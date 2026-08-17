„La domnul Fritz este o problemă de aplicare a legii cu efect retroactiv. Pentru că la data când a fost declarat în incompatibilitate legea nu interzicea neapărat să mai ocupe funcții publice. […] Pentru domnul Fritz nu este în regulă. Dar nu prea mai are ce face”, a afirmat Zegrean, fost președinte al CCR în perioada 2010-2016.

Referitor la întâlnirea secretă dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, Zegrean a spus: „Rezultatul se vede acum, vedeți? Rezultatul întâlnirii. Pentru Curte a făcut 100% rău, un rău imens a făcut pentru Curte. Ce să vă spun? Ce să vă mai spun? Nu trebuia să întâlnească, clar, nu trebuia să întâlnească. Sau nu în felul ăsta. Dacă voiau să întâlnească, trebuiau să anunțe că este o întâlnire, presa să stea la ușă ca de obicei, să ia opinii când intră, când iese și așa mai departe. Dacă s-au întâlnit pe ascuns, nu-i bine”.

Reamintim că CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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