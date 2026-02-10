Montepulciano: o călătorie în timp

Cu o populație de doar 14.000 de locuitori, Montepulciano este un oraș cochet situat pe vârful unui deal, oferind priveliști spectaculoase asupra peisajului rural toscan.

Moștenirea sa istorică, ce datează din perioada Renașterii, își pune amprenta asupra arhitecturii. Orașul deține titlul de „Perla Cinquecento”, datorită clădirilor sale remarcabile, proiectate minuțios de arhitecți renascentiști.

Printre bijuteriile arhitecturale se numără impunătorul Duomo, construit între secolele al XVI-lea și al XVII-lea, și celebra primărie, realizată de arhitecți din Florența.

Vizitatorii pot explora străduțele înguste ale orașului, care evocă atmosfera secolelor trecute și oferă o experiență unică, precum o călătorie în timp.

Destinație prietenoasă și plină de savoare

Montepulciano este un oraș în care pietonii sunt favorizați, majoritatea străzilor fiind zone fără mașini. Principala arteră a orașului, care se întinde pe mai puțin de o milă (1,61 de kilometri), este plină de magazine și restaurante locale fermecătoare, ideale pentru a savura preparate tradiționale.

Regiunea este, de asemenea, renumită pentru patrimoniul său viticol și pentru vinul nobil local, care a primit o protecție specială în cadrul gastronomiei italiene.

În plus, orașul păstrează obiceiuri vechi, precum „Bravio delle botti”, o competiție tradițională din secolul al XIV-lea, în cadrul căreia participanții rostogolesc butoaie de vin pe străzi.

Pentru turiștii din România, drumul până la Montepulciano este mai scurt decât pare. Compania Ryanair oferă zboruri directe către orașul vecin, Perugia, cu o durată de aproximativ două ore. Prețurile pentru un bilet de avion pornesc de la 20 de euro pe sens.

De acolo, un scurt drum de o oră cu mașina vă poate duce în inima acestui oraș italian fermecător.

Tot în Italia se află și orașul în care turiștii plătesc cel mai mult pentru o cameră de hotel.

Topul celor mai primitoare orașe din lume

Conform datelor Booking.com, iată clasamentul complet al orașelor cele mai ospitaliere din lume în 2026:

Montepulciano, Italia Magong, Taiwan San Martín de los Andes, Argentina Harrogate, Regatul Unit Fredericksburg, Texas, Statele Unite Pirenópolis, Brazilia Swakopmund, Namibia Takayama, Japonia Noosa Heads, Australia Klaipeda, Lituania

