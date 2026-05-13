Deocamdată, detaliile sunt limitate, anunțul fiind doar o parte minoră a prezentărilor făcute în cadrul evenimentului „Android Show”.

Cu toate acestea, informațiile disponibile sugerează că Googlebook-urile vor fi mult mai performante decât Chromebook-urile, fiind echipate cu un nou sistem de operare, despre care se zvonește de mult timp că ar fi o combinație între Android și ChromeOS.

Googlebook și un nou sistem de operare

Noul sistem de operare a fost menționat în diverse scurgeri de informații sub numele de cod „Aluminium OS”. Totuși, Google nu a dezvăluit denumirea oficială.

„Vom oferi mai multe detalii despre denumirea acestui sistem de operare mai târziu, în acest an”, a declarat Peter Du, reprezentant al echipei globale de comunicare Google, pentru The Verge. „Putem confirma că nu va fi Aluminium, acesta este doar un nume de cod, nu brandingul oficial”.

Deși multe aspecte rămân necunoscute, știm că Googlebook va fi construit pe baza tehnologiei Android. Laptopurile vor putea rula browserul Chrome, aplicații Android și chiar vor permite acces direct la fișierele din telefonul utilizatorului, eliminând necesitatea de a comuta între dispozitive.

În plus, Gemini Intelligence, tehnologia de inteligență artificială a Google, va fi integrată în aproape toate funcțiile acestora, inclusiv în cursor.

Funcții noi: Magic Pointer și widgeturi AI

O caracteristică centrală a Googlebook-ului va fi Magic Pointer, care oferă sugestii contextuale atunci când utilizatorul mișcă și îndreaptă cursorul spre un element de pe ecran. Spre exemplu, utilizatorii vor putea programa întâlniri cu un simplu click pe o dată dintr-un e-mail.

Pe lângă Magic Pointer, Googlebooks vor include și widget-uri create cu ajutorul AI, similare celor prezentate pentru telefoanele Android și ceasurile inteligente Wear OS.

Un exemplu oferit de Google este un widget pentru organizarea zborurilor, rezervărilor la hoteluri și restaurantelor, sau un altul pentru un cronometru care să numere zilele rămase până la o reuniune de familie.

Întrebări fără răspuns

Deși Google a prezentat câteva randări ale viitoarelor Googlebooks și a anunțat colaborări cu producători precum Acer, Asus, Dell, HP și Lenovo, detaliile despre design, specificații și prețuri rămân necunoscute.

Googlebook va fi lansat în această toamnă. Foto: Google

Singurul element hardware distinct remarcat în randări este o bară luminoasă în culorile Google, care va reprezenta o semnătură vizuală a acestor dispozitive. Nu este clar dacă randările reprezintă modele realizate de parteneri sau un posibil laptop Google din seria Pixel.

Ce se întâmplă cu Chromebook-urile?

Apariția Googlebooks ridică întrebări despre viitorul Chromebook-urilor. Într-un interviu acordat sursei citate anterior, Peter Du a declarat: „Da, vor exista Chromebook-uri lansate și după debutul Googlebook” și „…toate Chromebook-urile vor continua să primească actualizări de securitate pe durata angajamentului actual”.

Conform Google, acest angajament constă în 10 ani de actualizări automate de securitate pentru dispozitivele Chromebook lansate după anul 2021. Totuși, rămâne de văzut unde se vor situa Chromebook-urile pe lista de priorități a Google, odată cu introducerea Googlebook.

Așteptări și incertitudini

În ciuda entuziasmului pentru noul hardware și sistemul de operare, această lansare ridică multe semne de întrebare.

Sistemul de operare al Googlebook pare să semene foarte mult cu ChromeOS, ceea ce alimentează speculațiile că Googlebook-urile ar putea înlocui Chromebook-urile.

Pentru moment, utilizatorii și piața trebuie să aștepte mai multe detalii oficiale din partea Google sau eventualele scurgeri de informații pentru o imagine mai clară despre această nouă direcție.

