S-au scurs 12 ani de când Denis-Constantin Folea, din localitatea buzoiană Ghergheasa, se luptă cu o maladie foarte gravă care i-a furat aproape complet vederea. Băiatul – elev în clasa a V-a – a trecut cu speranță printr-un lung șir de operații și investigații complexe care ar fi putut să-i ofere darul vederii ce i-a fost furat de retinopatia bilaterală de prematuritate (ROP) de gradul V, afecțiune pe care o are de când s-a născut. Acum, Denis este foarte aproape de a primi darul la care visează de când se știe, vederea, dar pentru asta are nevoie de 22.000 de euro, bani necesari unei complicate intervenții chirurgicale ce poate fi efectuată în Turcia.

Denis este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Când bieții părinți au primit cumplita veste că bebelușul lor suferă de retinopatie de prematuritate (ROP) gradul V, Denis avea șapte luni. O lovitură îngrozitoare primită de micuțul care se născuse prematur, la șapte luni, cu o greutate de doar 1,5 kilograme, și care își petrecuse primele două luni de viață într-un incubator.

Până ca boala să devină un diagnostic oficial, mama lui Denis – aflat acum în programul de susținere al Fundației Ringier România – a observat că micuțul ei nu are nici o reacție atunci când îi sunt puse în pătuț jucării. Chiar dacă nu s-a gândit nici o clipă că fiul ei ar putea fi aproape orb, l-a dus totuși la un examen oftalmologic. Și apoi la alte două… Toate au confirmat că Denis nu vede!

Denis a stat primele două luni de viață la incubator

„Când am fost externată cu el din maternitate, nimeni nu ne-a spus că Denis ar avea o problemă medicală, că nu vede sau măcar că are probleme cu ochii. L-am luat acasă după două luni de la naștere, timp în care a fost ținut doar la incubator. În timp, acasă, am observat că nu bagă în seamă jucăriile care erau în pătuț, lângă el, dar nu ne-am alarmat imediat pentru că pe noi părea să ne urmărească cu privirea. Mai târziu, după cele trei controale care au urmat în urma cărora a fost diagnosticat, investigații făcute la trei clinici, am aflat că micuțul nostru Denis era aproape orb și se ghida doar după vocile noastre. A fost crunt să aflăm că băiețelul nostru nu vede…”, rememorează Alina Folea, mama lui Denis, cum a aflat că fiul ei suferă de retinopatie bilaterală.

Denis trăiește în întuneric, urmând lumini, umbre și voci, într-o lume fără chipuri și fără culoare

A urmat o luptă acerbă cu destinul potrivnic în care mama lui Denis a căutat febril orice soluție medicală care i-ar putea oferi micuțului ei darul pierdut al vederii. Băiatul a fost operat prima oară în Ungaria, însă intervenția nu l-a scos pe copilaș din capcana întunericului. Anii au trecut și Denis a ajuns iar pe masa de operație, în SUA, după ce fusese consultat de medicii italieni care au recomandat intervenția. De astă-dată, procedura părea să-l apropie pe băiețel de visul de a-și vedea părinții pe care îi știa doar după voce… Ceva s-a întâmplat însă când, după șase ani în care lucrurile păreau să meargă bine, medicii au descoperit, în urma unui control, că retina lui Denis este zgâriată! Cum, nimeni nu și-a explicat nici până acum.

Băiatul avea zece ani și trebuia din nou să se așeze la începutul drumului suferinței pe care pășise deja odată cu atâta speranță că va putea privi lumea prin propriii ochi, nu doar ghidat de sunete. Din nou în întuneric, urmând lumini, umbre și voci, într-o lume fără chipuri și fără culoare.

Pentru ca, după 12 ani, să poată vedea, Denis trebuie să fie operat în Turcia. Băiatul, care suferă de retinopatie de prematuritate, are nevoie de 22.000 de euro pentru o procedură medicală extrem de complicată
Denis, în vârstă de 12 ani, suferă de retinopatie bilaterală de prematuritate (ROP) de gradul V

Vă implor să ne fiți alături să strângem acești bani pentru a-i oferi lui Denis lumina ochilor!”

„E o luptă epuizantă, dar nu abandonăm. Suntem foarte aproape să-i oferim lui Denis lumina ochișorilor prin care ne privește fără însă să ne știe chipurile. După operația făcută în Turcia (n.r. – la BHT Clinic Istanbul Tema Hospital, la data de 8 ianuarie anul acesta), Denis a început să distingă formele. E un pas uriaș. Medicii turci au spus că va vedea destul de bine cu ochiul drept, nu normal, dar ajutat de ochelari se va descurca.

Suntem însă la jumătatea drumului, pentru că Denis trebuie operat și la celălalt ochi, care e mai afectat. Pentru a merge iar în Turcia avem nevoie de aproape 22.000 de euro, atât cât a costat și prima intervenție în care i-a fost lipită retina, i-a fost pusă o keratoproteză și i s-a făcut transplant de cornee. Nu ne putem opri aici. Acum e șansa lui Denis, poate unica de a vedea, de a ne cunoaște pe noi, părinții, pe surioara lui, nu numai după voci și atingeri, ci și după chipuri. De a vedea lumea în care trăiește. Vă implor să ne fiți alături să strângem acești bani pentru a-i oferi lui Denis lumina ochilor!”, este apelul disperat pe care Alina, mama lui Denis, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să îl ajute pe Denis o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «DENIS» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII

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