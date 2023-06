Indiferent de perioada în care au apărut, filmele de comedie și-au păstrat autenticitatea peste ani și încă fac parte din categoria celor mai bune filme des vizionate. Dacă vrei să te relaxezi și să te uiți la un film bun, mai jos ți-am făcut topul celor mai bune filme de comedie din toate timpurile!

Top 50 cele mai bune filme de comedie pe care trebuie să le vezi

Filme de comedie noi – anul 2023 – About my Father

Unul dintre cele mai bune filme de comedie care te va binedispune încă din primele minute. Vei putea urmări povestea unei familii, Sebastian și logodnica lui, care vor să-l ducă pe tatăl acestuia, Salvo, un frizer imigrant, la o reuniune de weekend a familiei logodnicei, o familie excentrică și foarte bogată. Weekend-ul se transformă odată ajunși la întânlire, iar de aici începe distracția.

Love Again

Un film de comedie apărut în luna mai a anului 2023, în care vei putea urmări povestea unei tinere, care încearcă să depășească momentul morții logodnicului ei, însă, fără să știe cum, aceasta primește ocazional mesaje romantice de pe fostul număr al iubitului, iar așa începe să aibă loc o idilă neașteptată. Este un film romantic, de dragoste și cu multe scene comice pe alocuri.

Filme de comedie noi – The next chapter

În luna mai a anului acesta a apărut mult așteptata continuare a filmului care le are în prim plan pe cele patru bune prietene, care pleacă în vacanța mult visată, în Italia. Aici, lucrurile scapă de sub control, iar vacanța se transformă într-o adevărată aventură, odată cu secretele scoase la iveală.

Alibi.com 2

Filmul de comedie care aduce în prim plan povestea unor tineri, aparent liniștită acum, deoarece agenția Alibi.com este închisă, iar promisiunea față de Flo a fost aceea că se va liniști și nu va mai umbla cu minciuna. Totul pare foarte liniștit și calm în jur, până când începe o încurcătură. După ce decide să-i pună lui Flo marea întrebare, Greg pare că este într-o dilemă mare. Acesta trebuie să-și prezinte familia, însă există mari șanse ca familia lui să îi strice relația. Aventura începe când acesta decide să își deschidă din nou agenția, cu foștii asociați, și să-și găsească alți părinți.

Magic Mike s Last Dance

După o pauza lungă cauzată de faliment, Mike decide să urce din nou pe scenă. În tot aceste timp el a fost nevoit și să lucreze ca barman în Florida. Pentru el părea ca această urcare pe scenă să fie ultima lui încercare, însă viața i se schimbă atunci când Mike ajunge în Londra, acolo întânește o milionară influentă, care îi propune o ofertă de nerefuzat.

Filme comedie 2023 – Mummies

O animație, comedie, în care vei urmări povestea a trei mumii, care ajung în Londra, în zilele noastre, iar aici pornesc în căutarea unui inel atic, care a aparținut familiei regale și care a fost furat de un arheolog, Lord Carnaby.

Filme comedie noi -10 jours encore sans maman

O comedie nouă, apărută în anul 2023, care aduce în prim plan povestea lui Antoine, care a ales să rămână acasă, după ce a fost concediat, pentru a avea grijă de copiii săi. Povestea începe atunci când, cu întreaga familie, trebuie să plece într-o vacanță la ski, cu trenul, însă soția află că trebuie să se întoarcă de urgențp la serviciu, iar el este nevoit să se descurce cu patru copii într-o vacanță pe pârtia de ski.

Meet You în Scotland

O comedie romantică unde vei putea urmări povestea unei tinere scriitoare, care este trimisă în Scoția pentru a ridica premiul literar al șefului ei, iar aici este confundată cu altcineva, de către un poet scoțian. Povestea începe abia atunci când aceasta este pusă în fața unei situații noi. Va trebui să aleagă dacă este dispusă să spună adevărul despre viața ei.

Just for Showmance

Un film în care vei urmări povestea uneo tinere prezentatoare tv, care este conștientă că nu se află în cel mai bun punct al carierei sale, iar pentru asta decide să facă o schimbare. Este hotărâtă să participe la un show tv în care va trebui să se căsătorească cu un tânăr pe care nu l-a văzut niciodată și despre care nu știe nimic. Însă, în secret, aceasta încearcă să dea de urmele lui pentru a-i dezvălui faptul că mariajul lor ar urma să fie doar de fațadă.

