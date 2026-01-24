Cele mai populare opt mituri despre colesterol, demontate de cardiologi

Valori ridicate ale colesterolului trec adesea neobservate, dar pot avea consecințe grave asupra sănătății. Dr. Oliver Guttmann, cardiolog britanic la Wellington Hospital din Londra, a explicat pentru Telegraph că pacienții săi au adesea concepții greșite despre colesterol.

„Mulți oameni, în special cei activi fizic, sunt șocați când află că au un nivel ridicat de colesterol”, a spus medicul.

Medicul vorbește despre mitul potrivit căruia „dacă colesterolul total este normal, nu e nicio problemă”

Colesterolul total reprezintă suma colesterolului „bun” (HDL) și „rău” (LDL). Nivelurile ridicate de HDL sunt benefice, dar un nivel crescut de LDL crește riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

„Colesterolul total este util, dar cel mai important este să analizăm defalcarea tipurilor de colesterol – în special LDL-urile, care contribuie cel mai mult la formarea plăcii în arterele coronariene”, explică medicul britanic. El atrage atenția asupra raportului dintre aceste tipuri de colesterol și asupra trigliceridelor, un alt tip de grăsime „rea” care influențează sănătatea inimii și funcționarea metabolică.

Ce spune medicul despre mitul „dacă sunt slab, nu am colesterol”

„Doar pentru că ești slab/ă sau mergi regulat la sală, nu înseamnă că nivelurile tale de colesterol sunt bune”, explică Dr. Guttmann. Pe lângă greutate, colesterolul este influențat de funcționarea ficatului, alimentație și istoricul familial.

„Unii oameni fac sport zilnic, dar consumă alimente nesănătoase, cum ar fi fast-food, prăjeli, brânzeturi grase, produse de patiserie sau carne procesată”, adaugă medicul. Acesta subliniază importanța verificării regulate a colesterolului, mai ales că simptomele pot lipsi ani de zile. Există și o serie de alimente care pot reduce nivelul de colesterol.

Mitul privind perioada la care trebuie să facem analizele pentru colesterol

Schimbările apărute pe parcursul vieții, cum ar fi menopauza, îmbătrânirea sau modificările dietetice, pot influența nivelul colesterolului.

„Învățăm zilnic lucruri noi despre colesterol, ceea ce schimbă modul în care [medicii] reacționează”, explică Dr. Guttmann pentru The Telegraph.

De exemplu, în Marea Britanie, pragul pentru administrarea statinelor a scăzut de la un risc de 20% la unul de 10%, ceea ce reflectă importanța intervențiilor mai agresive pentru tratarea colesterolului. În cazul femeilor, menopauza aduce schimbări hormonale semnificative, ceea ce duce la o creștere cu 23% a nivelului de LDL.

„Femeile au, de regulă, infarct mai târziu decât bărbații, fiind protejate de hormonii lor până la menopauză”, a mai adăugat el.

Mitul privind nivelule de colesterol la persoanele tinere

Există cazuri în care nivelul ridicat al colesterolului este moștenit genetic, o condiție cunoscută sub numele de hipercolesterolemie familială. Aceasta afectează între una din 250 și una din 500 de persoane, dar, din păcate, mai puțin de 10% dintre cazuri sunt diagnosticate în Marea Britanie.

„Dacă un membru al familiei a avut un infarct la o vârstă tânără, este important să faceți un test de colesterol cât mai devreme”, avertizează Dr. Guttmann. Acesta menționează că a tratat recent o femeie de 36 de ani care a suferit un infarct, având un istoric familial de probleme cardiace.

Ce spune medicul despre miturile colesterolului bun

Deși LDL și HDL sunt etichetate frecvent drept „rău” și „bun”, realitatea este mai complexă. Cercetările recente arată că alte tipuri de colesterol, cum ar fi VLDL (lipoproteine cu densitate foarte mică), și trigliceridele joacă, de asemenea, un rol important în riscul de boli cardiace.

În cazuri rare, nivelurile foarte ridicate de HDL pot semnala tulburări grave. „Poate fi pentru că HDL-ul a devenit disfuncțional și nu mai își îndeplinește rolul”, explică Dr. Guttmann.

Consumul de ouă crește sau nu colesterolul?

Este important de înțeles că există o diferență între colesterolul din alimente și colesterolul din sânge. „Acum 10 ani, medicii le spuneau oamenilor să evite ouăle”, spune medicul.

„Astăzi știm că acestea conțin mulți nutrienți benefici. Consumul moderat de ouă, între unu și șase pe săptămână, poate reduce chiar riscul de deces cauzat de boli cardiovasculare”, a mai adăugat el.

Ce spune medicul despre medicamentele care reduc colesterolul

Statinele sunt medicamente puternice care reduc nivelul colesterolului, dar Dr. Guttmann avertizează că pacienții nu pot mânca orice doar pentru că iau acest tratament.

„Am pacienți care întreabă: Dacă iau statine, pot mânca multă brânză? Răspunsul este clar: nu. Punctul administrării acestora este de a schimba profilul lipidic, dar pacienții trebuie să aibă grijă de sănătatea lor, inclusiv printr-o alimentație echilibrată”, a mai explicat doctorul britanic.

Regimul este suficient pentru a reduce colesterolul – mit sau realitate?

Mulți pacienți refuză inițial medicația, preferând să încerce schimbări în dietă. Cu toate acestea, Dr. Guttmann subliniază că dieta are limite.

„Am pacienți care mănâncă sănătos, nu fumează, fac sport și totuși au un colesterol foarte ridicat. În aceste cazuri, statinele sunt necesare”, spune e. Totodată, un stil de viață activ și o dietă sănătoasă rămân esențiale chiar și cu tratament medicamentos.

Ce este colesterolul și când ar trebui testat?

Colesterolul este o grăsime din sânge, necesară pentru formarea celulelor sănătoase. Totuși, nivelurile prea mari pot duce la boli cardiovasculare. LDL, „colesterolul rău”, favorizează depunerea plăcii pe artere, iar HDL, „colesterolul bun”, ajută la eliminarea LDL-ului din fluxul sanguin.

NHS recomandă testarea colesterolului începând cu vârsta de 40 de ani. Totuși, Dr. Guttmann sugerează testarea mai devreme în cazul persoanelor supraponderale, diabeticilor, fumătorilor sau celor cu istoric familial de boli cardiace. Colesterolul mărit poate fi observat și la picioare, acesta fiind unul dintre semnele peste care mulți pacienți trec înainte să se prezinte la medic.

