Cele mai mari dezastre inginerești provocate de om

Începând cu scufundarea Titanicului, nava despre care se spunea că nu se poate scufunda, și până la explozia centralei nucleare de la Cernobâl sunt doar câteva dintre cele mai mari tragedii care au curmat mii și mii de vieți omenești și au provocat imense pagube materiale.

În cele ce urmează îți prezentăm, cronologic, povestea câtorva dintre cele mai mari dezastre din toate timpurile care au fost provocate de mari erori umane.

1. Marea inundație de la Johnstown – 1889

Johnstown, un prosper oraș situat din statul american Pennsylvania, era cunoscut drept un important centru al industriei oțelului. În anul 1889, din cauza ploilor abundente, barajul„ South Fork”, care ținea sub control apele Lacului Conemaugh situat la 23 km în amonte de oraș, a cedat din cauză că era prost conceput, dar și neglijat de autoritățile acelor vremuri. Deși părea o construcție solidă, barajul nu a putut face față cantității imense de apă adunate în urma ploilor din acel an, și anume 14,55 milioane m3. Din cauza presiunii, barajul a cedat și a provocat un dezastru de mari proporții, care a rămas în istorie sub numele de „Marele Potop din 1889”. Atunci au pierit peste 2.200 de oameni, iar pagubele materiale s-au ridicat la 17 milioane de dolari, o sumă uriașă pentru acele vremuri. În urma inundațiilor, orașul Johnstown a fost aproape în întregime ras de pe fața pământului, scrie Interesting Engineering.

Recomandări Șef de secție de la Spitalul Militar, prins de DNA cu 300.000 de euro în birou. De ce este acuzat

2. Prăbușirea podului Quebec – 1907

Cu o lungime de 548 de metri, Podul Quebec este cel mai mare pod în consolă care a fost construit vreodată în lume. A fost ridicat cu mari eforturi, dar și cu pierderi de vieți omenești. În timpul lucrărilor de construcție, podul s-a prăbușit de două ori. Prima s-a produs pe 29 august 1907 din cauza unei erori de proiectare, iar la momentul prăbușirii muncitorii lucrau la brațul consolei. Au murit atunci 75 dintre cei 86 de muncitori, fie prin înecare, fie striviți sub bucățile imense desprinse din pod, iar restul de 11 au fost răniți. Guvernul canadian a decis că proiectul trebuie finalizat, iar în 1913 lucrările au fost reluate. Din nefericire, pe 11 septembrie 1916, când podul era aproape gata, partea centrală a acestuia a cedat și s-a prăbușit în râu, omorând alți 13 oameni. Pagubele rezultate în urma celor două dezastre au fost de 22 de milioane de dolari. După circa un an, podul a fost în sfârșit terminat și deschis circulației.

Recomandări Înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, o zi care intră în istorie. Regatul Unit își conduce azi regina pe ultimul drum, într-o procesiune urmărită în întreaga lume

3. Scufundarea navei Titanic – 1912

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912 s-a produs unul dintre cele mai mari dezastre din toate timpurile. La 4 zile după ce plecase din portul Southampton cu destinația New York, vasul Titanic, în seara zilei de 14 aprilie 1912, la ora 23:40, nava izbea un aisberg în Oceanul Atlantic, în largul insulei Terranova, iar în dimineața zilei următoare, la ora 02:20, se scufunda. Era prima călătorie transatlantică a navei despre care se spunea că oferă cea mai mare siguranță. Specialiștii spuneau că aceasta nu se poate scufunda deoarece era proiectată astfel încât să poată rămâne pe linia de plutire dacă sunt inundate cel mult 4 dintre cele 16 compartimente ale sale. În acea fatidică noapte de aprilie, în urma impactului cu aisbergul, au fost inundate 5 compartimente. În naufragiu au murit 1.514 persoane dintre cele 2.228 aflate la bord.

4. Dezastrul barajului St. Francis – 1928

Recomandări REPORTAJ. În Viscri, satul schimbat în bine de noul rege Charles al III-lea, nu moartea reginei Elisabeta a II-a e breaking news, ci grijile legate de iarnă: „Ei cu treaba lor, noi cu treaba noastră!”