Filme comedie 2023 – Love at First Like

Este o comedie care te va amuza din primele minute. Vei urmări cum, o jurnalistă cinică, este desemnată să se ocupă de toate aplicațiile de întâlniri ale unui tânăr Don Juan, iar după multe peripeții pare că părerea ei se schimbă și ajunge într-un punct nou. Aceasta descoperă că tânărul este mai mult decât pare și reușește chiar să îi stârnească interesul.

Faraway

Este un film romantic, comedie, cu momente de dramă pe alocuri în care o vei urmări pe tânar Zeynep Altin, care pare epuizată și la capătul puterilor din cauza programului de muncă foarte încărcat. Aceasta nu este pe deplin apreciată de către soț și fiică, și multe alte lucruri importante care se întâmplă pe lângă ea par să o demoralizeze. În încercarea de a-și găsi liniștea, aceasta evadează către o insulă din Croația, acolo unde, cu mulți ani în urmă, în secret, mama ei i-a cumpărat o căsuță.

Champions

Filmul care aduce în prim plan povestea unui fost antrenor de bachet într-o ligă inferioară, Marcus, care acum este obligat de instanță să conducă o echipă formată din tineri cu diferite dizabilități intelectuale. Chiar dacă nu și-a imaginat niciodată că poate face asta, de fapt, antrenorul conștientizează că poate forma o echipă cu care să ajungă foarte departe.

A tourist s Guide to Love

O comedie romantică în care vei putea urmări povestea unui directoare care, după o despărire neașteptată, acceptă misiune nouă, accea de a călători sub acoperire, pentru a afla mai multe lucruri despre turismul din Vietnam. Povestea se schimbă atunci când, aceasta simte că se îndrăgostește de ghidul ei vietnamez, iar cei doi decid să schimbe puțin traseul autobuzului turistic și să descopere noi zone, mai puțin cunoscute ale țării.

Filme comedie 2023 – Murder Mystery 2

La patru ani de când au rezolvat primul lor caz de crimă, Nick și Audrey Spitz sunt acum detectivi cu normă întreagă și încearcăd in răsputeri să își facă cunoscută agenția de detectivi particulari. Aceștia ajung la nunta unui prieten, pe o insulă, iar de aici încep problemele.

Your Place or Mine

Este comedia romantică care aduce în prim plan povestea a doi buni prieteni, cu firi total opuse, care ajung să facă schimb de case și vieți, pentru o săptămână, iar abia atunci descoperă că, de fapt, nevoile lor sunt cu totul altele față de ce credeau ei până atunci.

House Party

O comedie incurabilă în care este prezentată viața a doi oameni de serviciu, aparent banală și fără prea multe peripeții. Cei doi trebuie să meargă să facă curat în casa lui Lebron James, cât acesta este plecat din țară, însă odată ajunși la el acasă, cei doi decid să facă cu totul altceva. O decizie care pare că le va schimba viața.

Filme de comedie 2023 – 80 for Brady

Este filmul inspirat dintr-o poveste reală, care aduce în prim plan patru prietene bune, fane ale echipei New England Patriots. Acestea iau decizia de a porni într-o călătorie care urmează să le schimbe viața, la Super Bowl, pentru a-l vedea jucând pe eroul Tom Brady.

A man called Otto

O ecranizare amuzantă și plină de momente haioase care povestește viața unui bărbat de 59 de ani, rămas văduv, și cu o părere nu prea bună despre vecinii săi, care, în ciuda criticilor, i-au devenit cei mai buni prieteni. Pentru că este mai mereu morocănos și lipsit de chef, Otto decide că nu vrea să mai trăiască, însă nu și asta se întâmplă atunci când, cele două fetițe ale vecinilor, ajung să îi schimbe percepția despre viață.

What s love got to do whith it?

O comedie romantică unde vei putea urmări povestea unei tinere britanice, Zoe, care, din dorița de a-și întâlni marea dragoste, decide să acceseze aplicațiile de dating. Cum nu găsește niciun rezultat favorabil, aceasta ajunge la concluzia că dragostea este un concept îndepărtat ei. La fel este și pentru prietenul ei din copilărie, Kazim, care are o căsătorie aranjată cu o mireasă din Pakistan, însă unde dragostea nu există. Cei doi pare că împărtășesc aceleași idealui, iar dragostea apare atunci când se așteaptă cel mai puțin.

Barbie

Una dintre cele mai așteptate comedii fantastice apărută în luna mai a anului 2023. Celebra păpușă, consacrată deja pentru frumusețea sa, capătă forma unei persoane reale, care trăiește într-un tărâm aproape perfect. Chiar dacă are tot ce își dorește, Barbie pare că se confruntă cu o criză existențială. Iubirea dintre ea și Ken pare că este pusă sub semnul întrebării.

Film de comedie – The Breakfast Club – anul 1985

Film de comedie în care vei urmări povestea unui grup de adolescenți din grupuri sociale diferite, care petrec o sâmbătă de detenție împreună în aceeași sală. Directorul le impune reguli stricte, tinerii rămân o perioadă de timp nesupravegheați, timp în care au loc mai multe dispute. În ciuda tuturor disputelor, în final, între toți se leagă o prietenie strânsă.

Urmărește trailerul filmului The Breakfast Club

Film de comedie – The King of Comedy – anul 1982

Un film de comedie neagră americană, care îi are în distribuție pe Robert De Niro și Jerry Lewis. Filmul prezintă eforturile lui De Niro de a deveni un comediant celebru, folosindu-se de cunoștințele și capacitatea lui Jerry. Pe toată durata filmului vei urmări încercările eșuate ale acestuia, dar și multe momente pline de amuzament.

Urmărește trailerul filmului The King of Comedy

Film de comedie – The Trouble with Harry – anul 1955

Film de comedie american în care trei “vinovați” încearcă să se ajute unul pe celălalt pentru a ieși din încurcătură. În pădure este găsit un cadavru al unui bărbat misterios îmbrăcat elegant, iar de crimă se acuză, din propria inițiativă, trei persoane: un braconier care l-a considerat drept iepure, o femeie bătrână care l-a lovit în cap cu pantoful, dar și soția decedatului, care l-a lovit cu un grătar.

Urmărește trailerul filmului The Trouble with Harry

Film de comedie – Spaceballs – anul 1987

Film SF de comedie unde, planeta Spaceball este condusă de un președintele incompetent, Skroob, care și-a risipit tot aerul proaspăt. Planul acestuia este de a-l forța pe regele de pe planeta vecină, Druidia, să îi ofere codul scutului care protejează aerul de acolo, pentru a fura tot aerul. Pentru a-și duce la bun sfârșit planul, acesta pune la cale o serie de acțiuni,

Urmărește trailerul filmului Spaceballs

Film de comedie – The Full Monty – anul 1977

Șase șomeri, fără slujbe și fără bani se hotărăsc să scape de sărăcie și să facă striptease. Ei își doresc a fi o variantă a formației Yorkshire, o celebră trupă Chippendales. O comedie cu un umor spumos, necaracteristic englezilor, dar care te va amuza copios.

Urmărește trailerul filmului The Full Monty

Film de comedie – Life of Brian – anul 1979

Comedie provocantă în care vei urmări povestea lui Brian, un om naiv, fiul din flori a unei prostituate care, printr-o serie de interpretări greșite a credincioșilor, este considerat Mesia. Brian este urmărit mereu de alaiul de credincioși care îi imită toate faptele.

Urmărește trailerul filmului Life of Brian

Film de comedie – Liar Liar – anul 1977

Film de comedie cu actorul Jim Carrey în rol principal. Actorul a fost nominalizat la Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un film. Jim Carrey joacă rolul unui avocat obsedat de carieră, tată divorțat care adoră să își petreacă timp cu fiul său, dar care de multe ori își încalcă promisiunile făcute în fața lui și a fostei soții din cauza serviciului.

Urmărește trailerul filmului Liar Liar

Film de comedie – Mrs. Doubtfire – anul 1993

După ce actorul principal, Robin William, jucat de către Danile Hilliard, pierde custodia copiilor în favoarea fostei soții, acesta se deghizează într-o doamnă în vârstă, respectabilă și vine în fosta locuință pe post de bonă, pentru a fi mai aproape de copiii săi. Scenele memorabile ale filmului sunt atunci când Daniel trebuie să fie în două locuri în același timp, o dată el însuși și altă dată drept bona familiei.

