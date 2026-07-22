Orașul unde 10 euro îți ajung pentru o zi întreagă

Într-o perioadă în care prețurile cresc constant în întreaga Serbie, orașul Pirot, situat în sud-estul țării, se remarcă prin costurile extrem de accesibile. Cu doar 1.100 de dinari (aproximativ 10 euro), vizitatorii pot petrece o zi întreagă bucurându-se de mâncare, băuturi și activități recreative, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Iv Beserovac, un scriitor de călătorii din Belgrad și utilizator TikTok, a stârnit interesul publicului cu un videoclip în care descrie Pirot drept „cel mai ieftin oraș din Balcani”. Mesajul său a captat atenția asupra acestui loc unic, unde banii au o valoare surprinzătoare de mare.

Un scurt tur al prețurilor din Pirot face clar de ce acest oraș a devenit atât de popular printre turiști. O cupă de înghețată costă doar 40 de dinari (aproximativ 0,30 euro), iar un burek cu brânză poate fi savurat pentru 70 de dinari (aproximativ 0,60 euro). Iubitorii de cafea se pot bucura de un espresso excelent pentru 150 de dinari (aproximativ 1,30 euro), în timp ce un prânz copios cu un burger gourmet mare ajunge la 350 de dinari (aproximativ 3 euro).

Nici activitățile recreative nu sunt o povară pentru buget. O zi întreagă la sală costă doar 250 de dinari (aproximativ 2,10 euro), iar intrarea la piscină este 200 de dinari (aproximativ 1,70 euro). În total, cu 10 euro îți poți permite mese, cafea, antrenamente și înot, o ofertă rar întâlnită în alte orașe europene, unde această sumă abia dacă acoperă o cafea și o prăjitură.

Pirot, orașul unde economia este un mod de viață

Pirot nu este cunoscut doar pentru prețurile sale scăzute, ci și pentru istoria sa bogată în tradiții comerciale și meșteșugărești. De-a lungul secolelor, localnicii au învățat să fie economi și să-și gestioneze resursele cu iscusință. „Nu suntem zgârciți”, spun mândri locuitorii, „doar știm să ne gestionăm finanțele cu grijă”.

Orașul este faimos și pentru produsele sale tradiționale. Brânza Pirot, produsă după o rețetă veche de peste un secol, este considerată una dintre cele mai prețioase brânzeturi din Balcani. De asemenea, covoarele Pirot, recunoscute la nivel global pentru tehnica lor unică de țesut, reprezintă adevărate opere de artă.

Pirot oferă turiștilor mult mai mult decât prețuri mici. Printre atracțiile principale se numără fortăreața medievală Pirot Kale, una dintre cele mai bine conservate din Serbia. Vizitatorii pot face plimbări relaxante pe malurile râului Nišava, pot explora Muzeul Ponišavlja sau pot planifica excursii la Stara Planina, Lacul Zavoj ori Peștera Temačka.ief.

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