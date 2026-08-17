Într-un alt caz din Iași, din Schitu Duca, fostul primar, acum în control judiciar, a returnat un prejudiciu cauzat bugetului local în valoare de un milion de lei, iar la plată ar urma și fostul viceprimar cu o sumă similară, dar procesul este încă pe rol.

23 de acte adiționale la un singur contract

Raportul publicat recent de Curtea de Conturi arată un tipar instituțional la Scânteia: majorările au fost aplicate în afara legii în cazul a patru contracte. Cea mai spectaculoasă situație vizează reabilitarea unei școli. La contractul inițial au fost aduse nu mai puțin de 23 de acte adiționale prin care valoarea lucrărilor a crescut cu 25% până la concurența sumei de peste 6,6 milioane de lei, iar aproape 900.000 de lei ar fi fost plătiți în baza unei formule de ajustare a prețului invocată „în mod eronat” de autoritate, conform inspectorilor.

În esență, auditul a scos la iveală că mecanismul inițial de calcul aplicat de Primăria Scânteia pentru majorarea contractului a fost modificat și, astfel, au fost create „premisele pentru plata unor sume nedatorate de la bugetul local”.

Lucrarea a fost atribuită către Tarca Construct, iar alte două contracte încheiate cu aceeași firmă au avut același tipar. Pentru construirea unui dispensar au fost semnate opt acte adiționale, iar pentru modernizarea unei școli primare alte cinci astfel de documente. Suma totală care trebuie recalculată și, după caz, recuperată se ridică la peste 210.000 lei.

Tarca Construct este o firmă din Iași cu o cifră de afaceri de 7,5 milioane de lei. În perioada 2024 – 2025, a încheiat mai multe contracte cu autoritatea locală din Scânteia, dar și cu alte primării precum Dolhești sau Răducăneni.

Plăți pentru lucrări neexecutate

Lista neregulilor la Scânteia continuă cu un contract semnat pentru amenajarea unei piețe agroalimentare, tot cu firma Tarca. În decembrie 2025, primăria a plătit pentru lucrări nexecutate: inspectorii au mers în teren în aprilie 2026 și au constatat că fuseseră decontate intervenții fictive. În acest caz, suma a trecut puțin peste pragul de 50.000 lei.

Dar aceste contracte nu reprezintă singura problema constatată de Curtea de Conturi. În cazul reabilitării unui drum, lucrare contractată la altă firmă (Enviro Construct) inspectorii spun că bugetul local a fost prejudiciat cu aproape 400.000 lei: majorarea a fost făcută în baza unei ordonanțe de guvern (OUG 47/2022) care viza lucrări în execuție, iar la Scânteia formula a fost aplicată la un contract semnat la un an de la apariția actului normativ.

„Imposibilitatea aplicării clauzei de ajustare, așa cum a fost această formulată, este dată de însăși textul ei”, spun inspectorii.

În total, contractele analizate de Curtea de Conturi însumează circa 1,5 milioane de lei în ajustări de preț pe care auditorii le consideră nelegale, calculate eronat sau achitate în baza unor prevederi inaplicabile.

Potrivit raportului, Primăria Scânteia nu a formulat puncte de vedere divergente față de constatările inspectorilor și s-a angajat să respecte mai multe recomandări formulate de inspectori, inclusiv în ceea ce privește recuperarea banilor, acolo unde este cazul. Până la publicarea raportului, primăria recuperase doar banii achitați pentru lucrările neexecutate la piața agroalimentară.

Un fost primar a achitat un milion de lei

Într-un alt caz din județul Iași, fostul primar Mihai Mihalache a returnat către comuna pe care a condus-o (Schitu Duca) un prejudiciu de peste un milion de lei, conform unui raport întocmit tot de Curtea de Conturi. În prezent, Mihalache este în control judiciar, fiind trimis în judecată de DIICOT pentru trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, după ce ar fi exploatat mai multe persoane vulnerabile la ferma sa.

Banii returnați la primărie au avut o altă cauză: instituția condusă de Mihalache nu a achitat la termen facturi emise de contractantul unei lucrări publice, iar primăria a fost nevoită să achite penalități. Aproape două milioane lei au fost imputate fostului primar și fostului viceprimar, câte un milion de fiecare. Instanța a admis acțiunea primăriei în cazul lui Mihalache, dar la fostul viceprimar a dispus plata a doar 10% din sumă, procesul fiind în fază de apel.