Urmărește trailerul filmului Mrs. Doubtfire

Film de comedie – This is the End – anul 2013

O serie de evenimente neobișnuite și de proporții uriașe, ajung să devasteze orașul Los Angeles, iar un grup de șase prieteni sunt nevoiți să se baricadeze într-o casă. Prietenia lor este pusă la grea încercare în casă, rămân fără provizii, motiv pentru care sunt nevoiți să își înfrunte soarta și să descopere care este semnificația adevărată a prieteniei.

Urmărește trailerul filmului This is the End

Film de comedie – National Lampoons Vacation – anul 1983

Un film de comedie unde acțiunea se petrece în anul 1983, atunci când o familie merge într-o excursie ghinionistă la parcul de distracții din Los Angeles, Walley World. Pe durata călătoriei, ei au parte de mai multe ghinioane, dar toate se transformă în momente savuroase pentru privitori.

Urmărește trailerul filmului National Lampoons Vacation

Cele mai bune filme de comedie – American Pie – anul 1999

Filmul de comedie prezintă povestea a cinci băieți care fac un pact (cu excepția unuia dintre ei) pentru a-și pierde virginitatea înainte de a absolvi. O dată cu acest pact se întâmplă o serie de momente amuzante.

Urmărește trailerul filmului American Pie

Film de comedie – Office Space – anul 1999

Actorul principal Peter Gibbons (Ron Livingston) pare că nu realizează pe ce lume trăiește. Iubita acestuia, Joanna, Jenifer Aniston, îl înșeală, viața lui profesională este neînsemnată și realizează că este momentul să demisioneze. Lucrurile se schimbă radical și până să ajungă în punctul culminant, Peter trece printr-o serie de experiențe.

Urmărește trailerul filmului Office Space

Film de comedie – Click – anul 2006

Un cuplu căsătorit și cu doi copii, cu o viață de familie activă, dar în care tatăl nu reușește să se implice prea des din cauza programului aglomerat de la firma sa de arhitectură. Acesta muncește mult peste program cu speranța că într-o zi contribuția lui va fi remarcată și va fi promovat. Acesta trăiește o serie de experiențe.

Urmărește trailerul filmului Click

Cele mai tari filme de comedie din toate timpurile – The Hangover – anul 2009

Cu două zile înainte de nuntă, Doug împreună cu trei prieteni hotărăsc să meargă în Las Vegas pentru petrecerea burlacilor. Aceștia petrec o noapte de pomină, din care nu își mai aduc aminte prea multe informații, iar dimineața găsesc în baie un tigru și în șifonier un bebeluș de șase luni.

Urmărește trailerul filmului The Hangover

Robin Hood – Men in Tights – anul 1993

După ce se întoarce acasă din cruciade, Robin Hood, află că nobilul rege Richard a fost exilat și că de acum, despoticul John conduce Anglia, cu ajutorul șerifului din Rottingham. Robin Hood își strânge o bandă de patrioți pentru a lupta împotriva lui John.

Urmărește trailerul filmului Men in Tights

Filme de comedie – Monty Python and the Holy Grail – anul 1975

Primul film de comedie artistic din seria Monty Python care stabilește rețeta ce va fi urmărită și în producțiile viitoare. Animație amuzantă, cântece pe versuri haioase și multă aiureală. O parodie după legendele cavalerești britanice.

Urmărește trailerul filmului Monty Python and the Holy Grail

Film de comedie – The Big Lebowski – anul 1998

Un film în care vei urmări povestea lui Dude, Jeff Lebowski, un om cu principii, dar foarte leneș. Acesta are două mari pasiuni: prizarea de droguri și bowling-ul.

Urmărește trailerul filmului The Big Lebowski

Film de comedie – Superbad – anul 2007

Povestea unor doi amici care nu se pot despărți niciodată unul de celălalt. Problema intervine atunci când ei află că la sfârșitul anului școlar ei vor pleca la universități diferite și atunci vor trebui să se despartă. Cei doi au temperamente extrem de diferite. Unul dintre ei este extrem de timid, în timp ce celalalt își bagă nasul peste tot. Este momentul ca cei doi să își înfrunte temerile și să ajungă să își petreacă prima noapte de dragoste cu o fată.

