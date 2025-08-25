Tudor Ciuhodaru, despre înțepăturile de albine

„Albinele au făcut noi victime. Un bărbat de 56 de ani a a ajuns în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe albine”, scrie medicul, luni, pe pagina sa de Facebook.

Tudor Ciuhodaru a precizat că înțepătura poate fi letală, iar „adrenalina e regina terapiei în cazurile grave”.

Acesta a distribuit un ghid de supraviețuire:

„1. Albina nu atacă dacă nu este agresată. Nu le provocați! Sunt într-o continuă căutare de apă dar vă vor înțepa atunci când se simt amenințate.

2. Albinele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii.

3. Albinele nu tolerează mirosul de transpirație și alcool dar sunt atrase de parfumurile florale.

4. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului şi înțeapă.

5. După înțepătură albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac.

6. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice.

7. Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații:

a) nici o reacție – la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism ,,imunizat” prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori;

b) reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile;

c) reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) – cu apariție extrem de rapidă (minute) după întepătură și evoluție potențial letală.

8. Pentru tratamentul reacțiilor ușoare sau moderate e suficient toaletă locală la locul înțepăturii și aplicarea de gheață local, eventual unguente cu substanțe antiinflamatorii. Se pot administra antihistaminice. Rareori e necesară corticoterapia.

9. În reacțiile severe adrenalina e regina (și dozele mari de corticosteroizi).

10. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, spune Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Ce este șocul anafilactic

Șocul anafilactic, cunoscut și sub denumirea medicală de anafilaxie, reprezintă un tip de reacție alergică severă imediată, care poate pune în pericol viața persoanei afectate.

Anafilaxia este indusă de eliberarea de proteine din anumite tipuri de leucocite. Aceste proteine sunt substanțe care pot declanșa sau agrava o reacție alergică. Reacția de hipersensibilitate se instalează brutal, este dramatică și determină colaps circulator și insuficiență respiratorie acută. Ea este determinată de contactul organismului cu un alergen, care de obicei este de origine proteică și care declanșează eliberarea de mediatori chimici în circulația sanguină.

Această manifestare afectează atât copiii, cât și adulții, fără diferențieri în funcție de sex. Apariția acestei reacții alergice este evidentă atât pentru pacient, cât și pentru persoanele din jurul acestuia deoarece simptomele sunt violente și pot merge până la pierderea cunoștinței și chiar deces.

Substanțele și evenimentele care pot provoca cel mai frecvent un șoc anafilactic sunt veninul rezultat în urma unei înțepături a unei insecte (albină, viespe, ploșniță), consumul de alune, ouă, fructe de mare, cereale sau lapte, administrarea unor medicamente sau anumite produse industriale chimice, precum cele din cauciuc ori unele textile.





