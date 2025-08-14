Ce determină ca anumite locuri și lucruri din casă să fie cele mai murdare

Obiceiurile și stilul de viață pot fi importante atunci când vorbim despre curățenie și igienă. Și chiar dacă anumite lucruri pot diferi de la casă la casă, de la familie la familie, există totuși niște factori comuni atunci când vorbim despre acumularea murdăriei în anumite locuri.

Ceea ce face aceste locuri și obiecte să fie murdare nu este neapărat ceea ce vedem, ci mai degrabă ceea ce nu vedem. Este vorba despre bacteriile, mucegaiul și resturile microscopice care pot favoriza îmbolnăviri sau alergii.

Obiectele și locurile din casă ajung să fie ”cele mai murdare” din cauza unei combinații de factori care se repetă constant.

Frecvența cu care le atingem este unul dintre acești factori. Cu cât un obiect e atins mai des (mânere, telecomandă, telefon), cu atât mai multe microorganisme se transferă pe el.

Mediile umede, cum ar fi bureți, chiuvete, garnituri de mașină de spălat sunt ideale pentru dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului.

Contactul cu resturi organice este de asemenea, unul dintre factorii care duce la acumularea de bacterii și virusuri. Alimente, piele, salivă, toate sunt surse de hrană pentru microbi.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Dificultatea curățării poate fi, de asemenea, un factor. Obiectele cu forme mai neregulate, texturi poroase sau colțuri greu accesibile (telecomandă, suport de periuțe) rețin murdăria mai ușor. În plus, multe dintre aceste locuri nu sunt incluse în rutina frecventă de curățenie, deci acumularea e inevitabilă.

Temperatura potrivită pentru microbi stă și ea la baza acumulării murdăriei. Unele suprafețe stau la temperaturi care favorizează supraviețuirea bacteriilor.

Care sunt cele mai murdare lucruri din casă

Când vorbim despre curățenie, ne gândim instinctiv la zonele clasice despre care știm că ar putea acumula mai multă murdărie: toaleta, coșurile de gunoi. Însă studiile arată că multe dintre cele mai murdare obiecte dintr-o casă nu se află acolo unde ne așteptăm, ci în locuri aparent inofensive, pe care le atingem zilnic fără să le acordăm atenție.

Și asta pentru că murdăria nu înseamnă doar praf sau pete vizibile, înseamnă și bacterii, mucegai, alergeni și resturi microscopice, ceea ce nu vedem cu ochiul liber.

Buretele de vase

Un exemplu perfect este buretele de vase. În loc să fie cel mai curat obiect din bucătărie, el devine adesea cel mai contaminat. Umezeala constantă, resturile alimentare și structura poroasă creează un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor precum E. coli sau Salmonella. Dacă nu este înlocuit frecvent, poate ajunge să adăpostească mai mulți microbi pe centimetru pătrat decât colacul toaletei.

Recomandări Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

Ce poți face – Cel mai simplu lucru pe care îl poți face este să îl clătești bine după fiecare folosire, să-l storci și să-l lași într-un loc aerisit, pe margine, ca să se usuce. Înlocuiește-l frecvent. O schimbare săptămânală sau la 10–14 zile e o practică bună. Ca alternativă, folosește lavete din microfibră, care se spală ușor la temperaturi ridicate, sau perii din silicon care sunt mai greu de contaminat și se usucă rapid.

Chiuveta din bucătărie

Tot în bucătărie, chiuveta este un alt punct critic. Apa și resturile alimentare care ajung zilnic în scurgere transformă zona din jurul sifonului într-un cuib de bacterii. Chiar dacă la suprafață pare curată, pereții și colțurile ascunse rețin depuneri greu de observat, dar ușor de transferat pe vasele proaspăt spălate.

Ce poți face – După fiecare spălat de vase, clătește bine canalele cu apă fierbinte ca să se degreseze uleiurile. Săptămânal acordă o curăţare mai atentă, freacă marginile şi zona scurgerii cu o pastă blândă din bicarbonat de sodiu şi apă, apoi clăteşte cu apă fierbinte. Dacă observi mirosuri persistente sau încetinire la scurgere, folosește soluţii special create pentru desfundat şi curățat ţevile, ele descompun materia organică fără să deterioreze instalaţia.

Recomandări Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Clanțele și întrerupătoarele

Clanțele ușilor și întrerupătoarele sunt adevărate punți de transmitere a germenilor, mai ales în perioadele de răceli sau gripă. Puțini le șterg regulat, deși trecem cu mâna peste ele de zeci de ori pe zi.

Ce poți face – Cel mai practic lucru e să-ți formezi obișnuința de a le șterge periodic cu o lavetă din microfibră umezită cu soluţie dezinfectantă sau cu șervețele dezinfectante. În perioadele de viroze, curăţarea zilnică a acestora reduce semnificativ riscul de transmitere.

