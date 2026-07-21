Interviurile pentru angajările în Armată vor fi înregistrate video

Radu Miruță a explicat că înregistrarea video a interviurilor are scopul de a crește transparența procesului de recrutare și de a elimina eventualele suspiciuni privind modul în care sunt evaluați candidații.

„O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile”, a transmis ministrul interimar al Apărării, luni, 20 iulie, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, măsura urmărește eliminarea subiectivismului din procesul de selecție.

„De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul ‘nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu’”, a explicat Radu Miruță.

Noua regulă intră în vigoare de la 1 august 2026

Comisiile de selecție din cadrul Ministerului Apărării Naționale vor avea obligația de a înregistra interviurile candidaților începând cu data de 1 august 2026.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că această schimbare face parte din procesul de modernizare a instituției. „Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”, a mai transmis Radu Miruță.

MApN organizează cea mai amplă recrutare din ultimul deceniu

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, la sfârșitul lunii trecute, scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în unități din întreaga țară.

„Armata Română face angajări. Aproape 7.000 de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane”, preciza atunci Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării a mai anunțat că procesul de recrutare este în grafic, iar din 7 septembrie 2026, cei 6.763 de candidați declarați admiși în cele 38 de județe unde se desfășoară recrutări urmează să înceapă serviciul militar.

Condițiile de recrutare se găsesc la adresa Recrutare MApN. Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, doritorii se pot adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o întreagă serie de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat. În trecut, MApN a organizat mai multe sesiuni de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, pe fondul necesității de a acoperi deficitul de personal din structurile armatei.

În România, serviciul militar obligatoriu nu mai este aplicat din 1 ianuarie 2007, când a fost suspendată încorporarea pe timp de pace, iar armata a trecut la un sistem bazat pe militari profesioniști și voluntari. Cu toate acestea, tema pregătirii militare continuă să fie prezentă în dezbaterea publică. Un sondaj realizat de INSCOP Research în 2025 arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, însă doar pe bază de voluntariat. Potrivit cercetării, aproximativ trei sferturi dintre respondenți au o opinie favorabilă față de această formă de pregătire militară, în timp ce 20,7% se declară împotrivă.