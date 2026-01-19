1. Elveția – cea mai scumpă țară din lume

Cu un indice al costului vieții de 98,4, Elveția ocupă primul loc la nivel mondial.

Prețurile ridicate la cazare, alimente și servicii sunt susținute de costurile mari ale forței de muncă și de standardele stricte de calitate.

Orașe precum Zurich și Geneva se află constant în topul celor mai scumpe orașe din lume.

Cheltuielile pentru cumpărături alimentare, restaurante, transport public și asistență medicală sunt foarte ridicate, însă sunt compensate de salarii mari, servicii publice eficiente și un sistem de securitate socială bine dezvoltat.

Elvețienii beneficiază de unele dintre cele mai bune sisteme de sănătate, transport și siguranță la nivel global.

Elveția ocupă primul loc și în topul celor mai scumpe destinații de vacanță din Europa.

În același timp, un oraș elvețian este cel mai sigur din lume.

2. Insulele Virgine Americane – costuri ridicate din cauza importurilor

Insulele Virgine Americane au, la rândul lor, un indice al costului vieții de 98,4, comparabil cu cel al Elveției.

Principalul factor care contribuie la aceste costuri este dependența aproape totală de importuri. Alimentele, combustibilul și materialele de construcții sunt aduse din exterior, ceea ce crește semnificativ prețurile.

Locuințele sunt scumpe, iar costurile utilităților precum electricitatea și apa sunt ridicate din cauza lipsei resurselor locale. În schimb, locuitorii se bucură de un climat tropical și de beneficiile structurilor administrative și economice ale Statelor Unite.

3. Islanda – trai scump într-o țară izolată

În Islanda, indicele costului vieții este de 83,4, iar izolarea geografică joacă un rol major. Țara se află în mijlocul Oceanului Atlantic, are o populație redusă și depinde în mare măsură de bunuri importate, inclusiv alimente și produse de bază.

Mesele la restaurant sunt considerabil mai scumpe decât în majoritatea țărilor europene, iar Reykjavik a devenit tot mai costisitor pe fondul creșterii turismului.

Cu toate acestea, Islanda oferă un nivel de trai ridicat și programe de asistență socială solide.

4. Bahamas – scumpiri alimentate de turism

Bahamas se află printre cele mai scumpe țări din Caraibe, cu un indice al costului vieții de 81,4. Economia sa depinde masiv de importuri și de sectorul turistic, ceea ce duce la prețuri ridicate la alimente și bunuri de consum.

Costurile locuințelor sunt mari, mai ales în Nassau și pe insulele frecventate de turiști.

Utilitățile și transportul contribuie suplimentar la cheltuieli, în timp ce salariile locale nu țin întotdeauna pasul cu creșterea prețurilor.

5. Singapore – cea mai scumpă țară din Asia de Sud-Est

Cu un indice al costului vieții de 79,1, Singapore este cea mai scumpă țară din Asia de Sud-Est și unul dintre cele mai costisitoare orașe din lume.

Prețurile ridicate sunt generate de costul locuințelor, lipsa terenurilor disponibile, dar și de cheltuielile mari pentru educație și asistență medicală.

Deținerea unui autoturism este extrem de scumpă din cauza taxelor și reglementărilor stricte.

În schimb, Singapore oferă transport public performant, servicii medicale de top, siguranță ridicată și o stabilitate economică recunoscută la nivel mondial.

