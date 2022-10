Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În cazul în care nu dispui de mult spațiu în bucătăria ta un frigider incorporabil poate fi cea mai potrivită soluție pentru tine, mai ales dacă ținem cont de cele mai noi tendințe în domeniu. După cum probabil știi, pentru a optimiza spațiul, poți ascunde electrocasnicele în restul mobilierului de bucătărie, care în acest fel se vor vedea mult mai estetic și mai elegant. Astfel, frigiderul va putea fi ușor integrat în spații mai modeste, având și o capacitate de încărcare în concordanță cu dimensiunile sale.

Achiziționarea unui frigider incorporabil reprezintă o investiție pe termen lung și de aceea, atunci când te hotărăști să-ți cumperi unul, trebuie să faci cea mai bună alegere care să se plieze cel mai bine pe nevoile și pe posibilitățile tale financiare.

Cum alegi cel mai potrivit frigider incorporabil pentru tine

În ultimii ani, frigiderele incorporabile au devenit din ce în ce mai elegante și mai performante, gama acestora fiind extrem de variată, de la cele mai ieftine, la cele mai scumpe, care pot ajunge să coste și peste 10.000 de lei. Nici dacă ai cumpăra un frigider de sine stătător nu ar fi o misiune ușoară și asta pentru că, în ambele cazuri, trebuie să iei în considerare o serie de factori.

Recomandări Directorul SRI s-a plâns de problemele cauzate de foștii angajați. 10 cazuri celebre de oameni care au intrat în afaceri după ce au plecat din serviciile secrete

Evaluarea produselor disponibile la vânzare în 2022 pe piața din România se face în mod diferit de la un client la altul deoarece fiecare dintre aceștia are anumite nevoi, posibilități, dar și așteptări diferite. Cele mai bune frigidere incorporabile sunt cele cu un consum energetic redus, care oferă multe funcții utile de răcire, de congelare și de dezghețare și, cel mai important, au și un preț de achiziție foarte avantajos.

Ca să fii pregătit cât mai bine pentru o eventuală achiziție îți recomandăm să consulți un ghid de cumpărături. Iată care sunt cele mai importante detalii de care trebuie să ții cont atunci când îți cumperi un frigider incorporabil:

Tipul de frigider incorporabil – cu o ușă, cu două uși și de tip „side by side”;

Capacitatea aparatului frigorific;

Capacitatea congelatorului;

Poziționarea congelatorului – sus, jos și modelul „side by side”;

Tipul de răcire – statică, dinamică cu ventilator intern, cu tehnologie NoFrost/NeoFrost;

Tipul de dezghețare – manuală, automată, cu tehnologie NoFrost;

Volumul total (brut și util);

Dimensiunile;

Numărul de rafturi pentru alimente/pentru sticle;

Nivelul de zgomot;

Consumul energetic (clasa energetică);

Dotările tehnologice moderne;

Durata de viață;

Perioada de garanție,

Raportul calitate/preț

Recomandări Cinci portrete de femei care și-au dat viața pentru Ucraina: „Nu ne este frică să murim, ne este frică să rămână fără viitor copiii noștri”

Frigidere incorporabile ieftine

Printre cele mai accesibile frigidere incorporabile disponibile pe piață se numără Frigider cu două uși incorporabil Beko BDSA250K3SN, 220 l, Termostat reglabil, Clasa F, H 144.8 cm. Cu ajutorul sistemului de balamale culisante, acesta asigură un nivel maxim de protecție și de izolare. Sistemul de răcire funcționează impecabil cu un consum minim de energie, iar temperatura poate fi reglată cu ajutorul unui termostat aflat la îndemână.

Un alt produs care oferă un excelent raport preț/calitate este Frigider incorporabil cu o ușă Candy CIO 225 NE, 179 L, Clasa F, H 122 cm, Alb. Comparativ cu electrocasnicele din clasa G, acest frigider reduce consumul cu până la 20%, economisind bani, energie și protejând mediul înconjurător. Congelatorul are o singură ușă pentru a depozita mâncarea în siguranță, iar rafturile interioare sunt din sticlă sunt foarte rezistentă, fiind ușor de curățat.

Recomandări Concurs sub ștachetă la Muzeul Cotroceni. Un tânăr liberal fără experiență a ajuns directorul instituției din subordinea Administrației Prezidențiale

Tot din gama frigiderelor incorporabile ieftine îți recomandăm și Frigider cu o ușă incorporabil Electrolux LFB3AF12S, 187 l, Clasa F, OptiSpace, H 122 cm. Frigiderul este mare, ideal pentru viața de familie, oferind numeroase opțiuni de depozitare, atât pe rafturi, cât și între acestea. Dacă se întâmplă să rămâi fără spațiu, cutiile frigorifice, răcitoare și de congelator pot fi desprinse și scoase cu ușurință pentru a se adapta nevoilor tale specifice.

Frigidere incorporabile Beko – cele mai bune oferte

Printre cele mai căutate mărci de frigidere incorporabile se numără Beko. Una dintre cele mai bune oferte din gama producătorului turc este Frigider incorporabil Beko BSSA200M3SN, 175l, Alb. Acest model de frigider folosește un congelator cu clasă de congelare */*** datorită căruia produsele alimentare congelate pot fi păstrate astfel până la un an. Congelatorul necesită dezghețare ocazională, ceea ce îi va permite să fie curățat temeinic și să se elimine orice îngheț din interior.

