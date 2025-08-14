Cele mai bune îngrășăminte naturale

Ce sunt îngrășămintele naturale

Îngrășămintele naturale sunt substanțe de origine organică sau minerală care sunt obținute fără procese chimice industriale. Ele conțin elemente nutritive esențiale care au rolul de a îmbogăți solul și stimulează creșterea și dezvoltarea plantelor. Spre deosebire de cele sintetice, îngrășămintele organice provin din surse vegetale, animale sau din resurse minerale naturale și se descompun în mod natural, potrivit Lomi.com.

Deși compoziția nutrițională exactă poate varia de la o rețetă de îngrășământ la alta, cel mai bun îngrășământ pentru plante pe care îl prepari în casă conține o doză sănătoasă de azot (N), fosfor (P) și potasiu (K) și alte microelemente. Fără cei trei nutrienți esențiali, plantele întâmpină dificultăți în dezvoltarea unor sisteme radiculare (ansamblul rădăcinilor unei plante) robuste, în formarea unor frunze viguroase și în producerea de energie din lumina soarelui (fotosinteză).

Pentru că acești nutrienți cheie se găsesc în surse variate, de la coji de banane compostate până la resturi de pește reciclate, există numeroase rețete de îngrășăminte naturale pe care le poți prepara la tine acasă. Îngrășămintele organice se folosesc mai ales atunci când din sol lipsesc nutrienții de care au nevoie plantele, dar și când vrei să pregătești solul pentru un nou sezon de plantare.

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Rolul îngrășămintelor naturale

Pentru a se dezvolta armonios, orice plantă are nevoie de îngrășăminte, deoarece acestea furnizează substanțele nutritive indispensabile unei creșteri și dezvoltări sănătoase. Așa cum am văzut, anumiți nutrienți, și anume azotul, fosforul și potasiul, joacă un rol esențial în viața plantelor, iar în continuare vom prezenta importanța fiecăruia dintre aceștia.

Azotul. Acesta este un element de bază în structura oricărei plante. Atunci când lipsește din sol, creșterea se oprește, iar plantele își pierd vigoarea. În schimb, un exces de azot poate provoca sensibilitate la cădere, predispoziție la boli, vulnerabilitate la secetă și la îngheț. În general, plantele utilizează între 25% și 60% din azotul disponibil în sol.

Fosforul. Este indispensabil dezvoltării plantelor și se regăsește în acestea fie sub formă minerală, fie ca parte a unor compuși organici. Carența de fosfor poate duce la stagnarea creșterii plantelor, reducerea dimensiunii acestora, decolorarea frunzelor, oprirea dezvoltării rădăcinilor, căderea frunzelor și scăderea producției. Pe de altă parte, un aport prea mare de fosfor devine toxic, putând provoca sterilitate și îngălbenirea prematură a frunzelor. Plantele absorb doar 1-5% din fosforul solubil existent în sol, explică experții de la Plantmaster.

Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Recomandări
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Potasiul. Îndeplinește multiple funcții în plante. Potasiul stimulează absorbția apei, reduce pierderile prin transpirație, favorizează sinteza glucidelor, lipidelor și proteinelor, intensifică procesul de fotosinteză și susține diviziunea celulară și creșterea generală. Absența potasiului provoacă dezechilibre majore, cum ar fi îmbătrânirea prematură a frunzelor, răsucirea și uscarea lor, o slabă înfrățire la cereale, putrezirea rădăcinilor și coacerea neuniformă a fructelor. De obicei, plantele reușesc să valorifice doar 1-3% din potasiul prezent în sol.

De ce să folosim îngrășăminte naturale

Trebuie să știi că îngrășămintele sintetice (non-organice) pe care le găsești în comerț au o cantitate mare de azot sintetic în compoziția lor, ceea ce poate dăuna sau chiar distruge o plantă sănătoasă dacă sunt folosite incorect.

