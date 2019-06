Cel mai scump tablou din lume, ”dosit” pe yachtul unui prinț saudit

Cel care a cumpărat-o, un prinț saudit, spunea că opera va fi transferată la Muzeul Louvre din Abu Dhabi, însă acum a ajuns pe yachtul prințului moștenitor al Arabiei Saudite, yacht evaluat la circa 500.000.000 de dolari.

”Salvator Mundi îl înfățișează pe Isus Christos ca mântuitor al lumii, fiind un portret în care Isus pare că binecuvântează lumea cu o mână și ținând în cealaltă un orb care reprezintă cerurile. Pictura a fost realizată în jurul anului 1500 la comanda regelui Franței, Louis XII. Se știe cu certitudine că tabloul a fost pictat în atelierul lui Leonardo da Vinci, însă unii experți susțin că autorul trebuie să fi fostu unul dintre ucenicii celebrului artist.

”Salvator Mundi” după restaurare (Foto: wikipedia)

Ulterior, a ajuns în patrimoniul regilor Angliei pentru ca în urmă cu 60 de ani să fie cumpărată la licitație de un baronet englez cu numai 45 de lire. În 2005 a fost cumpărată de doi negustori de artă din New York cu 10.000 de dolari. Aceștia au inițiat restaurarea picturii, sarcină încredințată unui expert reputat, Dianne Dwyer Modestini, de la New York University’s Conservation Center of the Institute of Fine Arts.

Un tablou cu autor incert

Din acea perioadă au început să apară și dubiile legate de faptul că da Vinci ar fi autorul tabloului. Unii au susținut chiar că este un fals realizat recent de către un autor care cunoaște foarte bine tehnicile și materialele pe care le utiliza marele pictor. Alții înclină spre varianta că, cel mai probabil, autorul este un elev al da Vinci, pe nume Giovanni Antonio Boltraffio. Matthew Landrus, un expert de la Oxford University, atribuie paternitatea tabloului lui Bernardino Luini, un alt asistent al lui Leonardo. Cert este că experții susțin că suma cu care a fost cumpărat este mult prea mare.

Câștigătorul licitației organizate de Christie’s a fost prințul

Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud , cel care în iunie 2018 avea să devină primul ministru al Culturii din istoria Arabiei Saudite. Încă de atunci, presa a relatat că acesta ar fi un simplu intermediar pentru Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al regatului saudit și conducătorul de facto al țării. La acea vreme. Badr ibn Abdullah a dat asigurări că pictura va fi expusă la un mare muzeu din Emiratele Arabe Unite, ca un cadou al prințului moștenitor către prințul Mohammed bin Zayed, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Ascuns pe un yacht de lux

Expunerea tabloului la Abu Dhabi, precum și transferul temporar pentru o expoziție la Muzeul Louvre din Paris au fost anulate fără explicații, tabloul dispărând pur și simplu.

Yachtul ”Serene” pe care se află tabloul (Foto: Wikipedia)

Ulterior, s-a aflat că tabloul se află pe yachtul lui Mohammed bin Salman. Ambarcațiunea este o altă achiziție extravagantă a prințului, acest plătind 500.000.000 de euro mangatului rus al vodcii, Iuri Șefler, care a trebuit să evacueze vasul imediat după perfectarea înțelegerii.

Yachtul se numește Serene, iar prințul l-a cumpărat imediat după ce l-a zărit în rada unui port din sudul Franței. Ambarcațiunea are 15 camere, un club de noapte, cinema, zis pentru cățărare, piscină cu valuri, spa, o cameră cu imagine subacvatică, sală de gimnastică, două helipaduri și un hangar pentru submarin.

