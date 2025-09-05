Primii pași în muzică

Johannes Brahms s-a născut pe 7 mai 1833, într-o familie din clasa mijlocie inferioară din Hamburg, un oraș-port situat în nordul Germaniei. A fost al doilea dintre cei trei copii ai lui Johann Jakob Brahms, un contrabasist al orchestrei municipale din oraș, și ai Johannei Henrika Christiane Nissen, o femeie mică de statură, cu dizabilități, mai în vârstă cu șaptesprezece ani decât soțul ei.

Deși biografii romantici au tendința de a exagera cu privire la originile modeste ale subiecților lor, relatările despre copilăria lui Brahms într-o locuință insalubră din Hamburg sunt în mare parte corecte. Se pare că, încă de mic copil, Johannes a fost nevoit să cânte la pian în tavernele și sălile de dans din apropierea docurilor pentru a suplimenta veniturile familiei.

Totuși, copilăria lui nu a fost în întregime lipsită de bucurii, deoarece părinții săi i-au oferit afecțiunea de care avea nevoie (Brahms și-a venerat mama toată viața) și, în ciuda resurselor limitate, au încercat din răsputeri să-i dezvolte talentul muzical extraordinar. Acest dar i-a fost descoperit la o vârstă fragedă de către tatăl său. A studiat pianul cu Otto F. W. Cossel și compoziția cu Eduard Marxsen.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Chiar dacă nu a fost un copil-minune precum Wolfgang Amadeus Mozart sau Felix Mendelssohn, talentul lui s-a dezvoltat rapid. În 1848-1849 a susținut două recitaluri publice de pian, interpretând lucrări dificile precum Sonata Waldstein a lui Ludwig van Beethoven, Op. 53. În acea perioadă a și compus intens, dar acele lucrări nu le-a păstrat, ci le-a distrus pe toate, deoarece, foarte autocritic, Brahms le-a considerar „indiscreții juvenile”.

Prietenia lui Johannes Brahms cu Robert Schumann și primele lucrări

În 1853, Brahms a profitat de ocazia de a participa la un turneu de concerte alături de violonistul maghiar Eduard Remény, turneu care avea să fie un moment de cotitură în viața sa. Prin intermediul lui Reményi, Brahms l-a cunoscut pe Franz Liszt, la Weimar, iar apoi, în toamna lui 1853, a întâlnit celebrul cuplu muzical  Robert și Clara Schumann, la Düsseldorf.

Cei trei au trăit imediat o comuniune personală și muzicală remarcabilă, iar Brahms, care avea 20 de ani, a devenit, practic, membru al familiei Schumann. Brahms era mic de statură, slăbuț, blond, fără barbă și cu trăsături delicate – departe de imaginea acelui bărbat bine făcut, bărbos și fumător de trabucuri din fotografiile de mai târziu, potrivit Ebsco.com.

SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia
Recomandări
SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

Se pare că Johannes exercita o fascinație complexă asupra soților Schumann, iar Robert Schumann – liderul mișcării muzicale romantice germane – a fost atât de impresionat de talentul interpretativ și compozițional al tânărului muzician încât a publicat o recenzie în prestigioasa „Noua Revistă pentru Muzică”, în care l-a numit pe Brahms „alesul” are avea să modeleze viitorul muzicii.

Această caracterizate i-a deschis multe uși lui Brahms și i-a consolidat reputația de compozitor. Practic, Schumann îl desemna drept moștenitor muzical al său, iar cariera publică a lui Brahms era astfel lansată. Primele lucrări pe care Johannes Brahms le-a păstrat pentru posteritate datează din perioada întâlnirii cu soții Schumann. Este lesne de înțeles de ce Schumann i-a admirat cele trei sonate pentru pian (Op. 1, 2 și 5) pe care i le-a prezentat.

Deși influența lui Beethoven era evidentă, acesta dezvăluie o individualitate în formare, o măiestrie formală și o seriozitate care justifică pe deplin descrierea făcută de Schumann de artist „complet înarmat”. Sonata în fa minor, Op. 5, este cu adevărat impresionantă, fiind o lucrare amplă, în cinci părți, cu idei atent structurate, când pasionale, când lirice. Stilul pianistic dens, robust și uneori dificil al lui Brahms, rezultat din tehnica sa particulară, este deja prezent în întregime.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Relația platonică cu Clara Schumann

Au urmat doisprezece ani marcați de frământări personale. La începutul lui 1854, Robert Schumann a suferit o cădere nervoasă care a dus la internarea sa și, în final, la moartea reputatului pianist, în 1856. În această perioadă foarte dificilă, Brahms și-a dedicat toate energiile pentru a-i sprijini emoțional pe Clara și copiii acesteia.

