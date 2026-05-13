Deocamdată, detaliile sunt limitate, anunțul fiind doar o parte minoră a prezentărilor făcute în cadrul evenimentului „Android Show”.

Cu toate acestea, informațiile disponibile sugerează că Googlebook-urile vor fi mult mai performante decât Chromebook-urile, fiind echipate cu un nou sistem de operare, despre care se zvonește de mult timp că ar fi o combinație între Android și ChromeOS.

Googlebook și un nou sistem de operare

Noul sistem de operare a fost menționat în diverse scurgeri de informații sub numele de cod „Aluminium OS”. Totuși, Google nu a dezvăluit denumirea oficială.

„Vom oferi mai multe detalii despre denumirea acestui sistem de operare mai târziu, în acest an”, a declarat Peter Du, reprezentant al echipei globale de comunicare Google, pentru The Verge. „Putem confirma că nu va fi Aluminium, acesta este doar un nume de cod, nu brandingul oficial”.

Deși multe aspecte rămân necunoscute, știm că Googlebook va fi construit pe baza tehnologiei Android. Laptopurile vor putea rula browserul Chrome, aplicații Android și chiar vor permite acces direct la fișierele din telefonul utilizatorului, eliminând necesitatea de a comuta între dispozitive.

În plus, Gemini Intelligence, tehnologia de inteligență artificială a Google, va fi integrată în aproape toate funcțiile acestora, inclusiv în cursor.

Funcții noi: Magic Pointer și widgeturi AI

O caracteristică centrală a Googlebook-ului va fi Magic Pointer, care oferă sugestii contextuale atunci când utilizatorul mișcă și îndreaptă cursorul spre un element de pe ecran. Spre exemplu, utilizatorii vor putea programa întâlniri cu un simplu click pe o dată dintr-un e-mail.

Pe lângă Magic Pointer, Googlebooks vor include și widget-uri create cu ajutorul AI, similare celor prezentate pentru telefoanele Android și ceasurile inteligente Wear OS.

Un exemplu oferit de Google este un widget pentru organizarea zborurilor, rezervărilor la hoteluri și restaurantelor, sau un altul pentru un cronometru care să numere zilele rămase până la o reuniune de familie.

Întrebări fără răspuns

Deși Google a prezentat câteva randări ale viitoarelor Googlebooks și a anunțat colaborări cu producători precum Acer, Asus, Dell, HP și Lenovo, detaliile despre design, specificații și prețuri rămân necunoscute.

Lista de specificații pentru Googlebook, împărțită în chenare.
Googlebook va fi lansat în această toamnă. Foto: Google

Singurul element hardware distinct remarcat în randări este o bară luminoasă în culorile Google, care va reprezenta o semnătură vizuală a acestor dispozitive. Nu este clar dacă randările reprezintă modele realizate de parteneri sau un posibil laptop Google din seria Pixel.

Ce se întâmplă cu Chromebook-urile?

Apariția Googlebooks ridică întrebări despre viitorul Chromebook-urilor. Într-un interviu acordat sursei citate anterior, Peter Du a declarat: „Da, vor exista Chromebook-uri lansate și după debutul Googlebook” și „…toate Chromebook-urile vor continua să primească actualizări de securitate pe durata angajamentului actual”.

Conform Google, acest angajament constă în 10 ani de actualizări automate de securitate pentru dispozitivele Chromebook lansate după anul 2021. Totuși, rămâne de văzut unde se vor situa Chromebook-urile pe lista de priorități a Google, odată cu introducerea Googlebook.

Așteptări și incertitudini

În ciuda entuziasmului pentru noul hardware și sistemul de operare, această lansare ridică multe semne de întrebare.

Sistemul de operare al Googlebook pare să semene foarte mult cu ChromeOS, ceea ce alimentează speculațiile că Googlebook-urile ar putea înlocui Chromebook-urile.

Pentru moment, utilizatorii și piața trebuie să aștepte mai multe detalii oficiale din partea Google sau eventualele scurgeri de informații pentru o imagine mai clară despre această nouă direcție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Viva.ro
Ce breaking, dar ce breaking avem iar în politică! Anunțul lui Ilie Bolojan l-a înfuriat pe Sorin Grindeanu, care tocmai a transmis mesajul ce aruncă politica în aer! Apoi, și-a anunțat decizia: "Astăzi..."
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Unica.ro
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.RO
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.RO
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
Parteneri
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Libertateapentrufemei.ro
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Avantaje.ro
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!
Tvmania.ro
De la platourile Pro TV „într-o țară cu plaje albe și apă albastră”! Cătălin Scărlătescu și-a luat restaurant în Africa. Detalii exclusive!

Alte știri

Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Știri România 13 mai
Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Știri România 13 mai
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Parteneri
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul.ro
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Fanatik.ro
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
LiveText
Stiri Mondene 06:30
Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Stiri Mondene 13 mai
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
ObservatorNews.ro
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Libertateapentrufemei.ro
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Parteneri
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
GSP.ro
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax.ro
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax.ro
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp
KanalD.ro
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp

Politic

Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor