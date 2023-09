Așadar, în cazul în care ți-ai propus să ajungi în Canada în viitorul apropiat, îți propunem să consulți lista cu principalele atracții turistice din această țară.

Ce trebuie să știm despre Canada

Canada este un stat care ocupă cea mai mare parte a extremității nordice a continentului America de Nord. Este mărginită de Oceanul Atlantic la est, de Oceanul Pacific la vest și de Oceanul Arctic la nord. Potrivit Nations Online, această țară se învecinează cu Alaska (SUA) spre vest și cu douăsprezece state americane din partea continentală a SUA în sud. De asemenea, Canada are granițe maritime cu Groenlanda (un teritoriu autonom al Danemarcei) și cu Saint Pierre & Miquelon, un mic teritoriu insular care aparține de Franța.

Granița de sud, cu SUA, se întinde de-a lungul paralelei 45 (nord) pe o lungime de 8.891 de kilometri, fiind cea mai lungă graniță terestră internațională din lume. Teritoriul canadian se întinde pe o suprafață totală de 9.984.670 km², Canada fiind cea mai mare țară din emisfera vestică și cea de-a doua ca mărime din lume. Este aproape de două ori mai mică decât Rusia, puțin mai mare decât China și SUA, de 15 ori mai mare decât Franța și este cât toate țările Uniunii Europene la un loc. Atât de mare este încât pe teritoriul Canadei există șase fusuri orare.

Scurtă istorie a Canadei

Capitala Canadei este Ottawa, cel mai important oraș Toronto, iar ce cele trei mai mari zone metropolitane ale sale sunt Toronto, Montreal și Vancouver. Canada este divizată în zece provincii și trei teritorii, fiecare având propriul sistem de guvernare locală. Populația Canadei numără peste 38,78 milioane de locuitori, ceea ce reprezintă aproape 10% din populația SUA. Limbile vorbite sunt engleza și franceza.

Regiunea care astăzi este teritoriul canadian a făcut parte multă vreme din America de Nord colonială. Zona a devenit o colonie autonomă la mijlocul secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1867, păstrând legăturile cu coroana britanică. La 1 iulie 1867, Actul Americii de Nord britanice, care astăzi este cunoscut sub denumirea de Actul Constituției, a creat Canada cu cele patru provincii inițiale: Ontario, Québec, New Brunswick și Noua Scoție. În 1982, Canada s-a rupt complet de trecutul său colonial și a transferat de la autoritatea parlamentului britanic către legislaturi federale și provinciale din Canada cea mai importantă lege a țării „British North America Act”, redenumită Constitution Act (1867).

Ce să vizitezi în Canada

Cascada Niagara

Situată la granița cu SUA, Cascada Niagara este cea mai faimoasă atracție naturală a Canadei, fiind vizitată anual de câteva milioane de persoane dornice să admire căderea de apă de 57 de metri. Este ușor de vizitat datorită distanței mici de Toronto (cca. o oră de mers cu mașina). Aici există mai multe puncte de observație, fie din vârful cascadei, fie din ambarcațiuni care te duc la baza acesteia, pentru cei mai curajoși. Unul dintre cele mai bune locuri de observație este din Parcul Reginei Victoria, unde cascada este iluminată pe timpul nopții, iar vara se lansează focuri de artificii.

Parcul Național Banff și Munții Stâncoși

Situat în inima Munților Stâncoși din provincia Alberta, Parcul Național Banff oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje din Canada. Emblema parcului sunt Lacul Louise și șoseaua Icefield Parkway, care duce la Parcul Național Jasper. Turiștii pot petrece câteva zile schiind sau făcând drumeții într-unul dintre cele mai frumoase parcuri naționale din această țară, în special la lacul glaciar Moraine, notează site-ul Travel US News. De asemenea, vizitatorii pot să facă o expediție pe râul Bow cu o canoe sau să facă o plimbare cu telegondola Banff pentru o panoramă absolut senzațională asupra munților. Există posibilitatea de a face excursii de o zi în locuri precum Columbia Icefield, Parcul Național Yoho și Lacul Louise.

Lacul Moraine

Moraine este un lac glaciar cu o suprafață de 0,5 Km² situat în Parcul Național Banff, amplasat în Valea Celor Zece Vârfuri din Munții Sâncoși canadieni, la o altitudine de 1.884 metri. Turcoazul ireal al apei se datorează mineralelor care se disipează în apă după ce au fost spălate de ape prin munți. Drumul către Lacul Moraine este deschis doar între lunile iunie și septembrie. Începând din 2023, „Parks Canada” a închis traseul pentru autovehiculele personale pe tot parcursul anului, doar autobuzele puse la dispoziție de agenție și de operatorii comerciali având acces pe acest drum. Turiștii pot parcurge traseul cu bicicleta.

Toronto

Capitala Provinciei Ontario este cel mai populat oraș din Canada și unul dintre marile orașe din nordul continentului, ceea ce i-a atras supranumele de „The Big”. Avand numeroase cartiere definite si construite pe structura etnica a orasului: Chinatown, Little India, Little Italy, Toronto este unul dintre cele mai cosmopolite, tolerante si diverse orase din lume. Toronto găzduiește 200 de grupuri etnice, care vorbesc peste 140 de limbi, ceea ce face ca aici să existe numeroase cartiere construite pe câte o structură etnică, și anume Greektown, Little Italy, Koreatown și Chinatown, toate situate la periferiile orașului. Principalul obiectiv turistic este turnul de televiziune CN Tower, care are o înălțime de 553 metri și care este renumit pentru podeaua din sticlă.

Montreal

Acesta este al doilea oraș ca mărime din Canada, după Toronto, capitala culturală și financiară a Provinciei Quebec, unde trăiește cea mai mare comunitate vorbitoare de limba franceză, după Paris. Montreal este un oraș al juxtapunerii, cu zgârie-nori care contrastează cu arhitectura clădirilor din secolul al XVII-lea din orașul vechi. Cele mai importante atracții turistice sunt Basilica Notre-Dame, o biserică grandioasă în stilul renașterii gotice, clădirea Primăriei (construită în 1870), renumita Rue Bonsecour și piața Bonsecour, Muzeul de Arte Frumoase, Grădina Botanică și pitorescul parc Mount Royal.

Vancouver

Situat între munţi și Oceanul Pacific, în provincia Columbia Britanică, Vancouver este a treia metropolă ca mărime din Canada. Este renumit pentru peisajele naturale pe care le oferă, și anume ocean, parcuri, stațiuni montane, toate putând fi vizitate într-o singură zi. Atracțiile principale sunt Muntele Grouse, plaja Kitsilano, Parcul Stanley, care se întinde pe o suprafață de 405 hectare, insula Granville cu renumita piață de produse alimentare, China Town. De asemenea, cei care nu au rău de înălțime pot vizit podul suspendat la o înălțime de 230 de metri deasupra râului Capilano.

Ottawa

Potrivit sursei citată, capitala Canadei, Ottawa, este situat la confluența râurilor Ottawa, Gatineau și Rideau, în sud-estul provinciei Ontario, la granița cu Québec. Este orașul unde se află toate instituțiile financiare, comerciale și administrative federale ale țării, între care și clădirea Parlamentului, fiind un centru politic și cultural care se adresează în special locuitorilor din afara orașului, notează Travel US News. Râul Ottawa curge chiar prin centrul orașului, fiind principala atracție turistică mai ales pe timpul iernii când canalul Rideau, o cale navigabilă de circa 201 km construită între 1826 și 1832, se transformă în cel mai mare patinoar din lume.

15 curiozități despre Canada

Canada a devenit o țară la 1 iulie 1867, când parlamentul britanic a adoptat Actul Americii de Nord britanică. Această țară și-a primit propriul steag abia 100 de ani mai târziu, la 15 februarie 1965. John Cabot a fost primul explorator care a ajuns în Canada, în 1497. Acesta a navigat la bordul navei „The Matthew”, relatează Must do Canada. O replică a acesteia poate fi admirată în Bonavista (Newfoundland). Coasta de est a Canadei a fost descoperită de vikingi aproximativ în anul 1000 d.Hr. Uneltele descoperite în peșterile de pe râul Bluefish din nordul Yukon-ului datează de circa 20.000 de ani și reprezintă primele dovezi ale istoriei Canadei. În 1576, Martin Frobisher a descoperit strâmtoarea care îi poartă numele. Traversarea pasajului de nord-vest de la Atlantic la Pacific a fost realizată pentru prima dată de către exploratorul norvegian Roald Amundsen în 1906. Canada a fost invadată de două ori de americani, în ​​1775 și 1812. Canada (de fapt, Marea Britanie, deoarece pe atunci nu era încă o țară) a incendiat Casa Albă în 1812. Canada are cea mai lungă coastă din lume, aceasta măsurând 243.977 de kilometri. Dacă ai merge neîntrerupt ți-ar trebui patru ani și jumătate să parcurgi toată coasta Canadei. În Canada există 20% din toată apa dulce existentă la nivel mondial. Canada are mai multe lacuri decât orice altă țară. Mai mult de jumătate dintre lacurile lumii se află în Canada. Două dintre cele mai mari zece lacuri din lume se află în Canada: Great Bear și Great Slave. Plaja Wasaga din Ontario este cea mai lungă plajă cu apă dulce din lume, iar Manitoulin (Ontario) este cea mai mare insulă de apă dulce de pe glob. În Canada există a treia cea mai mare rezervă de petrol din lume, după Arabia Saudită și Venezuela (cca. 176,8 miliarde de barili). SUA cumpără mai mult petrol din Canada decât orice altă țară. Jumătate din țară este acoperită cu păduri. Există 396,9 milioane de hectare de pădure în toată Canada, ceea ce reprezintă 10% din totalul pădurilor de pe Terra. Satul Alert din Nunavut este cea mai nordică așezare permanentă din lume. Situat în vârful nordic al insulei Ellesmere, la 817 km de Polul Nord, Alert este casa temporară pentru personalul militar și științific care lucrează în zonă. Cea mai călduroasă lună aici este iulie (3,4˚Celsius), iar cea mai rece lună este ianuarie (– 32,19˚Celsius). Cea mai înaltă cascadă din Canada este Della Falls, din British Columbia, care are o înălțime de 440 de metri.

