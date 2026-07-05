Ceaiul verde, alegerea optimă pentru finalul zilei

Când se detectează un nivel ridicat de colesterol în organism , prima reacție este de obicei revizuirea cinei – dacă masa conține suficiente fibre și dacă s-a ales pește în loc de proteine ​​cu un procent mai mare de grăsimi saturate.

Totuși, ceea ce bei după cină poate avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra sănătății tale generale, mai ales dacă băuturile obișnuite de seară conțin zaharuri ascunse, alcool sau grăsimi saturate.

Ceaiul verde reprezintă alegerea optimă pentru finalul zilei în cazul celor care vor să își țină sub control profilul lipidic. Consumat după masa de seară, acesta aduce beneficii directe sistemului cardiovascular datorită compoziției sale unice.

Nutriționiștii subliniază că ceaiul verde decofeinizat, neîndulcit, este una dintre cele mai bune băuturi de după cină de luat în considerare pentru colesterolul ridicat.

Deși nu poate înlocui medicamentele prescrise sau o dietă generală sănătoasă pentru inimă, acest ceai este un substitut util pentru vin, cocktailuri sau băuturi zaharoase.

Antioxidanții, de mare ajutor

Această băutură vă permite să vă bucurați de un ritual post-masă fără adaos de zahăr sau alcool, în timp ce compușii săi puternici pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol LDL (rău) în timp.

  • Efectul antioxidanților: Ceaiul verde este extrem de bogat în catechine (în special EGCG), antioxidanți puternici care s-au dovedit eficienți în reducerea absorbției colesterolului în intestine și în stimularea eliminării acestuia din organism.
  • Scăderea colesterolului „rău” (LDL): Studiile clinice menționate arată că un consum regulat de ceai verde ajută la reducerea nivelului de colesterol LDL, responsabil pentru depunerea plăcilor de aterom pe artere, fără a afecta însă nivelul colesterolului „bun” (HDL).

Reguli de consum și recomandări

Pentru a beneficia la maximum de proprietățile acestei băuturi, nutriționiștii atrag atenția asupra câtorva detalii importante de preparare și servire:

  • Fără zahăr sau îndulcitori: Pentru a nu anula efectele benefice asupra metabolismului și a greutății, ceaiul trebuie consumat simplu, eventual cu puțin suc de lămâie proaspăt stors, care îi poate spori absorbția antioxidanților.
  • Atenție la conținutul de cofeină: Deși conține mai puțină cofeină decât cafeaua, ceaiul verde poate totuși să afecteze calitatea somnului în cazul persoanelor sensibile. Specialiștii recomandă ca infuzia să fie consumată la scurt timp după cină, dar nu foarte aproape de ora de culcare, sau să se opteze pentru variante de ceai verde decofeinizat natural.
  • Moderarea porțiilor: O singură cană de ceai cald după masa de seară este suficientă pentru a ajuta digestia și pentru a oferi organismului sprijinul necesar în gestionarea grăsimilor din sânge pe parcursul nopții.

Unul dintre cele mai mari beneficii ale ceaiului verde provine, de fapt, din ceea ce schimbă rutina ta de seară. Multe băuturi populare de după cină, cum ar fi cafelele îndulcite, cocktailurile desert introduc 
în organism cantități mari de zahăr, alcool sau grăsimi saturate. Ceaiul verde decofeinizat neîndulcit elimină toți acești aditivi nocivi.

Ceaiul verde este un sprijin excelent, dar nu trebuie să distragă atenția de la obiceiurile care au cele mai puternice dovezi în lupta împotriva colesterolului rău. Reglarea grăsimilor necesită o abordare pe mai multe niveluri, care include dietă generală, exerciții fizice, somn și medicamente, dacă sunt prescrise.

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