Barajul St. Francis a fost construit între anii 1924 și 1926 la circa 64 km nord-vest de Los Angeles pentru a satisface nevoia tot mai mare de reglare a debitului și de stocare a apei din metropola americană. Pentru a construi barajul, a fost angajat un inginer civil american-irlandez, William Mulholland. La 12 martie 1928, barajul a cedat și a provocat una dintre cele mai mari catastrofe din istorie, torenții de apă omorând cel puțin 431 de oameni. Dezastrul a fost pus în mare parte pe seama unei erori de proiectare, dar și pe utilizarea unui beton de proastă calitate, care a permis apei să submineze fundațiile barajului. Dezastrul a marcat sfârșitul carierei lui Mulholland.

5. Prăbușirea dirijabilului Hindenburg – 1937

Anul acesta s-au împlinit 85 de ani de la unul dintre cele mai cunoscute dezastre aeriene din istorie. Dirijabilul LZ-129 Hindenburg, cel mai mare astfel de aparat de zbor construit vreodată, a explodat și apoi a fost distrus de flăcări în timp ce ateriza pe aeroportul Lakehurst din New Jersey. În momentul deflagrației la bord se aflau 97 de oameni, iar dintre aceștia 13 pasageri și 22 de membri ai echipajului au murit. De asemenea, și-a mai pierdut viața un angajat al aeroportului aflat la sol. Potrivit anchetatorilor americani și germani care au investigat tragedia aviatică, incendiul a izbucnit din cauza descărcărilor electrostatice, care au dus la aprinderea hidrogenului gazos.

6. Prăbușirea podului Tacoma Narrows – 1940

Cunoscut sub numele de „Galloping Gertie”, podul Tacoma Narrows din statul american Washington a fost construit în anii 30. A fost inaugurat în 1940, fiind la acel moment al treilea cel mai mare pod suspendat din lume Cel care l-a proiectat a fost inginerul Leon Moisseiff, care l-a conceput astfel încât să fie mult mai flexibil decât standardele acelor vremuri. Din păcate, Moisseiff nu a realizat ce consecințe dezastruoase urma să aibă opera lui. În ziua de 7 noiembrie 1940, regiunea a fost lovită de vânturi puternice, cu viteze de peste 65 km/h, care l-au făcut să se balanseze și să vibreze foarte puternic. Deși era construit din oțel-carbon foarte rezistent, podul a cedat sub aceste oscilații și s-a prăbușit. Din fericire, nu au existat victime, dar pagubele s-au ridicat la 6,4 milioane de dolari.

7. Dezastrul barajului Banqiao – 1975

Inaugurat în 1952, ca parte a unui proiect uriaș de control al inundațiilor și producerea de energie electrică în centrul Chinei, barajul lacului de acumulare Banqiao putea reține aproape 500 de milioane m3 de apă. A fost supranumit „barajul de fier”, fiind considerat imposibil de distrus, însă hidrologul Chen Xing a avertizat că o astfel de construcție și rezervoarele aferente ar putea ridica pânza freatică din Henan dincolo de nivelurile de siguranță, ceea ce ar putea provoca un dezastru. Ceea ce avea să se și întâmple, din nefericire. În august 1975, taifunul Nina a lovit în plin barajul, iar acesta a cedat. S-au revărsat torenți de apă echivalentul a 280.000 de piscine de dimensiuni olimpice, care au ucis între 170.000 și 230.000 de oameni. Alte 11 milioane de oameni au fost strămutați.

8. Prăbușirea pasarelei din Hotelul Hyatt Regency – 1981

O altă tragedie cauzată de o eroare umană s-a produs la 17 iulie 1981, în incinta Hotelului Hyatt Regency din Kansas City, când două pasarele, situate la etajele 2 și 4, s-au prăbușit în holul hotelului. În acel moment, sute de oameni s-au adunat pe trei pasarele suspendate de tavan pentru a putea observa festivitățile din atriumul hotelului. La un moment dat, două dintre acestea s-au prăbușit provocând moartea a 114 persoane și rănirea altor 216. Pagubele au fost estimate la câteva milioane de dolari. Anchetatorii au descoperit că prăbușirea a fost cauzată de o serie de defecte de proiectare în ceea ce privește designul tijelor din oțel folosite pentru susținerea și conectarea celor două pasarele. această structură a pus presiune suplimentară pe acoperișul holului, care la un moment dat a cedat. Investigațiile au arătat o eroare gravă în sistemul de suspensie al pasarelelor, care au pus o presiune suplimentară pe acoperișul holului, care la un moment dat a cedat. Inginerii care au semnat planurile și-au pierdut licențele, iar proprietarul hotelului a plătit peste 140 de milioane de dolari daune legale victimelor sau familiilor acestora.

9. Explozia navetei spațiale Challenger – 1986

La doar 72 de secunde de la lansare, naveta Challenger a celor de la NASA a explodat din cauza unei greșeli de proiectare. Temperaturile sub 0 grade și faptul că nava nu era închisă etanș au determinat o explozie care i-a ucis pe toți cei 7 membri ai echipajului. Challenger a costat 5,5 miliarde de dolari (n.n. – echivalentul a 11,1 miliarde de dolari în prezent). Anchetatorii au constatat că rezervorul extern de combustibil al navetei spațiale a explodat după ce racheta solidă potrivită s-a desprins și a rupt rezervorul, permițând gazelor fierbinți de combustie să se scurgă din partea laterală a rachetei și să ardă prin rezervorul extern de combustibil. Întregul eveniment a fost transmis în direct la televizor.

10. Explozia centralei nucleare de la Cernobâl – 1986

Pe 26 aprilie 1986, reactorul nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobâl a explodat în timpul unui test de siguranță din cauza ruperii miezului reactorului. Acesta a fost urmată de un incendiu devastator în aer liber la miezul reactorului, în urma căruia în atmosferă au fost degajate pe o zonă geografică foarte extinsă 190 de tone de substanțe radioactive la peste 1.000 de metri altitudine. Norul care purta particulele radioactive erau de 200 de ori mai puternice decât bombele atomice atuncate de americani peste orașele Hiroshima şi Nagasaki. Au murit atunci sute de mii de oameni atât în fosta Uniune Sovietică, cât și în anumite părți ale Europei din cauza efectelor expunerii la radiații. Unele rapoarte indică numărul deceselor cauzate de cancer în exces din cauza accidentului între 30.000 și 60.000, în timp ce 6,6 milioane de oameni au fost expuşi radiaţiilor. Până în luna mai a aceluiași an, peste 300.000 de oameni care locuiau pe o rază de 30 de kilometri au fost evacuați și ulterior mutați în regiuni mai sigure. Pagubele s-au ridicat la 358 de miliarde de dolari (n.n. – echivalentul a 720 de miliarde de dolari în prezent), făcând din explozia de la Cernobâl cel mai mare dezastru de această natură din istoria omenirii, care a dus la o extrem de gravă criză nucleară atomică.

Citeşte şi : 36 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. Documentele care arată cum a reacționat regimul Ceaușescu

Foto:Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro Gafa URIAŞĂ a lui Carmen Iohannis la Dineul de la Buckingham! S-a făcut de râs, nu se procedează aşa! Toţi au observat detaliul...

Viva.ro Ce ținută a ales Kate Middleton pentru înmormântarea Reginei Elisabeta. Detaliul care a atras atenția

Observatornews.ro Oraşul din România care ocupă locul 6 în topul destinaţiilor din Europa. E considerat atractiv pentru tineri

Știrileprotv.ro O tânără din Botoșani a găsit 10.000 de lei pe stradă și i-a păstrat. Ai cui erau, de fapt

FANATIK.RO 99 de ani de la naşterea Reginei Ana. Ce secret ascundea soţia Regelui Mihai: „Trebuie făcute rugăciuni pentru ele”

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 19 septembrie 2022. Berbecii au în față o zi care poate dărâma multe, dar se pot opune acestei tendințe cu mult calm și răbdare

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?