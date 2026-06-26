Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, relațiile parteneriale se vor complica, din 28 iunie, când Marte va intra în zodia Gemenilor. Primele semne clare se vor vedea din 3 iulie, când Marte va face o conjuncție periculoasă cu Uranus, în casa I a personalității Gemenilor, pe care îi va arunca într-o stare de neliniște, de agitație, de indisponibilitate pentru tact, calm și măsură, de unde și reacțiile lor total neproductive în cazul unor dialoguri pe teme de interes comun (proiecte, afaceri, procese sau chiar viață în doi).

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, preocupări legate de venitul salarial, economii sau un câștig suplimentar. Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, va fixa niște repere, pe direcția profiturilor și a avantajelor materiale, până la sfârșitul lunii decembrie 2026 și, în linii mari, până în iunie 2027.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va patrona în chip minunat casa a III-a a comunicării, atrăgând șansa unor reușite la examene sau a unor prestații valoroase în cadrul unor activități publice (oficiale) sau profesionale.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, de curând intrat în zodia Taurului. Până pe 18 septembrie, el le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, după 14 aprilie 2027, când va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani.

Pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea corectă a mecanismelor financiare ori juridice. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, confruntări verbale, dispute cu reprezentanții unor instituții, încurcături legate de regimul unei călătorii. Decizii abuzive, acte greșit întocmite.

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