Mai mult, se pare că el s-a îndrăgostit de văduva lui Schumann, însă nivelul de intimitate dintre cei doi a rămas o necunoscută. Rămâne, însă, și astăzi un mister dacă a existat vreodată o legătură amoroasă între cei doi după moartea lui Robert Schumann. Ei au distrus o mare parte dintre scrisorile pe care și le-au trimis unul altuia, alimentând speculațiile despre legătura lor, așa cum se menționează pe site-ul Filarmonicii din Rotterdam.

Anii în care Schumann a fost bolnav nu au fost deloc prolifici pentru Brahms. Puțin înainte de moartea mentorului său, Brahms își încheiase prima lucrare camerală, Trio-ul pentru pian în Si major, Op. 8, care a fost un început promițător. Următoarele lucrări importante au apărut la sfârșitul deceniului.

În 1857, Brahms a acceptat postul de pianist și dirijor de cor la mica curte din Detmold, unde a avut ocazia să lucreze cu o orchestră formată din patruzeci de muzicieni. Doi ani mai târziu, el a finalizat prima sa lucrare pentru orchestră completă, Concertul nr. 1 pentru pian în Re minor, Op. 15. Inițial gândită ca o simfonie, lucrarea avea un caracter auster, nefiind bine primită la început. Partea de pian este, în anumite privințe, scrisă lipsită de grație, iar lucrarea a fost considerată mult timp greu de interpretat.

Johannes Brahms, atacat de criticii progresiști

Deși nu era un reacționar, Brahms s-a aflat, în anii 1850-1860, de partea conservatorilor muzicali, ca soții Schumann și violonistul Joseph Joachim, în opoziție cu romantici radicali, precum Franz Liszt și Richard Wagner. În 1860, muzicianul german și-a asociat numele cu un manifest care denunța așa-numita „muzică a viitorului”, promovată de Liszt.

Această poziție avea să-i atragă antipatia criticilor progresiști, care l-au atacat toată viața. Brahms a rămas indiferent la toate atacurile și chiar și-a exprimat ulterior admirația pentru unele lucrări semnate de Wagner. În 1863 a devenit director al societății corale „Singakademie” din Viena, oraș unde avea să trăiască până la sfârșitul vieții. Orașul habsburgic, încărcat de amintirea lui Franz Schubert, Mozart și Beethoven, a devenit, astfel fundalul marilor realizări ale compozitorului.

Stabilirea la Viena i-a fost benefică, deoarece atmosfera veselă a orașului l-a echilibrat emoțional, temperând seriozitatea specific germană și scoțând la iveală o latură mai caldă și mai jovială a omului Brahms. Pe măsură ce îmbătrânea, acesta părea să reflecte, în anumite privințe, și la„îmbătrânirea” secolului în sine, compozițiile sale căpătând o tonalitate autumnală, așa cum au subliniat criticii vremii.

Cele mai importante compoziții ale lui Johannes Brahms

Lucrarea care i-a adus consacrarea internațională în anii 1860 a fost Recviemul german, Op. 45, pentru cor, soliști și orchestră. În ciuda titlului, aceasta nu este o slujbă liturgică, ci un text compus de Brahms însuși din Biblia germană, menit mai degrabă să-i aline pe cei vii, decât să se roage pentru cei morți. Lucrarea a fost inspirată de moartea mamei sale, în 1865, fiind finalizată în 1868.

Printre alte creații din acea perioadă se numără Cvintetul cu pian în Fa minor, Op. 34 (1864), Trio-ul pentru corn în Mi bemol major, Op. 40 (1865) și Variațiunile pe o temă de Haydn, Op. 56a (1873). În anii 1870, după mai multe ezitări, Brahms a decis să prezinte Simfonia nr. 1 în Do minor, Op. 68 (1876), care a fost supranumită „A zecea a lui Beethoven”. Lucrarea împrumută tonalitatea Simfoniei a Cincea a lui Beethoven și își însușește și o parte din lumea emoțională a Simfoniei a Noua.

Ulterior, Brahms a compus alte trei simfonii, în 1877, 1883 și 1885, toate considerate adevărate capodopere. În ultimele două decenii ale vieții a compus unele dintre cele mai importante lucrări ale sale. Este vorba despre Concertul pentru vioară în Re, Op. 77 (1878), Concertul nr. 2 pentru pian în Si bemol, Op. 83, al doilea și al treilea trio pentru pian (1882 și 1886), Cele patru cântece serioase, Op. 121 (1896) și miniaturile pentru pian (Intermezzo, Capriciu, Baladă, Opp. 116-119), în 1892.

