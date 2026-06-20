Cipru, singura țară cu scor perfect la calitatea apei

Rezultatele raportului anual publicat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) arată că majoritatea apelor din Europa sunt foarte sigure pentru turiști, însă două țări au reușit să se detașeze clar de restul clasamentului.

Cipru s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană, obținând un scor impresionant de 100%.

Toate zonele de îmbăiere monitorizate pe insulă au fost încadrate în categoria „excelent”, cea mai înaltă clasificare acordată de Uniunea Europeană.

Performanța este considerată un succes major pentru statul insular, care își bazează o parte importantă a economiei pe turismul de litoral și pe reputația de destinație cu plaje curate și sigure.

Grecia, surpriza de pe locul doi 

Grecia s-a clasat imediat după Cipru, cu un procent impresionant de 97,1% dintre zonele monitorizate încadrate la categoria „excelent”.

Plajă Egremni, Grecia, Lefkada
Plajă Egremni, Grecia, Lefkada – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ioana Ion/Libertatea

Din cele peste 1.700 de locuri de înot verificate pe teritoriul elen, niciunul nu a fost încadrat în categoria „slab”, ceea ce confirmă nivelul ridicat de curățenie al apelor și lipsa unor probleme majore de poluare.

Grecia rămâne una dintre cele mai iubite destinații turistice pentru români. 

Aproximativ 1,55 milioane de turiști români au vizitat Grecia în 2025, contribuind la sezonul record înregistrat de țara elenă, care a atras peste 38 de milioane de turiști internaționali.

Bulgaria a obținut și ea un remarcabil scor de 96,7 %, peste Spania (91,2%) și Italia (90,2%).

România a obținut un scor de 83,7 %, puțin sub media europeană, în timp ce Albania s-a clasat pe ultimul loc cu 15,9%.

Media Uniunii Europene este mult sub nivelul Ciprului și Greciei

Raportul Agenției Europene de Mediu arată că:

  • 85% dintre toate zonele de îmbăiere din UE au primit calificativul „excelent”;
  • 96% au îndeplinit standardele minime de siguranță;
  • apele de coastă sunt, în general, mai curate decât lacurile și râurile interioare.

Atât Cipru, cât și Grecia au depășit confortabil media europeană.

De ce au Cipru și Grecia unele dintre cele mai curate ape din lume

Specialiștii explică rezultatele prin investițiile constante în infrastructura de apă și protecția mediului.

Printre măsurile care au contribuit la aceste performanțe se numără:

  • modernizarea stațiilor de epurare;
  • extinderea rețelelor de canalizare;
  • monitorizarea permanentă a calității apei;
  • aplicarea legislației europene privind protecția mediului.

„Rezultatele privind apele de îmbăiere din Europa demonstrează încă o dată valoarea legislației UE privind mediul și a deceniilor de investiții în tratarea apelor uzate și gestionarea apei”, a declarat Jessika Roswall, comisar pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă.

„Datorită acestor eforturi, europenii se pot bucura de unele dintre cele mai înalte standarde din lume privind apele pentru îmbăiere. În același timp, protejarea apelor noastre necesită acțiuni continue cu privire la provocări mai ample, cum ar fi poluarea, pierderea biodiversității și impactul schimbărilor climatice, care se află în centrul activității noastre de consolidare a rezilienței Europei în materie de apă.”

Grecia impresionează și prin numărul plajelor cu Steag Albastru

Pe lângă locul secund în clasamentul calității apei, Grecia și-a consolidat și poziția de lider în ceea ce privește plajele premiate cu Steagul Albastru, potrivit Greek Reporter.

În 2026, țara a obținut 657 de plaje certificate, reprezentând aproximativ 15% din totalul mondial, fiind depășită doar de Spania.

Plajă în formă de inimă, Grecia
Plajă în formă de inimă, Grecia – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ioana Ion/Libertatea

Printre regiunile cu cele mai multe plaje premiate se numără:

  • Halkidiki – 93 de Steaguri Albastre;
  • Creta – 153 de Steaguri Albastre;
  • Rodos;
  • Attica;
  • Sithonia (Halkidiki) – 18 plaje cu steag albastru.

Raportul oferă o garanție suplimentară pentru milioane de turiști care aleg în fiecare an destinațiile din estul Mediteranei.

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