De asemenea, o altă variantă de luat în calcul este Frigider cu două uși incorporabil Beko BDSA250K3SN, 220 l, Termostat reglabil, Clasa F. Rafturile din sticlă securizată suportă greutăți de până la 25 kg și compartimentează în mod ideal spațiul disponibil în interior. Cutia pentru legume și fructe este spațioasă, în timp ce becul cu LED asigură o iluminare optimă, fără ca factura la energie electrică să fie încărcată.

Dacă mobila ta de bucătărie este de mici dimensiuni îți recomandăm Frigider incorporabil Beko BU1153HCN, 107 l, Alb. Sistemul special de evaporare MinFrost minimizează formarea de gheață în congelator, ceea ce înseamnă că alimentele congelate se vor păstra mai bine, vei economisi energie și vei petrece mai puțin timp dezghețând congelatorul.

Frigidere incorporabile mici – cele mai accesibile

Pentru cei care fie locuiesc singuri, fie au nevoie de un al doilea spațiu de refrigerare o soluție avantajoasă o reprezintă Frigider cu o ușă Arctic AF125M40W, 120 l, Clasa E, H 84 cm, Alb. Acesta are un volum net al răcitorului de 114 litri și un volum brut de 120 de litri, precum și rafturi ajustabile pentru răcitor.

Dacă dorești un frigider incorporabil mic de la Candy îți poți îndrepta atenția către Frigider incorporabil cu o ușă Candy CIO200E, 150 l, H 102 cm, 39 dB, termostat reglabil, ușă reversibilă, iluminare led, picioare reglabile, Alb. Acest produs oferă control al temperaturii, iluminare interioară în compartimentul frigider cu LED, trei compartimente pe ușă și trei rafturi de depozitare alimente din sticlă reglabile. Metoda de dezghețare a compartimentului frigider se face automat, în timp ce compartimentul congelator se dezgheață manual.

În cazul în care optezi pentru electrocasnice de culoare gri, atunci Frigider cu o ușă MPM MPM-99-CJ-10/AA, 92 l, 84 cm, Clasa F, Gri poate fi o soluție potrivită pentru bucătăria ta. În ciuda dimensiunilor reduse, acesta are o capacitate de 90 de litri. La interior vei regăsi un recipient pentru legume și rafturi comode (două din sticlă în interior, unul deasupra recipientului pentru legume, transparent pe ușă), totul pentru a face cât mai ușor accesul la produsele stocate.

Frigidere duble incorporabile: Bosch, Samsung, Electrolux

Pentru persoanele care vor de două ori mai mult din ceea ce este bun le recomandăm Combină frigorifică incorporabilă Bosch KIN86NSF0, 260 l, Clasa F, NoFrost, FreshSense, EcoAirFlow, SuperFreezing, 177 cm. Vrei să faci provizii suplimentare de salată sau să răcești un pepene verde pentru următorul picnic în parc? Sertarul MultiBox XXL îți oferă un spațiu amplu pentru păstrarea alimentelor proaspete. Acest lucru este posibil datorită funcției EcoAirflow, care face ca umiditatea și temperatura să fie distribuite uniform.

Un alt produs similar disponibil la un preț avantajos este Combină frigorifică incorporabilă Samsung BRB26602FWW/EF, 267 l, No Frost, All-Around Cooling, SpaceMax, Power Freeze, Compresor Digital Inverter, Clasa F, H 177.5 cm. Acesta dispune de tehnologie No Frost care răcește uniform și împiedică depunerile de gheață. Alimentele perisabile rămân proaspete și hrănitoare, iar tu faci economie la factura de energie. Izolația de înaltă eficiență a tehnologiei SpaceMax are ca rezultat pereți mai subțiri, creându-se, astfel, mai mult spațiu de stocare.

La fel de eficientă este și Combina frigorifică incorporabilă Electrolux KNT1LF18S1, 268 l, LowFrost, FastFreeze, ColdSense, Clasa F. Datorită sistemului automat de dezghețare al frigiderului, înghețul și gheața nu se acumulează pe pereți. Un sistem special programat facilitează utilizarea frigiderului și îți permite evitarea dezghețării manuale și consumatoare de timp. În acest fel, eviți situațiile în care produsele îndepărtate pe timpul decongelării se defectează.

Cel mai bun frigider incorporabil are rolul de a răci foarte rapid alimentele și de a le menține proaspete cât mai mult timp posibil. Acestea se descurcă de cele mai multe ori la fel de bine ca frigiderele neintegrabile și sunt avantajate de un design plăcut. Așadar, dacă îți reamenajezi bucătăria trebuie să iei în calcul acest tip de frigider pentru că, astfel, vei economisi spațiu, iar bucătăria ta va fi mult mai aerisită, mai ordonată, simplă și de efect.

Citeşte şi: Calorifere electrice – ghid de cumpărare și cele mai populare modele

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro ȘOC! Arma care poate distruge Rusia într-o singură zi. Este cea mai mare teamă a lui Putin în război

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Cele două electrocasnice care consumă cel mai mult curent. Înlocuirea lor poate aduce economii substanţiale

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Cinci zodii dau lovitura în luna noiembrie. Taurii sunt în culmea fericirii

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2022. Balanțelor li se potrivește energia acestei zile, mai ales invitația la discuții oneste și relaxate pe orice subiect