Urmărește trailerul filmului Superbad

Cel mai bun film de comedie – Home Alone – anul 1990

Un film de comedie de Crăciun care prezintă povestea unei familii numeroase, care pleacă în mare gravă în vacantă la Paris, pentru a sărbători Crăciunul, dar îl uită pe fiul cel mic, Kevin, singur acasă. Hoții dau buzna peste casa familie McCallister, iar Kevin, la doar 8 ani, reușește să îi înfrunte pe hoți cu o serie de capcane amuzante.

Urmărește trailerul filmului Home Alone

Film de comedie – The Great Diactator – anul 1940

Film de comedie regizat de Charles Chaplin lansat pe marile ecrane în anul 1940, filmul este o satiră la adresa nazismului a lui Adolf Hitler. Este un film excepțional și datorită faptului că în acea perioadă, Statele Unite ale Americii nu se aflau încă în război cu Germania nazistă.

Urmărește trailerul filmului The Great Dictator

Scary movie

Cele mai bune comedii de văzut ar fi eticheta potrivită pentru SCARY MOVIE. Scary Movie este produsul unei vesele ticneli – trasatura definitorie a fratilor Wayans – este o comedie bubuitoare pe tema culturii actuale a adolescentilor: ea nu lasa neparodiat nici un film de groaza sau de actiune, nici o comedie cu studenti si sex; nici macar parodiile nu-i scapa.



Traditia ultragiului si a lipsei de masura creata odata cu Animal House, There’s Something About Mary( Mary cea cu vino-ncoa) si South Park: Bigger, Longer and Uncut, este impinsa acum si mai departe, fratii Wayans tratand orice, de la anatomie si pana la publicitate, cu o atat de insultatoare sinceritate, incat termenul de dezmat ajunge sa fie redefinit in cheie comicã. E ceva… de groaza.

Meet the Parents – Un socru de coșmar

Greg Focker (Ben Stiller) este indragostit pana peste cap de prietena sa Pam (Teri Polo) si este pe punctul de a-i pune intrebarea cheie „Vrei sa fii sotia mea?”. Cand si-a propus sa o faca este insa intrerupt de un telefon in care Pam este anuntata de sora ei mai mica ca a fost ceruta in casatorie si ca se marita.

Greg isi da seama ca trebuie sa o ceara pe Pam tatalui ei si ca ocazia nuntii surorii ei ar fi potrivita pentru cererea mainii iubitei sale.

Ajunge la familia Byrnes – care pare ideala – in prag – un sot si tata iubitor (Robert De Niro), o mama la fel si o pisica.

Greg se da peste cap sa se faca placut dar weekend-ul debuteaza catastrofal- bagajul ii este ratacit la aeroport si aluneca intr-o cascada de intamplari hazlii dar si dezastruoase. Numele sau provoaca stupefactie. Se scrie Focker dar se pronunta… Prenumele este Greg dar in realitate este… Gay!

Shaun of the dead

Viața nu are niciun sens pentru Shaun. El își petrece viața în barul local, The Winchester, împreuna cu Ed, prietenul său cel mai bun, are probleme cu mama sa și își neglijează prietena, pe Liz.



Când Liz îi dă papucii, Shaun decide să-și pună ordine în viață. El trebuie să recucerească inima prietenei sale, să-și repare relația cu mama și să facă față responsabilităților de adult.



Din păcate, MORȚII se întorc la viață și încearcă să-i mănânce pe cei vii. Pentru Shaun, cuprins de o nouă forță, acesta e doar un alt obstacol. Confruntat cu o epidemie de ZOMBI și înarmat doar cu bune maniere și o lopată, Shaun pleacă împreună cu Ed să-și salveze mama și, deși nu îi face plăcere, tatăl vitreg, prietena și, cu totul împotriva voinței sale, pe prietenii acesteia, David și Dianne, ducându-i în locul cel mai sigur pe care îl știe, barul Winchester.

