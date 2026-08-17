Într-un alt caz din Iași, din Schitu Duca, fostul primar, acum în control judiciar, a returnat un prejudiciu cauzat bugetului local în valoare de un milion de lei, iar la plată ar urma și fostul viceprimar cu o sumă similară, dar procesul este încă pe rol. 

23 de acte adiționale la un singur contract

Raportul publicat recent de Curtea de Conturi arată un tipar instituțional la Scânteia: majorările au fost aplicate în afara legii în cazul a patru contracte. Cea mai spectaculoasă situație vizează reabilitarea unei școli. La contractul inițial au fost aduse nu mai puțin de 23 de acte adiționale prin care valoarea lucrărilor a crescut cu 25% până la concurența sumei de peste 6,6 milioane de lei, iar aproape 900.000 de lei ar fi fost plătiți în baza unei formule de ajustare a prețului invocată „în mod eronat” de autoritate, conform inspectorilor.

În esență, auditul a scos la iveală că mecanismul inițial de calcul aplicat de Primăria Scânteia pentru majorarea contractului a fost modificat și, astfel, au fost create „premisele pentru plata unor sume nedatorate de la bugetul local”. 

Lucrarea a fost atribuită către Tarca Construct, iar alte două contracte încheiate cu aceeași firmă au avut același tipar. Pentru construirea unui dispensar au fost semnate opt acte adiționale, iar pentru modernizarea unei școli primare alte cinci astfel de documente. Suma totală care trebuie recalculată și, după caz, recuperată se ridică la peste 210.000 lei. 

Tarca Construct este o firmă din Iași cu o cifră de afaceri de 7,5 milioane de lei. În perioada 2024 – 2025, a încheiat mai multe contracte cu autoritatea locală din Scânteia, dar și cu alte primării precum Dolhești sau Răducăneni.

Plăți pentru lucrări neexecutate

Lista neregulilor la Scânteia continuă cu un contract semnat pentru amenajarea unei piețe agroalimentare, tot cu firma Tarca. În decembrie 2025, primăria a plătit pentru lucrări nexecutate: inspectorii au mers în teren în aprilie 2026 și au constatat că fuseseră decontate intervenții fictive. În acest caz, suma a trecut puțin peste pragul de 50.000 lei. 

Dar aceste contracte nu reprezintă singura problema constatată de Curtea de Conturi. În cazul reabilitării unui drum, lucrare contractată la altă firmă (Enviro Construct) inspectorii spun că bugetul local a fost prejudiciat cu aproape 400.000 lei: majorarea a fost făcută în baza unei ordonanțe de guvern (OUG 47/2022) care viza lucrări în execuție, iar la Scânteia formula a fost aplicată la un contract semnat la un an de la apariția actului normativ. 

„Imposibilitatea aplicării clauzei de ajustare, așa cum a fost această formulată, este dată de însăși textul ei”, spun inspectorii. 

În total, contractele analizate de Curtea de Conturi însumează circa 1,5 milioane de lei în ajustări de preț pe care auditorii le consideră nelegale, calculate eronat sau achitate în baza unor prevederi inaplicabile.

Potrivit raportului, Primăria Scânteia nu a formulat puncte de vedere divergente față de constatările inspectorilor și s-a angajat să respecte mai multe recomandări formulate de inspectori, inclusiv în ceea ce privește recuperarea banilor, acolo unde este cazul. Până la publicarea raportului, primăria recuperase doar banii achitați pentru lucrările neexecutate la piața agroalimentară.

Un fost primar a achitat un milion de lei 

Într-un alt caz din județul Iași, fostul primar Mihai Mihalache a returnat către comuna pe care a condus-o (Schitu Duca) un prejudiciu de peste un milion de lei, conform unui raport întocmit tot de Curtea de Conturi. În prezent, Mihalache este în control judiciar, fiind trimis în judecată de DIICOT pentru trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, după ce ar fi exploatat mai multe persoane vulnerabile la ferma sa.

Banii returnați la primărie au avut o altă cauză: instituția condusă de Mihalache nu a achitat la termen facturi emise de contractantul unei lucrări publice, iar primăria a fost nevoită să achite penalități. Aproape două milioane lei au fost imputate fostului primar și fostului viceprimar, câte un milion de fiecare. Instanța a admis acțiunea primăriei în cazul lui Mihalache, dar la fostul viceprimar a dispus plata a doar 10% din sumă, procesul fiind în fază de apel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

mrc.inl 17.08.2026, 13:40

Spuneți culoarea politică a primarului, să știm la ce partid mai adăugăm o bilă neagră!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.RO
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Adevarul.ro
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos"
ObservatorNews.ro
O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos"
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax.ro
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Redactia.ro
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Fanatik.ro
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online