Acceptare, suport și iubire de sine

Menopauza nu este un „pariu” cu destinul, ci o etapă fiziologică absolut firească, ce merită scoasă din zona de tabu, spune Camelia Șucu.

Într-o schimbare istorică de paradigmă pentru România, presiunea pozitivă exercitată de societatea civilă și de ONG-uri a determinat Ministerul Sănătății să anunțe campanii dedicate și includerea în programul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a unor forme de suport specializate pentru doamnele aflate în această perioadă.

Această deschidere instituțională este esențială pentru milioanele de românce care văd perimenopauza ca pe o încercare dificilă. Mesajul central este unul de solidaritate: femeile nu mai trebuie să treacă singure prin aceste transformări. „Iubiți-vă!”, este îndemnul Cameliei Șucu pentru cele care sunt pilonii familiilor lor. Grija de sine nu este un lux, ci o necesitate pentru a păstra forța necesară creșterii copiilor și susținerii celor dragi.

Într-o societate care începe să conștientizeze aceste nevoi, soluția stă în comunicare și informare. Indiferent de stările de oboseală sau tristețe, este vital ca fiecare femeie să știe că poate apela la ajutor, fie că este vorba de un specialist sau de sprijinul unei prietene. „Aveți grijă de voi!” rămâne concluzia unei zile în care vocea femeilor a fost, în sfârșit, auzită la cel mai înalt nivel.

Democratizarea accesului la sănătate: de la rușine la drept medical

Dincolo de a fi un simplu subiect tabu, menopauza este trăită în România cu un sentiment profund de rușine și izolare.

Adela Popescu subliniază că lipsa cunoștințelor despre simptomele perimenopauzei poate arunca femeile într-un cerc vicios al panicii și depresiei. Multe paciente ajung la specialiști nepotriviți, tratând izolat insomnia sau anxietatea, fără să realizeze că sursa este, de fapt, hormonală.

„Te duci la somnolog, primești somnifere, dar problema rămâne. Apoi ajungi la psiholog crezând că ești defectă”, explică Adela, evidențiind necesitatea unei abordări holistice. Diagnosticul corect pune cap la cap simptome aparent fără legătură și elimină teama de necunoscut. Chiar dacă nu se află încă la această vârstă, vedeta consideră esențială pregătirea timpurie.

Soluția stă în solidaritate. „Femeile între ele sunt foarte puternice”, spune ea, îndemnând la crearea unei „alianțe” a schimbului de experiență. Mesajul pentru milioanele de românce este unul de curaj: prin informare și sprijin reciproc, menopauza încetează să mai fie o sursă de panică, devenind o etapă gestionabilă.

Conflicte dureroase în familie, din cauza menopauzei

Elvira Deatcu: „Nu ești singură în acest chin; trebuie să învățăm să trecem peste el cu umor și grație”
Într-o mărturisire de o onestitate cutremurătoare, actrița Elvira Deatcu vorbește despre fața nevăzută a menopauzei: pierderea autocontrolului și impactul devastator asupra relațiilor de familie.

Deși are experiența creșterii a doi copii, actrița recunoaște că schimbările hormonale o fac să nu se mai recunoască, generând conflicte dureroase chiar și cu fiul său adolescent. „Mă detest când mă aud cum mă răstesc la el și nu știu cine este persoana care latră așa”, explică ea, subliniind discrepanța dintre înțelepciunea vârstei și neputința fiziologică.

Marea barieră rămâne însă tăcerea moștenită. Elvira amintește că generația mamelor noastre a tratat menopauza ca pe un subiect strict tabu, șoptit doar în intimitate. Studiul prezentat în Parlament, pe care îl numește „cutremurător”, scoate la lumină modul în care această etapă afectează capacitatea profesională și stima de sine a femeilor de peste 50 de ani.

Mesajul ei final pentru milioanele de românce care simt povara stigmei este unul de solidaritate: „Suntem mai multe în aceeași poveste”. Soluția propusă? Conștientizarea, grația și, mai ales, umorul ca mecanisme de supraviețuire într-o perioadă în care biologia pare să preia controlul

Ioana Ginghină refuză să se lase intimidată de prejudecăți

Ioana Ginghină: „Să nu mai tăcem, pentru că tăcerea ne strică relațiile și viața!”

Actrița Ioana Ginghină a ales să fie o voce activă în normalizarea discuțiilor despre menopauză, refuzând să se lase intimidată de prejudecățile celor care asociază această etapă cu pierderea feminității sau a atractivității. În cadrul dialogului, ea mărturisește că se află în perioada de perimenopauză și, deși se confruntă cu o anumită irascibilitate și tulburări de somn, abordează situația cu pragmatism: controale medicale regulate și deschidere totală către tratamente sau suplimente care îi pot asigura o viață normală.

Ioana atrage atenția asupra unui aspect deseori ignorat: suferința „colaterală”. Atunci când o femeie alege să tacă și să îndure singură simptomele, frustrarea și nervozitatea se revarsă inevitabil asupra partenerului de viață și a copiilor. „Calitatea vieții noastre se strică atunci când nu facem nimic”, afirmă actrița, subliniind că asumarea stării este primul pas spre salvarea armoniei familiale.

Mesajul ei pentru femeile din România este unul de acțiune: vorbiți, căutați ajutor medical și nu lăsați o etapă biologică inevitabilă să vă definească sau să vă distrugă relațiile. Menopauza nu înseamnă sfârșitul stilului „sexy” sau al fericirii, ci o perioadă ce necesită un management corect și multă onestitate față de sine și față de cei dragi.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat includerea menopauzei în viitoarele programe naționale de screening din 2026. O veste uriașă vine și de la Bruxelles: Roxana Mînzatu, Vicepreședinte al Comisiei Europene, a confirmat că menopauza va fi inclusă, în premieră, în Strategia Europeană pentru Egalitate de Gen, ce urmează a fi lansată pe 5 martie.

