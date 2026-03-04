De ce apare stratul alb pe ciocolată

În realitate, de cele mai multe ori ciocolata este încă bună de mâncat. Specialiștii spun că aspectul schimbat este un fenomen natural care apare atunci când produsul nu este păstrat în condiții ideale.

Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a Grupului Ringier, în special în lunile calde, ciocolata poate face pete albe sau o peliculă albicioasă, de obicei din cauza temperaturii sau a modului de depozitare.

Fenomenul este cunoscut în industria alimentară drept „înflorirea ciocolatei” (chocolate bloom). Specialiștii în siguranță alimentară explică faptul că există două tipuri principale.

Ce este „înflorirea de grăsime”

Acest fenomen apare atunci când ciocolata este expusă pentru scurt timp la temperaturi mai ridicate.

Untul de cacao din interior se topește și migrează spre suprafață. După ce produsul se răcește, grăsimea cristalizează și lasă pe tabletă o peliculă albă.

Potrivit autorităților canadiene pentru siguranța alimentelor, acest strat nu este periculos pentru sănătate, deși poate schimba puțin textura sau gustul ciocolatei.

Ce este „înflorirea de zahăr”

Un alt tip de pete apare atunci când ciocolata este depozitată prea rece, de exemplu în frigider.

Când este scoasă la temperatura camerei, pe suprafața rece se formează condens. Apa dizolvă zahărul din ciocolată, iar după evaporare rămân cristale mici, care creează o peliculă gri sau albicioasă, cu aspect ușor granulat.

Pentru a evita apariția petelor albe, specialiștii recomandă depozitarea ciocolatei într-un loc răcoros și uscat. Potrivit Canadian Food Inspection Agency, temperatura ideală este între 12 și 20 de grade Celsius, potrivit ghidurilor de siguranță alimentară.

De asemenea, este bine să fie ferită de umiditate și de schimbări bruște de temperatură.

Ciocolata cu pete albe este sigură de mâncat?

În cele mai multe cazuri, da. Experții în siguranță alimentară spun că aceste straturi albe sunt doar modificări de structură ale grăsimilor sau zahărului din ciocolată și nu reprezintă un risc pentru sănătate.

Spre deosebire de alte alimente, ciocolata are un conținut foarte scăzut de apă, ceea ce face ca mucegaiul să apară foarte rar. Singura problemă este că textura poate deveni mai uscată sau mai sfărâmicioasă, iar gustul poate fi ușor diferit.

Un fenomen rar: „gura de pin”

În unele cazuri foarte rare, ciocolata care conține nuci de pin poate provoca un efect numit „pine mouth” sau „gura de pin”. Cercetătorii au asociat fenomenul cu anumite tipuri de semințe de pin, în special Pinus armandii. După consum, unele persoane pot simți un gust metalic sau amar în gură, care poate dura câteva zile. Această reacție este neplăcută, dar nu este periculoasă pentru sănătate și nu reprezintă o alergie.

Așa că, dacă observi pete albe pe ciocolată, nu înseamnă automat că produsul s-a stricat. În majoritatea cazurilor este doar un efect al temperaturii sau al umidității iar ciocolata rămâne sigură pentru consum, chiar dacă aspectul ei nu mai este perfect.