Borat

Borat Sagdiyev, vedetă tv din Kazahstan, este trimis în misiune în America. Scopul: aducerea luminii civilizaţiei americane în Kazahstanul uitat de lume. Coleg de călătorie: Azamat Bagatov, producător al emisiunii lui Borat. Ce urmează este o comedie dementă despre apucăturile locuitorilor din Kazahstan (alergarea simbolică a evreilor, concursul naţional de băut urină de cal, brânza produsă din lapte de femeie) dar şi una dintre cele mai acide satire (dureros de adevărate, pentru că marea majoritate a întâmplărilor din film sunt înscenate, nu jucate), la adresa Americii.

Care America, văzută prin ochii inocenţi ai vedetei kazahstaneze este un tărâm unde curg lapte şi miere.

The Naked Gun – Polițist cu explozie întârziată

Locotenentul Drebin (Leslie Nielsen) este un tip total incompetent, dar care, prin cine stie ce minune, reuseste intotdeauna sa incurce atat de tare planurile raufacatorilor, incat acestia ajung mereu in spatele gratiilor.

In timpul vizitei oficiale pe care Regina Elisabeta a II-a o intreprinde pe teritoriul Statelor Unite, viata acesteia este pusa in pericol de Vincent Ludwig, un criminal notoriu, care intentioneaza sa o asasineze, prin intermediul unui baseballist caruia i-a fost spălat creierul.

Locotenetul Drebin este insarcinat sa impiedice asasinatul si sa il aresteze pe criminal.

Tăntălăul și Gogomanul

Cei mai amețiti băieți din lume, Lloyd și Harry, fac în timpul unei călătorii, cele mai incredibile idioțenii, imposibil de descris în cuvinte. Lloyd e șofer și într-o zi conduce la aeroport o frumoasă femeie, Mary, care-și uită în mașină servieta cu bani. Deși aleargă după ea, nu reușește să o mai găsească, dar află că a plecat la Aspen. El și Harry decid să-i ducă banii și pornesc la drum cu mașina. Aventurile nu-i ocolesc, cei doi provocându-le, spre necazul celorlalte personaje, și marele haz al spectatorilor, care vor râde cu lacrimi.

Virgin la 40 de ani

Andy Stitzer (Steve Carrell) are o slujba lejera la un magazin de electronice su un apartament dragut, in care se mandreste cu o colectie de figurine de super-eroi si cu reviste de benzi desenate.



Un singur lucru nu e in regula la Andy: are 40 de ani si nu a facut niciodata sex! Prietenii lui de la magazin se dau peste cap pentru a-l face pe Andy sa-si piarda virginitatea, dar nimic nu-l ademeneste pe inocentul lor prieten sa renunte la castitate. Pana cand o intalneste pe Trish (Catherine Keener), care are 40 de ani si trei copii.

Numai ca relatia celor doi are la baza o intelegere reciproca: nici unul dintre ei nu vrea sa faca sex.

Un prinț în America

Considerat unul dintre cele mai bune filme de comedie din toate timpurile,

Un prinț în America te va face să râzi în hohote. Prințul moștenitor din Zamunda, sătul de viața superficială pe care o duce și de faptul că urmează să se căsătorească cu o femeie pe care nu a văzut-o, hotărăște că a sosit timpul să se maturizeze. El pleacă incognito în America, unde intenționează să-și găsească sufletul pereche. Odată sosit aici, își ia o slujbă la un restaurant, dar lucrurile nu sunt așa cum vrea el… cel puțin la început.

Lumea lui Wayne

Când lingusitorul director al unei televiziuni (Rob Lowe) oferã lui Wayne si lui Garth un contract baban pentru a le înregistra emisiunea de noaptea tâziu, celor doi nu le vine sã creadã cã a dat norocul peste ei.

Va reusi Wayne sã câstige afectiunea zeitei muzicii rock Cassandra (Tia Carrere)? Va reusi Garth sã fie îmbãtat de fata viselor lui (Donna Dixon) la gogoserie?

Singur Acasă 2 – Pierdut în New York

Topul cu cele mai bune comedii din toate timpurile nu poate fi complet fără acest clasic care bucură atât copiii cât și adulții.

În „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) revine, de această dată având întreg orașul New York drept teren de joacă. Dar nu va fi singur multă vreme. Bandiții de doi bani, Harry și Marv (Joe Pesci și Daniel Stern) despre care s-a dus vestea, au mirosit și ei că e rost de ceva și, lingându-și încă rănile de la ultima întâlnire cu Kevin, pun la cale o escrocherie pe scară mare.