Dacă plantele primesc prea mult îngrășământ, solul devine excesiv de acid, iar rădăcinile lor se slăbesc. În același timp, un sol supra-fertilizat poate contribui la contaminarea apelor subterane curate, precum și a râurilor, pârâielor și lacurilor din apropiere. Acesta este motivul pentru care grădinarii rsponsabili și iubitorii de plante aleg tot mai des să își prepare propriile îngrășăminte la domiciliu.

Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Îngrășămintele naturale favorizează dezvoltarea microbilor benefici din sol, care contribuie la descompunerea materiei organice și la transformarea nutrienților în forme mai ușor asimilabile de către plante. Astfel, solul devine mai sănătos și își păstrează umiditatea mai eficient.

Îngrășămintele sintetice se pot infiltra în apele de suprafață sau subterane, afectând ecosistemele acvatice. În schimb, îngrășămintele organice prezintă un risc mult mai redus de poluare și susțin practici de grădinărit mai sustenabile. Totodată, îngrășămintele naturale oferă un plus de siguranță comparativ cu cele chimice, care pot fi periculoase dacă sunt ingerate de copii sau de animalele de companie.

Îngrășămintele naturale prezintă un risc mult mai scăzut, transformând grădina într-un spațiu mai sigur pentru toată lumea. Deși îngrășămintele sintetice oferă un aport rapid de nutrienți, acestea pot epuiza în timp elementele esențiale din sol, în timp ce îngrășămintele naturale eliberează treptat nutrienții, susținând sănătatea solului pe termen lung.

Cele mai bune îngrășăminte naturale

Menținerea sănătății solului poate fi o adevărată provocare pentru pasionații de grădinărit. Din fericire, există numeroase metode eficiente și accesibile prin care poți îmbunătăți calitatea solului și poți asigura plantelor toți nutrienții de care acestea au nevoie pentru o dezvoltare optimă. Mai jos prezentăm cele mai bune și mai eficiente îngrășăminte naturale pe care le poți prepara la tine acasă.

Compostul

Compostul este considerat cel mai bun îngrășământ natural. Acest material organic este bogat în nutrienți care se formează prin descompunerea resturilor alimentare, deșeurilor din grădină și a frunzelor. Compostul hrănește microbiomul solului, îmbunătățește structura acestuia și furnizează o sursă cu eliberare lentă de nutrienți esențiali pentru o gamă diversă de plante. Acesta poate fi aplicat sub formă solidă sau lichidă, prin prepararea așa-numitului ceai de compost, bun pentru creșterea plantelor.

Cum se folosește compostul:

  • Adaugă un strat de 5-7 cm de compost în straturile de grădină înainte de plantare.
  • Îmbogățește substratul pentru plantele în ghiveci cu compost.
  • Aplică compost ca strat protector (mulci) în jurul plantelor deja dezvoltate, pe tot parcursul sezonului de creștere.

Este important de știut că nu toate composturile sunt la fel. De aceea, încearcă să alegi un compost bine maturat, cu textură sfărâmicioasă și miros plăcut, de pământ proaspăt.

Resturi de iarbă tăiată

O sursă ușor de obținut de azot, resturile de iarbă pot fi un adaos valoros în arsenalul de îngrășăminte naturale pentru grădina ta. Cu toate acestea, trebuie să ții cont de câteva aspecte. În primul rând, iarba tăiată proaspăt se poate încurca și tasa, împiedicând circulația aerului. De aceea, las-o să se usuce o zi sau două înainte de a o adăuga în grădină. De asemenea, fiind un material verde, iarba tăiată este bogată în azot, ceea ce este excelent pentru legumele cu frunze, dar mai puțin potrivit pentru plantele cu flori, care necesită mai mult fosfor. În plus, dacă gazonul a fost tratat recent cu erbicide, evită să folosești resturile de iarbă în grădina de legume. Pentru a folosi corect resturile de iarbă trebuie să întinzi un strat subțire în jurul plantelor, ca mulci. Apoi, adaugă resturile de iarbă în grămada de compost pentru un plus de azot.