Acestea din urmă au avut un aer de rămas-bun, fiind considerate bijuterii ale repertoriului pianistic. Moartea Clarei Schumann, în 1896, i-a grăbit sfârșitul lui Johannes Brahms. La mai puțin de un an de la dispariția prietenei sale, compozitorul a fost diagnosticat cu cancer la ficat, boală care l-a răpus pe 3 aprilie 1897, la Viena, cu puțin înainte de a împlini 64 de ani.

A fost unul dintre „Cei trei B”

Istoricii muzicii fac adesea referire la „Cei trei B” ai muzicii clasice: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven și Johannes Brahms, a căror carieră creatoare acoperă o perioadă de aproximativ 250 de ani, între 1650 și 1900. Fiecare dintre aceștia reprezintă apogeul unei epoci distincte din istoria muzicii clasice: Bach pentru perioada barocă, Beethoven pentru perioada clasică și Brahms pentru romantism.

Toți trei au explorat și au extins pe deplin stilurile muzicale ale timpului lor și, în același timp, au anticipat și influențat direcțiile viitoare ale muzicii. Brahms nu și-a câștigat cu ușurință locul ca al treilea „B”, deoarece au mai existat doi candidați importanți care puteau fi în locul lui: Hector Berlioz și Hans von Bülow.

Brahms a simțit mereu povara moștenirii muzicale. Celebra sa afirmație după Simfonia a IX-a a lui Beethoven – „Nu mai este nimic de spus în acest gen” – reflectă respectul și teama de comparație. A fost nevoie să treacă douăzeci de ani până când Brahms a prezentat prima sa simfonie. Între timp, și-a format propriul limbaj muzical, preferând stilul absolut (muzică pură) în locul celui programatic sau narativ, adoptat de unii dintre contemporanii săi, notează QSCM.

De asemenea, Brahms îmbina armoniile ingenioase cu elemente de contrapunct, creând o muzică stratificată și plină de emoție. Abordarea sa asupra tonalității a fost originală și împinsă până la limite, anticipând inovațiile impresioniștilor Claude Debussy și Maurice Ravel.

Mai târziu, Arnold Schoenberg, un pionier al expresionismului și al atonalității, îl considera pe Brahms drept cel mai influent predecesor al său. Se poate spune că Brahms a fost, în sens modern, un „influencer”.

Vezi şi cine a fost Joseph Haydn!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un preot din Iași i-a certat pe părinți că nu au venit la ora stabilită cu copilul la botez. „De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
Elle.ro
SCANDAL după terminarea emisiunii Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Minele și centralele pe cărbune din România trebuie închise în patru luni. Ministrul Energiei a făcut anunțul
Știri România 11:37
Minele și centralele pe cărbune din România trebuie închise în patru luni. Ministrul Energiei a făcut anunțul
Trei companii din România au scăzut prețul la curent sub 1,30 lei pentru un kilowatt. Ministrul Energiei: „Se va reflecta la facturile viitoare"
Știri România 11:36
Trei companii din România au scăzut prețul la curent sub 1,30 lei pentru un kilowatt. Ministrul Energiei: „Se va reflecta la facturile viitoare”
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Kate Middleton, schimbare de look. Prințesa de Wales s-a vopsit blondă, iar toată lumea i-a admirat părul la ultima apariție
Stiri Mondene 13:15
Kate Middleton, schimbare de look. Prințesa de Wales s-a vopsit blondă, iar toată lumea i-a admirat părul la ultima apariție
Cum își păstrează Jennifer Aniston și Kim Kardashian tenul impecabil. Secretele vedetelor de la Hollywood
Stiri Mondene 12:59
Cum își păstrează Jennifer Aniston și Kim Kardashian tenul impecabil. Secretele vedetelor de la Hollywood
Parteneri
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Elle.ro
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
ObservatorNews.ro
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Mediafax.ro
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Câți copii are, de fapt, Vasile Blaga. Care este cel mai mare regret al fostului parlamentar: „Mie îmi pare rău”
KanalD.ro
Câți copii are, de fapt, Vasile Blaga. Care este cel mai mare regret al fostului parlamentar: „Mie îmi pare rău”

Politic

Nicușor Dan spune că SPP îl și încurcă: „Te duci să cumperi mălai, trebuie să anunți. Cu fetița ne cenzurăm în mașină”
Politică 10:34
Nicușor Dan spune că SPP îl și încurcă: „Te duci să cumperi mălai, trebuie să anunți. Cu fetița ne cenzurăm în mașină”
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Politică 09:02
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile