ceea ce înseamnă că este rezistent la foc și nu se aprinde ușor. În sfârșit, rumegușul se poate modela ușor, astfel încât poate fi folosit în activități diverse creative.

Rumegușul proaspăt are un conținut de umiditate de peste 15% și o densitate de 300 până la 580 kg/m3. Rumegușul uscat este caracterizat printr-un conținut de umiditate de 8 până la 14%, iar densitatea sa este cuprinsă între 220 și 400 kg/m3.

Ce întrebuințări poate avea rumegușul

Pe scară largă, materialul de rumeguș este utilizat pe post de combustibil pentru ardere, ca materie primă pentru producerea de brichete de combustibil, pentru producția de PAL și de alte materiale de construcție. În plus, rumegușul este un material accesibil și practic pentru utilizare în economie. Cu toate acestea, deși este un deșeu lemnos, rumegușul poate avea și alte întrebuințări în gospodărie, unde, dacă îl vei folosi corespunzător, vei putea economisi bani, iar rezultatele pe care le vei obține vor fi dintre cele mai bune. Iată care sunt cele mai cunoscute întrebuințări ale rumegușului într-o gospodărie:

Păstrarea legumelor și a fructelor

Rumegușul poate fi folosit ca agent termoizolant atunci când se pregătesc cutiile pentru păstrarea legumelor și a fructelor pe balcon ori în beciul casei, scrie site-ul Rețete-ușoare.eu. Amenajarea unei astfel de cutii este foarte simplă, și anume iei o cutie înaltă sau o ladă din lemn cu capac pe care o umpli cu rumeguș uscat. Apoi așezi legumele și fructele în rumeguș, acoperi cutia după care depozitezi cutia pe balcon sau în beci.

Încolțirea cartofilor

Rumegușul poate fi utilizat ca substrat pentru încolțirea cartofilor. Pentru asta va trebui să pui un strat gros de rumeguș într-o ladă, apoi să așezi tuberculii de cartofi sănătoși deasupra și la final să-i acoperi cu încă un strat de rumeguș. Ai grijă ca grosimea stratului superior să nu depășească 3 cm. Lăzile se pun apoi într-un loc întunecos și răcoros (12-15°С) și periodic se umezește substratul din acestea.

Afumarea cărnii

Dacă deții o afumătoare probabil știi că rumegușul este un material ideal pentru ațâțarea focului. Cel mai potrivit rumeguș pentru afumătoare este cel din lemn de arin, stejar și pomi fructiferi (măr, vișin și cais). Cei mai nepotriviți copaci pentru a le folosi rumegușul în acest scop sunt plopii și coniferele. Rumegușul pentru afumare trebuie să fie de calitate. De aceea, înainte de utilizare trebuie să te asiguri că acesta nu prezintă mucegai sau urme de prelucrare chimică. Înmoaie rumegușul în apă caldă timp de 4-5 ore după care îl usuci (umiditatea optimă este de 50-70%).

Compost pentru grădină

Rumegușul este biodegradabil și poate fi adăugat la compostul pentru grădina casei tale pentru a îmbunătăți structura solului și pentru a conserva umiditatea, potrivit site-ului Newlifeonahomestead.com. Trebuie să știi că nu poți folosi rumeguș proaspăt deoarece „extrage” azotul din sol, iar acesta este necesar pentru creșterea culturilor. Soluția este reprezentată de pregătirea compostului din rumeguș. Dacă vei „drege” compostul cu rumeguș vei accelera maturarea lui.

Armă împotriva dăunătorilor

Rumegușul este un agent extrem de eficient în combaterea dăunătorilor. Spre exemplu, pentru a scăpa de larvele de gândac de Colorado trebuie să presari rumeguș proaspăt printre rândurile de cartofi. Substanțele rășinoase pe care le eliberează va alunga aceste insecte.

Amestec pentru construcții

Rumegușul poate fi folosit în construcții, în amestec cu nisip și ciment, în mortar sau în amestec cu gipsul, în timp ce plăcile de beton în care este folosit rumegușul sunt mai ușoare, mai scrie sursa citată. Dacă vei folosi praful de lemn în acest fel va trebui să te documentezi foarte bine înainte și să consulți un constructor pentru ca nu cumva construcția ta să piardă din rezistență.

Chit pentru repararea defectelor lemnului

Din rumeguș și aracet se poate face un chit ieftin și foarte bun pe care tâmplarii îl folosesc pentru repararea anumitor defecte ale lemnului. Găurile, zgârieturile profunde ori spărturile din lemn pot fi reparate foarte ușor cu acest amestec. După uscare, suprafața reparată va trebui șlefuită, aspectul rezultat fiind foarte asemănător lemnului.

Izolație termică și acustică

Rumegușul poate fi utilizat pentru a izola termic și fonic blocuri sau case. De asemenea, se poate adăuga în pereții sau plafoanele din gips carton pentru a reduce propagarea sunetului la camerele și chiar locuințele vecine, dar și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a locuinței.

Îngrijirea animalelor

Faptul că rumegușul este folosit în grajduri pentru a menține spațiul mai ușor de curățat este de notorietate. În plus, praful de lemn izolează foarte bine, oferind căldură animalelor atunci când acestea se află în culcușul lor. Pentru asta va trebui să torni în grajd rumeguș uscat, care nu doar că va absorbi deșeurile lichide, ci se va transforma și într-un îngrășământ nutritiv. În unele cazuri, rumegușul poate fi folosit ca materie primă pentru hrana animalelor.

Umplutură pentru perne și pături

Datorită capacității sale de absorbție a umidității, rumegușul poate fi folosit pentru a umple perne, pături, saltele de pat deoarece oferă un nivel ridicat de confort în timpul somnului. De asemenea, și păpușile din pluș deteriorate pot fi reparate umplându-le tot cu rumeguș.

Bijuterii, elemente de decor și mobilier

Combinat cu rășină epoxidică, rumegușul poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor elemente de decor din casă. Cu ajutorul acestui mix se pot realiza șezuturi de taburete, blaturi de masă, boluri, lămpi și altele. De asemenea, în cazul în care se folosesc și bucăți mai mici de deșeuri din lemn, în combinație cu rumeguș și cu rășină transparentă, vei putea crea chiar și o serie de bijuterii.

Parfum pentru garderobă

Un amestec de rumeguș și ceară poate fi folosit pentru a crea lumânări naturale și parfumate. De asemenea, rumegușul de rășinoase sau de ienupăr pus într-o pungă de lenjerie va fi un prafum ideal pentru dulapuri datorită conținutului ridicat de uleiuri esențiale.

Absorbant pentru pete

Rumegușul poate fi folosit și pentru a absorbi petele de ulei, vopsea sau alte lichide de pe haine, covoare, etc. Praful de lemn va absorbi foarte rapid aceste lichide, astfel încât vei putea să îndepărtezi toate petele fără să rămână urme.

Material pentru foc

Rumegușul este un combustibil eficient în sobe și cuptoare, oferind o sursă de căldură naturală și ecologică. De asemenea, poți amesteca într-o oală non-aderentă ceară topită și rumeguș, apoi să torni pasta într-un carton de ouă gol și să lași totul la rece. Cu acest truc vei putea aprinde mai ușor focul pe timp de iarnă.

