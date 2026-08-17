Televiziunea, sursa principală de știri pentru români

Cercetarea arată că televiziunea își păstrează poziția inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda percepției că și-ar fi pierdut din relevanță.

„Ştirile pot ajunge la români prin Facebook, TikTok sau Youtube, însă atunci când sunt întrebați în cine au încredere, aceştia se întorc tot spre TV, radio sau portalurile de știri.”

„Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare. E posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect, prin conținut TV preluat și redistribuit pe rețelele sociale. Publicul suveranist are profilul de consum media cel mai puternic orientat către social media și format audiovizual și cel mai puțin către presa online în format scris. Nehotărâții și non-votanții se disting prin neîncredere în orice sursă, mai degrabă decât prin preferința pentru un anumit tip de media. Pentru ei, a nu crede în nimic pare să fie o formă de înțelepciune sau realism.”, subliniază Expert Forum.

Sursa foto: Expert Forum

Realizatorii sondajului spun că o parte din consumul de televiziune ar putea avea loc indirect, prin conținut TV preluat și distribuit ulterior pe rețelele sociale.

„Televiziunea rămâne principala sursă de informare de încredere iar radio-ul și presa online se bucură, în medie, de un nivel de credibilitate comparabil sau chiar superior rețelelor sociale.”

Facebook, mai utilizat decât TikTok

În ceea ce privește rețelele sociale, Facebook rămâne în fața TikTok în rândul publicului general. Cele două platforme au însă roluri diferite, potrivit cercetării.

„Facebook e bun la mobilizarea comunităților, iar TikTok e bun la generarea rapidă de vizibilitate, emoție și la penetrarea în bule noi.”, arată Expert Forum.

TikTok este utilizat cel mai mult de votanții AUR, persoanele cu educație mai scăzută și cele din mediul rural.

„Facebook continuă să domine confortabil consumul de știri, deși auziţi zi de zi că reţeaua e pe ducă.”

Sursa foto: Expert Forum

„Facebook e folosit mai degrabă ca agregator, canal secundar sau spațiu de divertisment și socializare, eventual cu un anumit discernământ în selectarea informației, decât ca sursă autonomă de știri. Situaţia e invers cu publicul TikTok: utilizatorii cei mai consecvenţi ai platformei tind să acorde cea mai mare încredere chiar TikTok-ului, tratându-l ca pe o sursă propriu-zisă de informație.”, mai arată Expert Forum.

Tinerii folosesc mai mult rețelele sociale

Sondajul indică o importanță mai mare a rețelelor sociale și a familiei ca surse de informare în rândul tinerilor, în special al celor sub 39 de ani, precum și în mediul rural.

„TikTok e folosit cel mai mult de votanții AUR, de persoanele cu educație scăzută și de cele din mediul rural. Și din această perspectivă, profilul tinerilor e apropiat de aceste categorii cu înclinații suveraniste. Apropierea dintre profilul media al tinerilor și cel al publicului suveranist poate indica o înclinație comună de frondă anti-sistem, chiar dacă motivațiile celor două categorii diferă”, transmit realizatorii cercetării.

Sursa foto: Expert Forum

În cazul persoanelor nehotărâte și al non-votanților, cercetarea indică mai degrabă neîncrederea în sursele de informare, decât preferința pentru un anumit tip de media.

Cercetarea a fost realizată în perioada 30 iunie – 3 iulie, pe un eșantion de 1.174 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația României. Sondajul a utilizat un panel online, cu ponderare în două etape, iar eroarea statistică este de 2,8%.

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