Telecomanda și tastatura

Același lucru se întâmplă cu telecomanda televizorului și cu tastatura computerului. Folosite zilnic, adesea în timp ce mâncăm, ele acumulează firimituri, praf și bacterii. Designul lor, plin de butoane și spații înguste, le face greu de curățat, așa că murdăria rămâne acolo luni întregi.

Ce poți face – Pentru telecomenzi şi telefoane, nu pulveriza lichide direct. Aplică dezinfectantul pe o cârpă şi şterge uşor.

Frigiderul

Chiar și frigiderul, simbolul prospețimii alimentelor, ascunde zone problematice. Rafturile și sertarul pentru legume sunt locuri unde se adună frunze umede, coji murdare și lichide scurse din alimente. Temperaturile scăzute nu distrug toți microbii, iar umezeala constantă favorizează apariția mucegaiului.

Ce poți face – O regulă bună este să ştergi imediat stropii şi scurgerile. Verifică de asemenea atunci când pui cumpărături în frigider, ce a expirat şi păstrează alimentele în recipiente etanşe. Aranjarea alimentelor contează și ea. Carnea crudă la baza frigiderului, într-un vas care reţine eventualele scurgeri, produsele gata de consum sus. Curăţarea săptămânală, cu apă caldă şi detergent blând, ţine frigiderul în ordine.

Descoperă și Care este temperatura potrivită la care se ţin alimentele în frigider

Periuța de dinți și suportul de periuțe

Un alt obiect trecut adesea cu vederea este periuța de dinți și suportul acesteia. Fiind păstrată într-un mediu umed, precum baia, periuța poate fi contaminată de stropii de apă din jur, iar suportul, dacă nu este curățat frecvent, acumulează reziduuri și bacterii.

Ce poți face – După fiecare periaj, clătește bine periuţa și scutur-o pentru a elimina excesul de apă. Păstreaz-o vertical, într-un suport aerisit, evitând cutii închise sau capac etanş care mențin umezeala. Schimbă periuţa la cel mult trei luni sau imediat după o boală. Dacă ai mai multe periuţe în acelaşi suport, încearcă să nu le atingi capetele între ele și, dacă poți, depoziteaz-le la distanţă de toaletă sau pune capacul când tragi apa, un gest simplu care reduce posibilitatea contactului cu aerosoli.

Mașina de spălat rufe

Chiar și aparatele de curățenie pot deveni surse de murdărie. În cazul mașinii de spălat rufe, umezeala rămasă în tambur și în garnitura de cauciuc, combinată cu spălările la temperaturi joase, duce la formarea mucegaiului și la apariția unui miros neplăcut pe haine.

Ce poți face – Pentru a preveni mirosurile şi formarea mucegaiului, lasă uşa maşinii întredeschisă după spălare ca să se usuce interiorul, şterge garnitura de cauciuc şi curăţă sertarul detergentului lunar. Evită supradozarea detergentului şi, din când în când, rulează un ciclu de curățare la temperatură înaltă. De asemenea, scoate hainele imediat ce s-a terminat ciclul ca să nu stea umede prea mult timp în tambur.

Descoperă și – Cum să scapi de mirosul de mucegai din mașina de spălat

Telefonul mobil

Deși nu pare un loc din casă propriu-zis, telefonul mobil este un obiect pe care îl purtăm peste tot și îl atingem constant, așa că trebuie inclus în lista cu cele mi murdare lucruri din casă. De pe birou pe masă, de pe stradă la ureche, acesta adună microbi din medii foarte diferite, rareori fiind curățat.

Ce poți face – Curăţarea regulată, zilnic sau la câteva zile, cu şerveţele pentru electronice sau cu o lavetă umezită ușor în alcool izopropilic este eficientă. Îndepărtează carcasele şi spală-le separat dacă sunt din silicon sau plastic. Evită să foloseşti telefoanele în baie sau direct pe suprafeţele murdare din bucătărie.

Covorașele de la intrare

Covorașele de la intrare rețin praf, noroi, polen și bacterii din sol. Fibrele lor pot păstra umezeală, ceea ce favorizează dezvoltarea sporilor de mucegai.

Ce poți face – Optează pentru două covoraşe, unul exterior care să reţină noroiul gros şi unul interior care să capteze praful fin. Formează-ți obiceiul de a lăsa încălțămintea la uşă sau foloseşte papuci de interior.

Mânerele electrocasnicelor

Mânerele electrocasnicelor – frigider, cuptor, microunde – sunt adesea atinse cu mâini murdare în timpul gătitului. Grăsimea și resturile alimentare se depun rapid și, dacă nu sunt curățate imediat, devin un mediu propice pentru microbi.

Ce poți face- Curăţarea imediată după gătit, cât murdăria încă e proaspătă, e cea mai eficientă. Șterge cu un detergent degresant sau cu o soluţie caldă de apă şi săpun, apoi usucă.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE