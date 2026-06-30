Sanremo – eleganță și istorie

Considerată una dintre cele mai sofisticate stațiuni de pe Riviera, Sanremo strălucește prin vilele sale Belle Époque și faimosul cazinou istoric. Plimbările pe Corso Imperatrice, cinele cu fructe de mare în port și explorarea cartierului medieval La Pigna sunt doar câteva dintre experiențele pe care le oferă acest oraș. „Sanremo are o atmosferă sofisticată, fără efort”, afirmă Heather Green, șefa de produs la Citalia. „Îmi place să mă plimb prin La Pigna la începutul serii. Descoperi puncte de belvedere cu priveliști panoramice asupra coastei și restaurante ascunse pe care mulți călători nu le găsesc niciodată.”

Genova – inima culturală a Rivierei

Capitala Liguriei, Genova, se remarcă printr-o combinație unică de istorie și modernitate. Orașul adăpostește impresionante palate renascentiste și un port istoric de renume. Printre atracțiile principale se numără Via Garibaldi, parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, dar și piețele tradiționale pline de viață. „Recomand să părăsiți piețele principale și să explorați aleile înguste, numite »caruggi’. Acolo veți găsi brutării ascunse, baruri de vin tradiționale și trattorii pline de caracter care dezvăluie inima autentică a orașului”, spune Green.

Portofino și Rapallo – eleganța supremă

Portofino rămâne una dintre cele mai exclusiviste destinații de pe Riviera italiană. Renumit pentru iahturile de lux, magazinele de designer și casele pastelate, acest port idilic a fost și platou de filmare pentru producții celebre precum „Lupul de pe Wall Street”. Green recomandă sosirea cu barca, pentru a surprinde intrarea spectaculoasă în port.

În apropiere, Rapallo oferă un punct de plecare ideal pentru a explora frumusețea zonei, fiind o bază preferată de călătorii care doresc să descopere farmecele Rivierei.

Santa Margherita Ligure și Camogli – romantism și tradiție

Santa Margherita Ligure, cu vilele sale elegante și plajele premiate cu Steag Albastru, este o destinație romantică de top. Traseele care duc spre Portofino oferă panorame spectaculoase, ideale pentru o zi de explorare. Pentru o experiență mai relaxată, Green recomandă o vizită în Camogli, un sat pescăresc autentic, perfect pentru o cină liniștită la malul mării: „Este unul dintre cele mai atmosferice locuri de pe Riviera pentru a încheia ziua.”

Portovenere – bijuteria ascunsă

Adesea umbrit de popularitatea vecinului său celebru, Cinque Terre, Portovenere rămâne o comoară pentru cei care doresc să evite aglomerația. Orașul se mândrește cu priveliști spectaculoase ale Golfului Poeților, case pastelate și atracții precum Biserica San Pietro și Castello Doria. Green sugerează o vizită la castel în amurg: „Lumina aurie a apusului scaldă coasta într-o atmosferă magică.”

Cinque Terre – icoana Liguriei

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore formează celebrul Cinque Terre, una dintre cele mai fotografiate regiuni de coastă din Europa. Satele pitorești, care au inspirat și filmul „Luca” de la Pixar, sunt un magnet pentru turiști din întreaga lume. Heather Green recomandă vizitatorilor să rămână până seara pentru a descoperi o latură mai liniștită și autentică a acestor locuri: „Cei care stau până după plecarea grupurilor de turiști vor descoperi o atmosferă cu totul specială.”

Cu tot mai mulți turiști care își îndreaptă privirile spre Riviera italiană în 2026, regiunea Liguria promite o experiență de neuitat, combinând peisaje spectaculoase, gastronomie rafinată și o istorie bogată.

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