Gunoiul de grajd

Gunoiul de grajd este o sursă excelentă de materie organică și nutrienți pentru grădină. Cu toate acestea, tipurile de gunoi de grajd diferă însă ca profil nutrițional, după cum urmează:

Gunoiul de vacă – este un îngrășământ echilibrat, bogat în azot, fosfor și potasiu. Cel mai bine se folosește după ce a fost maturat, pentru a evita arderea plantelor tinere.

Gunoiul de găini – având un conținut foarte bogat de azot, acesta este cel mai bine compostat înainte de a fi folosit în grădină.

Gunoiul de cal – o sursă foarte bună de azot și potasiu, gunoiul de cal se degajă căldură în timpul descompunerii, ceea ce îl face potrivit pentru straturile de grădini înălțate.

Este important de reținut că gunoiul proaspăt poate fi prea puternic pentru plante și poate conține semințe de buruieni sau agenți patogeni. De aceea, este recomandat să folosești doar gunoi de grajd bine maturat sau compostat și asigură-te că provine de la animale crescute fără antibiotice sau hormoni de creștere. În ceea ce privește modul în care se folosește gunoiul de grajd, trebuie să încorporezi gunoiul maturat în straturile de grădină înainte de plantare. Prepară „ceai de gunoi de grajd” prin înmuierea gunoiului compostat în apă pentru câteva zile, apoi diluează-l înainte de a-l aplica pe plante, conform Farmerʼs Almanac.

Alte îngrășăminte naturale

Pe lângă cele trei surse de top, există și alte îngrășăminte naturale eficiente și interesante pe care le poți folosi în grădina ta, și anume:

Zațul de cafea. O sursă bună de azot, zațul de cafea poate crește ușor aciditatea solului, fiind ideal pentru plantele iubitoare de sol acid (afine, azalee, etc.). Cu toate acestea, folosește-l cu moderație, deoarece excesul poate împiedica germinarea semințelor.

Coji de ou. Sursă naturală de calciu, cojile de ou întăresc pereții celulari ai plantelor și pot descuraja melcii și limacșii. Zdrobește cojile înainte de a le adăuga în grădină sau în compost.

Emulsie de pește. Obținută din resturi de pește presate, emulsia de pește este un îngrășământ lichid bogat în azot și fosfor. Deși eficientă, aceasta are un miros puternic, motiv pentru care este indicat să o diluezi bine înainte de aplicare.

Extract de alge marine. Bogat în micronutrienți și compuși benefici din alge, extractul de alge marine stimulează creșterea și sănătatea generală a plantelor. Se găsește sub formă lichidă sau pudră.

Culturi verzi. Plantarea de culturi precum trifoiul sau secara în extrasezon adaugă materie organică în sol, fixează azotul și reduce apariția buruienilor. Aceste culturi se încorporează în sol înainte de plantarea culturilor principale.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce spune ispita Cătălin Brînză despre experiența de la „Insula Iubirii” după apropierea de Maria Avram: „Și ispitele au suflet” | VIDEO EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

O femeie de 76 de ani a fost ucisă de un tânăr de 25 de ani care locuia în aceeași curte cu ea, în Mogoșoaia. Criminalul a fost prins în București
Știri România 15:20
O femeie de 76 de ani a fost ucisă de un tânăr de 25 de ani care locuia în aceeași curte cu ea, în Mogoșoaia. Criminalul a fost prins în București
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Știri România 14:22
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Stiri Mondene 15:11
Adela Popescu, despre momentele grele din relația cu soțul ei. „El era recunoscut ca fiind crai. Mi-a luat un pic să mă lămuresc”
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Stiri Mondene 15:08
Bianca Drăgușanu, din nou la PRO TV. La ce emisiune o vei putea vedea în curând
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
ObservatorNews.ro
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
Mediafax.ro
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
KanalD.ro
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
Fanatik.ro
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii