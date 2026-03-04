De ce apare stratul alb pe ciocolată

În realitate, de cele mai multe ori ciocolata este încă bună de mâncat. Specialiștii spun că aspectul schimbat este un fenomen natural care apare atunci când produsul nu este păstrat în condiții ideale.

Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a Grupului Ringier, în special în lunile calde, ciocolata poate face pete albe sau o peliculă albicioasă, de obicei din cauza temperaturii sau a modului de depozitare.

Fenomenul este cunoscut în industria alimentară drept „înflorirea ciocolatei” (chocolate bloom). Specialiștii în siguranță alimentară explică faptul că există două tipuri principale.

Ce este „înflorirea de grăsime”

Acest fenomen apare atunci când ciocolata este expusă pentru scurt timp la temperaturi mai ridicate.

Untul de cacao din interior se topește și migrează spre suprafață. După ce produsul se răcește, grăsimea cristalizează și lasă pe tabletă o peliculă albă.

Potrivit autorităților canadiene pentru siguranța alimentelor, acest strat nu este periculos pentru sănătate, deși poate schimba puțin textura sau gustul ciocolatei.

Ce este „înflorirea de zahăr”

Un alt tip de pete apare atunci când ciocolata este depozitată prea rece, de exemplu în frigider.

Când este scoasă la temperatura camerei, pe suprafața rece se formează condens. Apa dizolvă zahărul din ciocolată, iar după evaporare rămân cristale mici, care creează o peliculă gri sau albicioasă, cu aspect ușor granulat.

Pentru a evita apariția petelor albe, specialiștii recomandă depozitarea ciocolatei într-un loc răcoros și uscat. Potrivit Canadian Food Inspection Agency, temperatura ideală este între 12 și 20 de grade Celsius, potrivit ghidurilor de siguranță alimentară.

De asemenea, este bine să fie ferită de umiditate și de schimbări bruște de temperatură.

Ciocolata cu pete albe este sigură de mâncat?

În cele mai multe cazuri, da. Experții în siguranță alimentară spun că aceste straturi albe sunt doar modificări de structură ale grăsimilor sau zahărului din ciocolată și nu reprezintă un risc pentru sănătate.

Spre deosebire de alte alimente, ciocolata are un conținut foarte scăzut de apă, ceea ce face ca mucegaiul să apară foarte rar. Singura problemă este că textura poate deveni mai uscată sau mai sfărâmicioasă, iar gustul poate fi ușor diferit.

Un fenomen rar: „gura de pin”

În unele cazuri foarte rare, ciocolata care conține nuci de pin poate provoca un efect numit „pine mouth” sau „gura de pin”. Cercetătorii au asociat fenomenul cu anumite tipuri de semințe de pin, în special Pinus armandii. După consum, unele persoane pot simți un gust metalic sau amar în gură, care poate dura câteva zile. Această reacție este neplăcută, dar nu este periculoasă pentru sănătate și nu reprezintă o alergie.

Așa că, dacă observi pete albe pe ciocolată, nu înseamnă automat că produsul s-a stricat. În majoritatea cazurilor este doar un efect al temperaturii sau al umidității iar ciocolata rămâne sigură pentru consum, chiar dacă aspectul ei nu mai este perfect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Angajații europeni, inclusiv români, părăsesc Germania: „Nu ne putem permite”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii
Tvmania.ro
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii

Alte știri

Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
Știri România 15:35
Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Știri România 15:05
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Elle.ro
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Stiri Mondene 15:04
Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Stiri Mondene 14:31
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
ObservatorNews.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
Politică 15:38
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: "Suntem destul de triști și avem de învățat"
Politică 14:01
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: „Suntem destul de triști și avem de învățat”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului