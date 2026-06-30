Inițiativa legislativă este propusă de fostul ministru al Transporturilor, Ciprin Constantin Șerban, împreună cu alți deputați PSD, și intenționează să elimine această practică.

Vulnerabilități în sistemul de transport alternativ

Inițiatorii proiectului susțin că utilizarea autoturismelor în comodat a scos la iveală mai multe vulnerabilități.

Printre acestea se numără dificultatea autorităților de a verifica legalitatea activităților de transport și impactul negativ asupra concurenței loiale între operatorii economici din piața transportului de persoane.

„În practică, contractele de comodat pot fi încheiate cu o mare flexibilitate, inclusiv între persoane aflate în relații de afiliere sau între membri ai aceleiași familii, ceea ce îngreunează verificarea beneficiarului real al veniturilor generate de activitatea de transport alternativ. Această situație poate facilita disimularea raporturilor economice reale și poate constitui un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală”, argumentează autorii proiectului.

Anchete în domeniul ride-sharing

În toamna anului 2025, inspectorii de la Antifraudă au descoperit o schemă de evaziune fiscală în sectorul ride-sharing, cu un prejudiciu estimat la 266,5 milioane de lei.

În urma acestei descoperiri, Antifrauda a suspendat plățile către 100 de firme care operau flote de autoturisme și șoferi pe platformele Uber și Bolt, măsura aplicându-se la nivel național.

De asemenea, patronul unui firme din Timiș a câștigat peste 1 milion de euro din 379.940 de curse Bolt și Uber pentru care nu a plătit TVA şi impozit pe profit.

În paralel, procurorii DNA au inițiat percheziții la mai multe companii implicate în acest sector.

Toate aceste probleme au condus la necesitatea unei revizuiri legislative pentru a reduce riscurile privind evaziunea fiscală, a crește transparența activităților economice și a asigura condiții de concurență echitabile între operatorii de transport alternativ și transportatorii autorizați în regim de taxi.

Diferențe de reglementare

Legislația actuală permite operatorilor de transport alternativ să utilizeze autoturisme deținute în comodat, o opțiune care nu este disponibilă pentru taximetriști.

„Astfel, legislația aplicabilă transportului în regim de taxi impune ca vehiculele utilizate să fie deținute în proprietate, leasing sau alte forme expres reglementate, fără a permite desfășurarea activității cu autoturisme deținute în comodat. În schimb, operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv, deși prestează servicii comparabile de transport persoane contra cost”, explică inițiatorii proiectului.

Această diferență creează, conform lor, un avantaj competitiv artificial pentru companiile care operează prin platforme digitale, reducând costurile de intrare pe piață și de conformare.

În același timp, acest lucru pune presiune pe transportatorii autorizați în regim de taxi, care trebuie să respecte reguli mai stricte.

Obiectivele proiectului legislativ

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Șerban urmărește să elimine autoturismele deținute în comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru transport alternativ.

„Eliminarea acestei practici va contribui la creșterea gradului de trasabilitate a bunurilor utilizate în activitate, la simplificarea controalelor efectuate de autoritățile competente și la consolidarea disciplinei fiscale în domeniu”, se mai arată în expunerea de motive.

Dezbaterile și votul pe acest proiect urmează să aibă loc în Parlament, iar adoptarea sa ar putea aduce schimbări semnificative pentru operatorii de transport alternativ și pentru șoferii care își desfășoară activitatea pe aceste platforme.