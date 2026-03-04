Procurorii: crima ar fi fost planificată cu o lună înainte

Ancheta într-unul dintre cele mai șocante cazuri din județul Timiș a ajuns în instanță. Doi adolescenți au fost trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, dispărut în ianuarie și găsit ulterior mort, îngropat într-o curte.

Procurorii spun că atacul a fost pregătit din timp și că victima a fost lovită în mod repetat cu o toporișcă și un cuțit. După crimă, trupul băiatului a fost incendiat și îngropat pentru a ascunde urmele.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, citat de News.ro, doi dintre băieții implicați au fost trimiși în judecată, iar un al treilea, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei.

Filmul crimei din Timiș

Anchetatorii spun că totul s-a întâmplat în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, într-un imobil din Cenei. Conform procurorilor, adolescentul de 15 ani, M.D.A., împreună cu băiatul de 13 ani, ar fi pus la punct planul crimei cu aproximativ o lună înainte și ar fi așteptat momentul potrivit.

În acea seară, Mario Berinde ar fi ajuns la locul întâlnirii, unde a fost atacat. „Inculpatul M.D.A., în vârstă de 15 ani, și minorul de 13 ani l-au ucis pe Mario Berinde prin lovirea repetată cu o toporișcă și un cuțit”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Cadavrul ar fi fost incendiat și îngropat în spatele grădinii

După crimă, cei doi adolescenți ar fi încercat să ascundă urmele. Potrivit anchetatorilor, aceștia l-ar fi chemat la fața locului pe un al treilea minor, B.R.P., care i-ar fi ajutat să scape de cadavru.

Procurorii spun că cei trei ar fi acționat împreună pentru a face dispariția victimei mai greu de descoperit: „Au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii”, se arată în comunicatul Parchetului.

Al treilea adolescent este acuzat că i-a ajutat pe cei doi să ascundă cadavrul și să șteargă urmele crimei.

Minorul de 13 ani implicat în crimă nu poate fi tras la răspundere penală, conform legislației din România. Procurorii au dispus clasarea cauzei în cazul lui, invocând „cauza de neimputabilitate a minorității”. În prezent, copilul a fost plasat într-un centru specializat pentru protecția copilului, prin decizie a Tribunalului Timiș.

Mario, dat dispărut după ce plecase cu trotineta

Mario Berinde avea 15 ani și fusese dat dispărut de familie după ce a plecat de acasă. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, băiatul ar fi fost chemat la întâlnire sub pretextul că urma să vadă un ATV nou.

Victima a plecat spre locul întâlnirii cu trotineta, însă nu s-a mai întors. Ulterior, polițiștii au găsit mai întâi trotineta și încălțămintea băiatului, iar apoi trupul acestuia îngropat în curtea unei case din Cenei.

Ancheta a scos la iveală și un dosar de droguri

Investigațiile ulterioare au dus și la un dosar legat de droguri. Potrivit informațiilor comunicate de poliție și procurorii DIICOT, doi tineri de de 17 și 24 de ani au fost reținuți după percheziții făcute în Cenei, fiind suspectați de trafic de canabis.

Anchetatorii au verificat această pistă după ce doi dintre adolescenții implicați în crimă au declarat că ar fi consumat marijuana după comiterea faptei.

Crima a provocat un val de revoltă în comunitatea locală și în familia victimei, mai ales după ce s-a aflat că unul dintre cei implicați are doar 13 ani și nu poate fi judecat penal. În România, legea prevede că minorii sub 14 ani nu răspund penal, chiar dacă sunt implicați în fapte extrem de grave.

