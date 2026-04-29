Apartamente în Cairo la chirii simbolice

În Egipt, unele locuințe sunt în continuare închiriate la prețuri simbolice, stabilite cu zeci de ani în urmă și păstrate neschimbate până astăzi.

În anumite cazuri, chiria lunară pentru un apartament cu trei camere ajunge la mai puțin de 30 de cenți, iar contractele pot fi transmise din generație în generație.

Acest sistem vechi urmează însă să dispară treptat, după o reformă anunțată de autorități.

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, un chiriaș plătește puțin sub 17 lire egiptene, echivalentul a aproximativ 30 de cenți de euro, pentru un apartament cu trei camere situat într-una dintre cele mai scumpe zone din Cairo.

Contractul a fost moștenit de la bunicul său. Mai mult, actualul titular nici măcar nu locuiește acolo permanent, deoarece trăiește în Bahrain, însă păstrează locuința ca reședință secundară.

Un alt apartament de aceeași dimensiune este închiriat cu aproximativ 16 euro pe lună.

Sistemul va fi eliminat până în 2032

Valoarea chiriei a fost fixată în urmă cu decenii și nu a mai putut fi modificată, indiferent de evoluția pieței imobiliare. Locuințele puteau fi transmise membrilor familiei, iar fiecare nou titular plătea aceeași sumă ca strămoșii săi. Potrivit unui studiu realizat în 2017 de agenția statistică egipteană Capmas, aceste „chirii vechi” reprezentau aproximativ 7% din totalul locuințelor închiriate.

Autoritățile au decis, însă, abolirea acestui privilegiu. Contractele comerciale vor fi eliminate până la finalul anului 2030, iar cele rezidențiale până în 2032. Președintele Abdel Fattah al-Sissi urmărește astfel încheierea modelului social moștenit din perioada lui Gamal Abdel Nasser.

Odată cu aplicarea noii legi, chiriile vor crește de zeci sau chiar sute de ori și vor fi aliniate la prețurile pieței. Locatarii vor trebui fie să accepte majorările bruște, fie să părăsească locuințele în care au stat ani sau chiar decenii. Statul a anunțat că acești chiriași vor avea prioritate în programele de relocare, dacă vor exista locuințe disponibile.

Pentru mulți proprietari, reforma reprezintă o gură de aer, deoarece erau obligați să întrețină clădirile fără a încasa chirii considerate decente. În unele cazuri, lipsa fondurilor a dus la degradarea unor imobile valoroase.

Specialiștii avertizează însă că trecerea bruscă de la un sistem strict controlat la unul complet liberalizat poate genera probleme sociale majore. Există temeri că, în următorii ani, Egiptul s-ar putea confrunta cu mutări masive de populație și cu o nouă criză a locuințelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE